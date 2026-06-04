A narcisztikus pszichopata a jogot és a népakaratot máris semmibe veszi

Csodálkozhatunk azon, ha ugyanezt látjuk a brüsszeli központ által megszabott játéktérben mozgó új magyar kormány háza táján, ahol minden fordítva értelmezendő?

A „szeretetország” soha nem látott közéleti gyűlöletcunamit jelent.

A rendszerváltás óta sok mindent megéltünk, olvashattuk például a Magyar Narancsban a kétezres évek elején, hogy Orbán Viktor „a politikai gecizmus oltárképén a főalak”, a ballib sajtó retorikai túlkapásait Tóth Gy. László szorgalmasan kötetekbe gyűjtötte, ma is érdemes lapozgatni a Politikailag korrekt sorozat darabjait.

De az, ami a közösségimédia-platformokon ma zajlik, valami egészen más. Hiába vártuk, hogy a választások után majd elcsendesednek a militáns hangok, vagy hogy netán a Tisza Párt vezetője visszavesz az agresszív retorikából, ennek fordítottját láthatjuk. Miniszterelnökként a vezér még jobban hergel, még inkább önmaga hatása alá kerül, egyre magasabbra hág a mocskolódás spirálján. A parlamentet cirkusszá változtatja, becsmérli az ellenfelet, újra és újra nekitámad az ország első emberének, a Csíksomlyón több százezer zarándok által hatalmas szeretettel fogadott Sulyok Tamásnak.