Évszázadokon átívelő csúcsminőség: megnyitott a Cova Budapest

Itt lelt otthonra fél évtizede a Spago étteremlánc első európai egysége (rovatbeli beszámoló itt), melynek tőszomszédságában nyitott meg a nemrégiben a Milanoból több, mint kétszáz éve indult Cova cukrászda, mely egyébként messze több egy cukrászdánál, hiszen minden napszakban kínál valami különlegességet.

Reggel kávét és jellegzetes péksüteményeket, ebédre szezonális fogásokat, rizottót és friss tésztákat. A délutáni tea a Cova egyik legkifinomultabb hagyománya: aprósütemények, szendvicsek, teák és desszertek, akár egy pohár pezsgővel kiegészítve, végül pedig este könnyed vacsorát ehetünk itt. Vasárnap brunchozhatunk találkoztatva a reggelit az ebéddel.

Hibát keresve sem lehetett találni a kóstolt ételek ízében, állagában vagy esztétikájában. - Foó: A szerző felvétele

Érdemes megkóstolni Milánó ikonikus desszertjét, a pannetone-t, ami az ősforrásnak számító első egységből érkezik, ahol titkos recept alapján készül. Benne láthatjuk összpontosulni a márka működésének alapjait: generációkon át öröklődő receptek, gondosan válogatott, prémium alapanyagok, kivételes cukrászati és vendéglátói szakértelem, következetes, részletekbe menő minőségorientáltság. A Cova 2013-ban csatlakozott a világ legjelentősebb luxusmárka-csoportjához, az LVMH-hoz (Louis Vutton - Moet - Henessy).