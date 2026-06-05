Hosszú füstön készült húsok egy adai bányászott tó festői partján

A szerző felvétele

A minap, hála Lőrincze Péternek, a Vállalkozók Országos Szövetsége alelnökének, ismét ellátogathattam e kies vidékre, s ezúttal nem csak pár órát, hanem egy teljes napot, ha úgy tetszik, két félnapot, meg egy éjszakát töltöttünk Adán. Urbán Mónikánál szálltunk meg, aki egyben idegenvezetőnk is volt. Csonka Attilával közösen igen tartalmas programot szerveztek kicsiny csapatunknak. Belefért ebbe wellness centrum-, tájház-, könyvtár- és templomlátogatás, egy moholi regeneratív biofarm megismerése, tiszai csónakázás, városnézés lovaskocsin és két éttermi étkezés is.

Nézzük most az Adrenalin BBQ-t, mely az azonos nevű komplexum egyik attrakciója. A Csonka Attila által megteremtett egyedi, négy hektáros szabadidőközpont lehetőséget biztosít sátorozásra, horgászatra, grillezésre, paint ballozásra, de igény eseten a házigazda motorcsónakázni is elviszi a vendéget. Az éttermet fia, Csonka Bence vezeti, akinek szenvedélye, miként azt a hely neve is sugallja, a húsoknak a „hosszú” avagy „lassú” füstön való hőkezelése.

A szerző felvétele

A beltér hangulatos, a falon zömmel a BBQ-val és az amerikai életérzéssel kapcsolatos fémtáblácskák, valamint a különböző versenyeken nyert oklevelek. Merthogy járnak versenyekre is, s mint a falra szerelt polcon sorakozó serlegek igazolják, nem eredménytelenül. Az egy szinttel feljebb kialakított terasz az egy hektáros, festői szépségű tóra néz.

Kínálnak különféle roston sülteket, beleértve a délszláv specialitásokat, burgereket és pizzákat, továbbá néhány egyéb street food fogást. Mint megtudtam, Bence a szép rosé-ra sült vastagpogácsás burgert kedveli, de a közönségigénynek megfelelően smashed burgert kínálnak.

BBQ fogásokat csak előrendelésre készítenek, mi ezekből kaptunk ízelítőt: sertésoldalast, tarját, tépett húsos babot, valamint házi készítésű kolbászt. A húsok ízre, állagra egyaránt ütötték a mércét. Jól sikerült a coleslaw is, mondaná az ember, hogy az mindenütt jó, de nem így van, a minap ettem egy kevésbé sikerült variánst a fiatalok körében eszméletlenül sikeres Travisnél.