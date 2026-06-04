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A narcisztikus pszichopata a jogot és a népakaratot máris semmibe veszi

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – A „szeretetország” soha nem látott közéleti gyűlöletcunamit, hatósági üldözési mániát jelent.

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Borbély Zsolt Attila
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Magyar PéteralkotmányjogTisza 2026. 06. 04. 4:40
Fotó: Havran Zoltán
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Csodálkozhatunk azon, ha ugyanezt látjuk a brüsszeli központ által megszabott játéktérben mozgó új magyar kormány háza táján, ahol minden fordítva értelmezendő?

A „szeretetország” soha nem látott közéleti gyűlöletcunamit jelent. 

A rendszerváltás óta sok mindent megéltünk, olvashattuk például a Magyar Narancsban a kétezres évek elején, hogy Orbán Viktor „a politikai gecizmus oltárképén a főalak”, a ballib sajtó retorikai túlkapásait Tóth Gy. László szorgalmasan kötetekbe gyűjtötte, ma is érdemes lapozgatni a Politikailag korrekt sorozat darabjait.

De az, ami a közösségimédia-platformokon ma zajlik, valami egészen más. Hiába vártuk, hogy a választások után majd elcsendesednek a militáns hangok, vagy hogy netán a Tisza Párt vezetője visszavesz az agresszív retorikából, ennek fordítottját láthatjuk. Miniszterelnökként a vezér még jobban hergel, még inkább önmaga hatása alá kerül, egyre magasabbra hág a mocskolódás spirálján. A parlamentet cirkusszá változtatja, becsmérli az ellenfelet, újra és újra nekitámad az ország első emberének, a Csíksomlyón több százezer zarándok által hatalmas szeretettel fogadott Sulyok Tamásnak.

Megvan annak a diszkrét bája, amikor a különböző ellenzéki tüntetések egyik legtrágárabb szereplője, Radics Peti youtuber készít a betöltött pozíciójához felnőni képtelen önimádó pojácáról kőkemény gúnyvideót. Érdekes kérdés, hogy a világhálós népi humor másik jellegzetes képviselője, Tibi atya mikor jön rá, hogy nem erre voksolt. A kiábrándultságuknak hangot adók tábora csak nőni fog, sokan fogják még Márki-Zay Pétert követni ebben a kérdésben. Be lehet készíteni popcornt, bár jómagam inkább a sertésbőrropogósra szavazok a sör mellé.

Visszatérve a Tisza párti szeretetországra, több mint másfél évtizede napi rendszerességgel használom a Facebookot, a politikai csörtéket nem keresem, de nem is kerülöm ki, mindazonáltal soha olyan brutális hangnemet nem tapasztaltam, mint a Tisza Párt színre lépése óta. S ez a választások után sem csitult. 

Akasztás, sortűz, börtön

– ezeket zsolozsmázza a feltüzelt csürhe, és nemcsak a politikai vezetők, hanem a mezei fideszesek vonatkozásában is, a szeretetország jegyében persze. Örömteli, hogy minderre válaszul Orbán Viktor bejelentette a Védvonal megalakítását. Ideje, hogy érezze az elvhű magszavazó, hogy állnak mögötte, hogy van, akiknek nekivesse a hátát az orkánerejű ellenszélben.

A jogállam és a demokrácia jegyében visszaható hatállyal akarnak belenyúlni az alaptörvénybe, hogy eltávolítsák nettó erődemonstráció okán, amúgy minden jogalap nélkül Sulyok Tamás köztársasági elnököt és hogy megakadályozzák Orbán Viktor visszatérését. Mit számít nekik, hogy ez precedens nélküli visszaélés a joggal, s nem mellesleg a népakarat semmibe vétele. A parlamenti kétharmad okosabb akar lenni a választópolgárnál, elő akarja írni, hogy kit választhatnak az ország élére és kit nem. 

Roncsolják a közbizalmat, az állami intézmények tekintélyét. De önmagában az, hogy egy miniszterelnök kiüljön a parlament ablakába sörözni, valami elképesztően méltatlan, akárcsak az, hogy a kormányfő megválasztása után is odakommentelget mindenkinek az oldalára, aki mer az övével ellentétes véleményt megfogalmazni a közösségi médiában.

A beígért új politikai elit, a civilek és a szakértők helyett azt látjuk, hogy a Fideszből Magyar Péterhez hasonlóan kikopott sértődöttek, a globalista beágyazottságúak és az egykori SZDSZ-esek koalíciója vezeti az országot.

Azt ígérte Magyar Péter, hogy a politika „nem ciki, hanem szexi” dolog lesz, hogy bevonja a polgárokat a döntéshozatalba, ehhez képest még a parlamenti képviselők zöme sem tagja a kormányzó „pártnak”. Nem véletlen az idézőjel, mert a Tisza Párt valójában nem párt, hanem egy zárt klikk. A döntéshozatal egy átláthatatlan szűk kör kezében összpontosul. Soha ilyen obskúrus módon nem születtek húsba vágó határozatok, mint a transzparencia ígéretével kampányoló Magyar Péter országlása óta.

A nagy kérdések persze nem ezek. Mindez csak metodika, a kormányzást helyettesítő show, demagóg hergelés, a harci szellem mesterséges ébren tartása.

Ami lényeges, az az, hogy enged-e az uniós nyomásnak a kormány a migráció ügyében, a háború kérdésében, hogy elkótyavetyéli-e az Orbán-kabinet által gyarapított nemzeti vagyont, hogy mennyire nyirbálja meg a családtámogatási rendszert, hogy a produktív rétegek helyett az improduktív csoportokat fogják-e támogatni, hogy mit is ért Lannert Judit az iskolai korszerű szexuális nevelésen, vagy hogy mi lesz a külhoni magyarság állóképességét erősíteni hivatott támogatások rendszerével.

Sok jót az eddigiek alapján nem remélhetünk.

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