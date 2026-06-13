Magyar Péter sürgetőnek érezte a szereplést, az Orbán-kormány migrációs politikájáról beszélt

Figyelemelterelés?

A sajtótájékoztatóra reagált Deák Dániel független elemző is, aki szerint Magyar Péter tudatosan időzítette a bejelentést a Fidesz tisztújító kongresszusának napjára.

Az elemző úgy véli, a miniszterelnök már előző nap is azt ígérte, hogy olyan információkat hoz nyilvánosságra, amelyek miatt a szombati rendezvény „okafogyottá válik”, így célja az lehetett, hogy a politikai figyelem ne a Fidesz kongresszusára, hanem az általa bemutatott dokumentumokra irányuljon.

Deák Dániel szerint Magyar Péter a sajtótájékoztatón azt próbálta bizonyítani, hogy az Orbán-kormány 2024-ben migránsok befogadását és egy migránstábor létrehozását készítette elő.

Ennek alátámasztására egy, általa titkosnak nevezett kormányzati dokumentumot is bemutatott, amely a vitnyédi ingatlannal kapcsolatos tervekről szólt.

Az elemző szerint Magyar Péter bejelentésének másik célja az lehetett, hogy elterelje a figyelmet arról:

pénteken hatályba lépett az uniós migrációs paktum, miután a kormány megállapodott az Európai Bizottsággal annak magyarországi bevezetéséről.

Hangsúlyozta: az Orbán-kormány idején Magyarország az Európai Unió egyik legszigorúbb migrációs szabályozását alkalmazta, amelynek célja az illegális bevándorlás megakadályozása volt. Emlékeztetett arra is, hogy az országot uniós szinten szankcionálták a migrációs politika miatt. Deák Dániel szerint ezzel szemben a Magyar Péter vezette kabinet megállapodása egy jóval megengedőbb migrációs rendszer irányába mutat.