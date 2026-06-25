budapestcovaklotild palotakávéházi kultúra

Évszázadokon átívelő csúcsminőség: megnyitott a Cova Budapest

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Ferenciek tere a pesti oldal egyik leglátványosabb része, nem véletlen, hogy vonzáskörzetében működött a XX. század ikonikus éttermeinek jelentős része.

Borbély Zsolt Attila
2026. 06. 25. 20:17
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Itt lelt otthonra fél évtizede a Spago étteremlánc első európai egysége (rovatbeli beszámoló itt), melynek tőszomszédságában nyitott meg a nemrégiben a Milanoból több, mint kétszáz éve indult Cova cukrászda, mely egyébként messze több egy cukrászdánál, hiszen minden napszakban kínál valami különlegességet.

Reggel kávét és jellegzetes péksüteményeket, ebédre szezonális fogásokat, rizottót és friss tésztákat. A délutáni tea a Cova egyik legkifinomultabb hagyománya: aprósütemények, szendvicsek, teák és desszertek, akár egy pohár pezsgővel kiegészítve, végül pedig este könnyed vacsorát ehetünk itt. Vasárnap brunchozhatunk találkoztatva a reggelit az ebéddel.

cova, étterem
 Hibát keresve sem lehetett találni a kóstolt ételek ízében, állagában vagy esztétikájában. - Foó: A szerző felvétele

Érdemes megkóstolni Milánó ikonikus desszertjét, a pannetone-t, ami az ősforrásnak számító első egységből érkezik, ahol titkos recept alapján készül. Benne láthatjuk összpontosulni a márka működésének alapjait: generációkon át öröklődő receptek, gondosan válogatott, prémium alapanyagok, kivételes cukrászati és vendéglátói szakértelem, következetes, részletekbe menő minőségorientáltság. A Cova 2013-ban csatlakozott a világ legjelentősebb luxusmárka-csoportjához, az LVMH-hoz (Louis Vutton - Moet - Henessy).

Az élőzenés budapesti megnyitón pazar környezetben lenyűgöző ízelítőt kapott a monumentális belső teret megtöltő közönség. Kóstolhattunk érlelt sonkát sárgadinnyével, caprese-t, kaviáros füstölt lazacfalatkát, stampedlinyi üdítő paradicsom-gazpacho-t, autentikus cézár salátát, vitello tonnato-falatkát roppanós kosárkában, fenyőmagos paradicsomos padlizsánt, avokádós ráksalátát, milánói rizottót, ricottás raviolit zsályás vajmártással és frissen reszelt szarvasgombával, borjúragus casarece-t parmezánnal. 

cova, étterem
Az élőzenés budapesti megnyitón pazar környezetben lenyűgöző ízelítőt kapott a monumentális belső teret megtöltő közönség. - Fotó: A szerző felvétele

A rántott olajbogyó és az arancini szemre igencsak hasonló volt, ügyesen megoldották, hogy a vendég első látásra megkülönböztethesse őket, előbbit pisztáciatöreten, utóbbit puffasztott rizsen tálalva hordozták körbe a felszolgálók. A desszertfalatkák közül kóstoltam tiramisut, áfonyás tarte-ot és mini-Sacher-tortát. Mindezt a ház saját pezsgői, remek magyar borok és koktélok kísérték. Hibát keresve sem lehetett találni a kóstolt ételek ízében, állagában vagy esztétikájában.

„A Matild Palota története mindig szorosan összefonódott Budapest kávéházi kultúrájával. Különösen nagy jelentőséggel bír számunkra, hogy most egy olyan Maison érkezett ide, amely saját városában több mint kétszáz éve tölt be hasonló szerepet. A Cova megjelenése egyszerre tisztelgés Budapest kávéházi öröksége előtt és egy új fejezet kezdete a Palota történetében. Két nagy európai kávéházi kultúra találkozik itt, egy olyan helyszínen, amely mindig is a beszélgetések, a kapcsolódások és a közösségi élet tere volt.” – nyilatkozta a nyitás kapcsán Serkan Hüsünbeyi, a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel Budapest szállodaigazgatója. Paola Faggioli, a Cova vezérigazgatója hasonló szellemben arra mutatott rá, hogy Budapest kulturális öröksége és történelmi kávéházi hagyománya természetesen kapcsolódik ahhoz a filozófiához, melynek jegyében Olaszországban egy reggeli kávé, egy üzleti találkozó vagy egy esti aperitivo egyaránt a minőség és a szépség pillanatává válhat.

cova, étterem
A desszertfalatkák közül kóstoltam tiramisut, áfonyás tarte-ot és mini-Sacher-tortát. - Fotó: A szerző felvétele

Érdemes egy pillantást vetni a Cova központi honlapjára. Nem kis büszkeség lehet minden magyarnak, hogy a világon sikerrel működő 35 egységből a budapesti az, melyet e felület a milánói, a párizsi, s a bangkoki után negyedikként a látogatók figyelmébe ajánl ezidőtájt. Tisztelgés ez a festői fővárosunk, a Klotild palota és a magyar kávéházi kultúra előtt.

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Elérhetőségek:

Cova Budapest

Budapest, Váci utca 36.

Telefonszám: + 36 70 407 16 00

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