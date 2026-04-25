Robert C. Castel: Az űrhadviselés velünk élő valósága

Csakhogy ennek van egy másik oldala is. Ami Ukrajnában a nyugati világ szemében a szabadságot védő technológiai segítségnek tűnt, az az iráni konfliktusban hirtelen korlátozható, szelektálható és politikailag felügyelhető szolgáltatássá vált. Az amerikai kormány nyomására számos kereskedelmi cég késleltette a legfrissebb műholdas felvételeinek nyilvánossá tételét, megtagadva egy igen jelentős előnyt Irántól. Csupán technológiailag jól képzett, de politikailag naiv OSINT-elemzők hittek abban, hogy a kereskedelmi műholdas képalkotás „nyitottsága” örök elv. Sohasem volt az, hanem érdekfüggő gyakorlat, amiben a katonai cenzúra sok évezredes elvei érvényesülnek.

Ez azért súlyos fejlemény, mert leleplezi a modern technológiai világ egyik legnagyobb illúzióját: azt, hogy a globális kereskedelmi infra­struktúra semleges. Nem semleges, és sohasem volt az.

A műholdas képalkotás, a műholdas internet, a navigációs jelek, a kommunikációs gerinchálózatok mind geopolitikai erőterekben működnek. Aki a rendszert üzemelteti, aki engedélyezi, aki finanszírozza vagy korlátozza, az valójában a konfliktus részévé válik.



Erre a legjobb példa a Starlink. Ukrajnában a Starlink nem pusztán kényelmi szolgáltatás volt, hanem a harctéri kommunikáció egyik gerince. Tüzérség, drónok, parancsnoki lánc, valós idejű adatkapcsolat – mindehhez nélkülözhetetlennek bizonyult. Egyetlen magáncég infrastruktúrája stratégiai jelentőségű háborús tényezővé vált.

Ezzel pedig új korszak kezdődött: immár nemcsak államok, hanem vállalatok is képesek érdemben befolyásolni egy háború menetét. A krími geokerítés körüli vita különösen tanulságos volt. Egy magánszereplő döntése – ebben az esetben Elon Muské – a szolgáltatás korlátozásával egy fontos ukrán hadműveletet hiúsíthatott meg. Ez pedig már túlmutat üzleti kérdéseken. Itt szuverenitásról, elszámoltathatóságról és hatalmi felelősségről van szó. Ki dönt háború és béke határhelyzeteiben: a választott kormányok, a hadseregek vagy a globális technológiai vállalatok vezetői?