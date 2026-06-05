Rendkívüli

Az Orbán-kormány intézkedése bevált, most kiderül, hogy Magyar Péterék képesek-e hasonlóan jó döntésre

Rendkívüli

Vaklárma, hogy Szoboszlai nem játszhat a válogatottban, Rossi így is változtat

erdélyi magyar ifjakadrenalinstreet food

Hosszú füstön készült húsok egy adai bányászott tó festői partján

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A kétezres évek elején a magyar fiatalság körében egészen más volt a nemzeti értékrend recepciója, mint manapság, amikor a többség inkább gúnyolódik e világlátáson.

Borbély Zsolt Attila
2026. 06. 05. 8:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
bbq
A szerző felvétele

A minap, hála Lőrincze Péternek, a Vállalkozók Országos Szövetsége alelnökének, ismét ellátogathattam e kies vidékre, s ezúttal nem csak pár órát, hanem egy teljes napot, ha úgy tetszik, két félnapot, meg egy éjszakát töltöttünk Adán. Urbán Mónikánál szálltunk meg, aki egyben idegenvezetőnk is volt. Csonka Attilával közösen igen tartalmas programot szerveztek kicsiny csapatunknak. Belefért ebbe wellness centrum-, tájház-, könyvtár- és templomlátogatás, egy moholi regeneratív biofarm megismerése, tiszai csónakázás, városnézés lovaskocsin és két éttermi étkezés is.

Nézzük most az Adrenalin BBQ-t, mely az azonos nevű komplexum egyik attrakciója. A Csonka Attila által megteremtett egyedi, négy hektáros szabadidőközpont lehetőséget biztosít sátorozásra, horgászatra, grillezésre, paint ballozásra, de igény eseten a házigazda motorcsónakázni is elviszi a vendéget. Az éttermet fia, Csonka Bence vezeti, akinek szenvedélye, miként azt a hely neve is sugallja, a húsoknak a „hosszú” avagy „lassú” füstön való hőkezelése.

bbq
A szerző felvétele

A beltér hangulatos, a falon zömmel a BBQ-val és az amerikai életérzéssel kapcsolatos fémtáblácskák, valamint a különböző versenyeken nyert oklevelek. Merthogy járnak versenyekre is, s mint a falra szerelt polcon sorakozó serlegek igazolják, nem eredménytelenül. Az egy szinttel feljebb kialakított terasz az egy hektáros, festői szépségű tóra néz.

Kínálnak különféle roston sülteket, beleértve a délszláv specialitásokat, burgereket és pizzákat, továbbá néhány egyéb street food fogást. Mint megtudtam, Bence a szép rosé-ra sült vastagpogácsás burgert kedveli, de a közönségigénynek megfelelően smashed burgert kínálnak.

BBQ fogásokat csak előrendelésre készítenek, mi ezekből kaptunk ízelítőt: sertésoldalast, tarját, tépett húsos babot, valamint házi készítésű kolbászt. A húsok ízre, állagra egyaránt ütötték a mércét. Jól sikerült a coleslaw is, mondaná az ember, hogy az mindenütt jó, de nem így van, a minap ettem egy kevésbé sikerült variánst a fiatalok körében eszméletlenül sikeres Travisnél.

bbq
A szerző felvétele

A sajtos-jalapenos saját töltésű kolbász állagra még javítható, szárazabb az optimálisnál és kissé morzsalékos. Ízre megfelelő és mindenképpen értékelendő, hogy nem a kereskedelemben veszik, hanem maguk készítik az alapanyagot.

A jobbacska lepény is saját, ez is tökéletesíthető, de jelen formájában is élményt adó és messze meghaladja a mifelénk dívó készen vett pita-kenyér szintjét. A hagymakarika mirelit, a magam részéről ezt vagy nem adnám, vagy cserélném házira.

Érdeklődtem afelől, hogy a fish and chipshez milyen halat használnak, mondták, hogy afrikai harcsát, a sörtésztát maguk keverik ki. Már ez sem magától értetődő, hiszen manapság egyre több helyen a csirkeszárnyat és az említett fogás hal-elemét is mirelites zsákból szórják a fritőzbe. A burgonya ugyebár alapból mirelit szinte mindenütt.

A babos fogás pazar, ez fogy el leghamarabb az asztal mindkét oldalán. Helyben készült BBQ szószt is kapunk, határozott, de nem eltúlzott savakkal. Vesszőparipám, hogy az USA-ban és Mexikóban egyaránt túltolják a savasságot a szószokban, itt nem követték el ezt a hibát, a mártás élvezetes, harmonikus. A szilvás szósz s a roppanós, savanyított jalapeno is finom.

Az italválaszték szerény, helyi multisöröket és üdítőket tartanak, de annyi baj legyen, jól esett a hideg Jelen a húsok mellé. Kaptunk üvegpoharat is hozzá, ami a street food helyeken lassan extrának számít a gyűlöletes, egyszerhasználatos műanyag és papírpoharak korában.

Miután jóllaktunk – meg sem bírtuk enni az teljes adagot - vendéglátónk jelezte, hogy desszertet is készített, smokerben (!), konkrétan narancsos chilis brownie-t, ez is megelégedésünkre szolgált.

bbq
A szerző felvétele

Mindent egybevetve a maga különlegességével az egyik legizgalmasabb délvidéki gasztro-élményünket adta az Adrenalin BBQ, jó szívvel ajánlom a helyet a Bácskába látogatóknak.

***

Elérhetőségek:

Adrenalin BBQ

Ada, Molski put 3.

Telefonszám: +381 63 122 74 87

Honlap: https://jezeroadrenalin.com/adrenalin-bbq-grill/

E-mail-cím: [email protected]

Borítókép: Mindent egybevetve a maga különlegességével az egyik legizgalmasabb délvidéki gasztro-élményünket adta az Adrenalin BBQ, jó szívvel ajánlom a helyet a Bácskába látogatóknak. (Fotó: A szerző felvétele)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekHolló Gábor

Holló őszödi beszéde

Pilhál Tamás avatarja

Beismerő vallomást tett Holló Gábor balliberális oligarcha, a Hírkereső nevű hírgyűjtő oldal tulajdonosa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu