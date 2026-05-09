Robert C. Castel: Az iráni blokád valódi célpontjai

Pakisztán esetében az energiahiány nagyon gyorsan élelmezésbiztonsági problémává alakulhat. Az ország cseppfolyósított földgázimportja erősen Katarra és az Egyesült Arab Emírségekre koncentrálódik. A gázellátás szűkülése azonban nem áll meg az erőművek kapujánál. Pakisztán belföldi karbamidgyártása gázalapú. A gázhiány műtrágyahiányt hoz létre, a műtrágyahiány terméshozam-csökkenést, a terméshozam-csökkenés pedig politikai és társadalmi nyomást egy körülbelül 240 millió lakosú országban, amit mellesleg a világ leglabilisabb atomhatalmaként tartanak számon.

Banglades ugyanennek a sebezhetőségi logikának egy másik példája. Gazdasága nagymértékben támaszkodik a gáztüzelésű villamosenergia-termelésre. Ez az áram működteti az ipart, benne a textilipart is, amely az ország egyik legfontosabb exportágazata. A gázhiány itt háromlépcsős válságot indít el: kevesebb cseppfolyósított földgáz, kevesebb villamos energia, alacsonyabb ipari kibocsátás. Ehhez társul a belföldi műtrágyatermelés szűkűlése. A végeredmény nemcsak energiaválság, hanem export-, foglalkoztatási és élelmezésbiztonsági nyomás. Mindez Ázsia egyik legszegényebb országában.

Dél-Korea és Japán teljesen más típusú sebezhetőséget mutat. Mindkét ország fejlett ipari hatalom, jelentős vészhelyzeti tartalékokkal, erős állami kapacitással és kifinomult válságkezelési rendszerrel. Ez azonban nem jelent immunitást. Mindkét gazdaság erősen függ a Közel-Keletről érkező energiaáramlásoktól, miközben iparuk olyan speciális alapanyagokat használ, amelyek nem pótolhatók egyik napról a másikra.

A hélium itt ­stratégiai anyaggá válik. Normális időkben a hélium láthatatlan. Nincs politikai szaga, nincs címlapos drámája, nincs benzinkúti ára. A félvezetőgyártásban azonban kritikus bemenet. Jelentős része Katarhoz kapcsolódik. Egy blokádhelyzetben a hélium nem ipari részletkérdés, hanem a csúcstechnológiás gyártás egyik szűk keresztmetszete. A modern háborúk és gazdaságok mikrocsipeken állnak.

A mikrocsipek pedig olyan ellátási láncokon állnak, amelyeket a közvélemény alig lát.