Vélemény

Robert C. Castel: Az űrhadviselés velünk élő valósága

A világűr többé nem a jövő romantikus terepe, hanem a jelen bizonytalan frontvonala.

Robert C. Castel
műholdas kommunikációukrajnausatechnológiai háborúhadviselésvilágűr 2026. 04. 25. 5:44
Fotó: AFP/MGA/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA
Csakhogy ennek van egy másik oldala is. Ami Ukrajnában a nyugati világ szemében a szabadságot védő technológiai segítségnek tűnt, az az iráni konfliktusban hirtelen korlátozható, szelektálható és politikailag felügyelhető szolgáltatássá vált. Az amerikai kormány nyomására számos kereskedelmi cég késleltette a legfrissebb műholdas felvételeinek nyilvánossá tételét, megtagadva egy igen jelentős előnyt Irántól. Csupán technológiailag jól képzett, de politikailag naiv OSINT-elemzők hittek abban, hogy a kereskedelmi műholdas képalkotás „nyitottsága” örök elv. Sohasem volt az, hanem érdekfüggő gyakorlat, amiben a katonai cenzúra sok évezredes elvei érvényesülnek.

Ez azért súlyos fejlemény, mert leleplezi a modern technológiai világ egyik legnagyobb illúzióját: azt, hogy a globális kereskedelmi infra­struktúra semleges. Nem semleges, és sohasem volt az. 

A műholdas képalkotás, a műholdas internet, a navigációs jelek, a kommunikációs gerinchálózatok mind geopolitikai erőterekben működnek. Aki a rendszert üzemelteti, aki engedélyezi, aki finanszírozza vagy korlátozza, az valójában a konfliktus részévé válik.


Erre a legjobb példa a Starlink. Ukrajnában a Starlink nem pusztán kényelmi szolgáltatás volt, hanem a harctéri kommunikáció egyik gerince. Tüzérség, drónok, parancsnoki lánc, valós idejű adatkapcsolat – mindehhez nélkülözhetetlennek bizonyult. Egyetlen magáncég infrastruktúrája stratégiai jelentőségű háborús tényezővé vált.

Ezzel pedig új korszak kezdődött: immár nemcsak államok, hanem vállalatok is képesek érdemben befolyásolni egy háború menetét. A krími geokerítés körüli vita különösen tanulságos volt. Egy magánszereplő döntése – ebben az esetben Elon Muské – a szolgáltatás korlátozásával egy fontos ukrán hadműveletet hiúsíthatott meg. Ez pedig már túlmutat üzleti kérdéseken. Itt szuverenitásról, elszámoltathatóságról és hatalmi felelősségről van szó. Ki dönt háború és béke határhelyzeteiben: a választott kormányok, a hadseregek vagy a globális technológiai vállalatok vezetői?

Irán esetében a Starlink más szerepet kapott. Nem katonai gerinchálózatként, hanem a belső elnyomással szembeni kommunikációs menekülőútként jelent meg. 

Ugyanaz a rendszer, amely az egyik háborúban a frontvonalon segíti az összhaderőnemi műveleteket, egy másik konfliktusban a társadalmi ellenállás infrastruktúrájává válik. Ez is azt bizonyítja, hogy a technológia nem önmagában hordoz jelentést – a geopolitikai környezet és a felhasználás módja dönti el, mit jelent ugyanaz az eszköz.

De az űrhadviselés legriasztóbb következménye talán nem is maga a katonai alkalmazás, hanem annak átszivárgása a civil életbe. A műholdas navigációs rendszerek zavarása, illetve megtévesztése (spoofing) mind a kelet-európai, mind a közel-keleti háborúkban azt mutatják, hogy a navigációs hadviselés nem marad a fronton. Repülőgépek, kereskedelmi hajók, polgári közlekedés, nemzetközi légi forgalom – mind sérülékennyé válik. Amikor egy hadsereg egy elvben nem halálos technoló­giával „csupán” jelet zavar, valójában életeket sodorhat veszélybe a hadműveleti zónán kívül is. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint a 2022–2026 közti időszakban több száz százalékkal növekedett ezeknek az eseteknek a száma.

Ez az új normalitás különösen nyugtalanító. 

A modern civilizáció rejtett tartópillérei – a GPS, a műholdas kommunikáció, a meteorológiai és felderítési adatok – már nem civil háttérrendszerek, hanem kettős felhasználásúak, és ebből kifolyólag legitim módon támadható célpontok.

A polgári világ megszokta, hogy ezek láthatatlanul működnek. Most azonban láthatóvá vált, milyen törékeny minden, ami erre épül.

Közben az is feltűnő, hogy a látványos „csillagháborús” műholdrombolás továbbra is inkább elrettentő gesztus marad, mintsem napi gyakorlat. Oroszország 2021-es kinetikus műholdelhárító (ASAT) tesztje világos straté­giai üzenet volt, de a későbbi konfliktusokban nem láttunk megerősített, nyílt, romboló pályán végrehajtott műholdellenes csapásokat. Ennek oka egyszerű és prózai: a támadások során keletkező törmelék mindenkit fenyegető űrzátonnyá válik. Az űrben elszabadított ­káoszt pedig nem lehet nemzeti határok közé szorítani.

A hangsúly ezért más irányba tolódik. A kinetikus támadások nem az orbitális pályákon következnek be, hanem a földön. Földi irányítóállomásokat, fejlesztő infrastruktúrát, zavaró rendszereket, kommunikációs láncokat vesznek célba. A legjobb példa erre az a célzott bombázóhadjárat, amit Izrael és az Egyesült Államok indított az iráni űrprogram különböző komponensei ellen. Vagyis az ellenűr-hadviselés egyre inkább földi-kinetikus és nem kinetikus formát ölt. Ez talán kevésbé látványos, de nem kevésbé hatékony.

A 2026-os iráni konfliktus ebből a szempontból különösen fontos mérföldkő. Az elemzés szerint az amerikai Space Force-ot már nem egyszerű támogató szereplőként, hanem „úttörő” erőként keretezték. Ez azt jelenti, hogy az űr nem hátsó kiszolgáló tér, hanem a hadjárat nyitányának része. 

Elektronikai hadviselés, kommunikációrombolás, zavarás, nem kinetikus hatások – mindez immár a konfliktus első hullámához tartozik. Ez egy univerzális doktrinális fordulatnak tekinthető és aligha visszafordítható.

Az űr tehát többé nem a jövő romantikus terepe, hanem a jelen bizonytalan frontvonala. És ami talán a legaggasztóbb: miközben a nagyhatalmak, regionális szereplők és technológiai óriásvállalatok már ehhez az új valósághoz igazodnak, a társadalmak többsége még mindig úgy él, mintha a navigáció, a repülésbiztonság, az internetkapcsolat vagy a műholdas kommunikáció természetes és sérthetetlen adottság volna. Pedig már régen nem az.

A XXI. század háborúi egyre inkább a világűrben kezdődnek és a világűrben dőlnek el. Ott, ahol nemcsak az országhatárok mosódnak össze, hanem a kereskedelmit a katonaitól elválasztó demarkációs vonalak is.

Mivel az űrhadviselés keretében végrehajtott csapások általában nem vezetnek közvetlenül politikai­lag beárazott emberhalálhoz, a politikai kísértés az alkalmazásukra igen jelentős. Mindez egy síkos politikai-katonai lejtőt képez, a steril űrhadszínterekből a lövészárkok sarába.

A szerző az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője, lapunk főmunkatársa

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
