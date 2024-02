Helyi alapanyagok és kézműves termékek nemzetközi felfogásban: a sepsiszentgyörgyi Gado bisztró

Sepsiszentgyörgy a maga 50 000 lakosával Székelyföld legnagyobb városa, nem számítva persze a 116 000-es Marosvásárhelyt, ahol a magyar lakosság székely identitása igencsak megkopott az idők során. A következő a sorban a szinte azonos nagyságú Csíkszereda és Székelyudvarhely (34 500, illetőleg 31 300 lélek), a többi város Gyergyószentmiklóstól Kézdivásárhelyig 20 000 lakos alatt marad.

Ennek megfelelően alakul a vendéglátó paletta színessége is, Szentgyörgy azzal együtt, hogy legjobb étterme, a Szikra lehúzta a tavalyi év végén a rolót, még mindig a legtöbb igényes vendéglátóegységgel rendelkezik a székely városok között, talán Székelyudvarhely veszi fel vele a versenyt.

A legjobb székelyföldi éttermeket tömörítő Gasztrotérképen két egységgel szerepel a város, az Indivino-valés a Kastéllyal, de figyelemre méltó a helyi ihletésű nemzetközi konyhát vivő B The hotel, a fősodratú magyar hely, a Szentgyörgy pince, s a minőségi street food és BBQ-fogásokat kínáló Gado is, amelyről mindeddig nem szóltam e rovatban.

Pedig, ha van jól kitalált egység, amely minden tekintetben minőséget képvisel, akkor a Gado az. Tulajdonosai Dóci Lóránt, valamint Kovács Gábor Áron (utóbbi egyben a Kastély étteremnek is a tulajdonosa). Kettejükkel érdekes, tavaly októberben közzétett beszélgetést nézhetünk-hallgathatunk.

Az étlap a Gado Times nevet viseli, megismerkedhetünk benne a kínált italokon és ételeken kívül a Gado-figurákkal, amelyeket a hely saját márkájú termékeinek címkéin is viszontláthatunk. Neveik – Gréta, a macska, Alfonz, a vaddisznó, Dalma, az egér és Orlando, a szarvas – kezdőbetűi adják ki az étterem nevét. Hogy a különös részletességgel megrajzolt figurák mögött élő, hús-vér emberek húzódnak-e meg, nem derül ki, mindenesetre az ételekre várakozva igencsak élvezetes olvasmány a jellemzésük.

Fotó: A szerző felvétele

Hadd idézzek a számomra legrokonszenvesebb karakterről szóló részből. Alfonz az 56 éves, történelemtanári végzettséggel rendelkező vaddisznó „a holland–német határ környékén található Vaals faluban született (…), nagyapja erdélyi származású (…). Kamaszkorát néhai nagyapjánál töltötte, ahol az esti sakkpartik után gyakran szóba került az öreg életútja egy-egy korsó sör mellett. (…) Szereti a Tarantino-filmeket, leszámítva Djangót, mert az túl mainstream neki (igen, így lehet szalonképesen, hazugság nélkül eufemizálni azt, hogy a film nettó BLM-propaganda – megjegyzés tőlem, BZSA). Kedvenc regénye Hrabaltól a Sörgyári capriccio és Stephen Kingtől a Kedvencek temetője (…), kedvenc zenéje a Pink Floyd Animals című lemeze, de barátaival motoros turnékon a black metalt sem vetik meg (…). Néhány éve vásárolt egy vidéki házat nagyapja szülőfalujában, ahol sörmanufaktúrát alakított ki, és sört gyárt Sepsiszentgyörgy legkülönlegesebb bisztrójának, a Gadónak.”

Kínálnak többek között falatkákat, burgereket, szendvicseket és tekercseket, főételnek is beillő húsos salátákat, pastákat, vákuum alatt készült sertésszüzet grillezett zöldségekkel, kevert salátával és zöldborsmártással, gombás abált marhahátszínt zöldséges tésztával és amerikai palacsintákat.

A saját márkás sör mellett a helyi Lucretia Schooner, valamint a brassói Mustata de bere söreit is választékba vették. Tartanak minőségi Kárpát-medencei magyar borokat, beleértve Maurer Oszkár szerémségi natúr borait. A töményitalok is a prémium szegmenst képviselik, különösen figyelemre méltó a gin, a tonik, illetve nem meglepő módon a koktélválaszték.

2020 nyarán BBQ-ételeket ettem náluk, élménybeszámolóm itt olvasható.

Azóta többször is betértem, volt, hogy csak inni, hol sört, hol saját készítésű házi szörpöt (a hazavitelre is megvásárolható bodza-, levendula- és ribizliszörpöket Gréta, a macska jegyzi), volt, hogy egy burgerre ültem be, ami korrektnek bizonyult.

Fotó: A szerző felvétele

Legutóbb a múlt év végén ettem náluk. Örömmel vettem észre, hogy május óta megújult a Gado Times, a korábbi számban megismert karakterekkel már interjú is olvasható a „lapban”. Alfonz, a sörfőző vaddisznó például elmeséli röviden a kézműves sörforradalom sztoriját, és bemutatja a Gado-söröket.

Rukkolás körtés kacsamellsalátát ettem mézes-mustáros öntettel, parmezánnal és balzsamecet-redukcióval.

Fotó: A szerző felvétele

Nem bántam volna, ha a rukkola mellett másféle levelekkel is dúsítják az egyébként szépen tálalt, jó ízű salátát, amit már csak a hét desszertjével, egy ribizlis csokitortával nyomattam le, ami jó alapanyagból készült, az én ízlésemnek eléggé old school volt, de elfogyott.

Fotó: A szerző felvétele

A közízlés persze nagy úr, lehet, hogy az üzletvezetés úgy véli, hogy a könnyed, légies, francia stílust követő desszertekre még nem készült fel a helyi közönség.

A kiszolgálás kedves, udvarias, ha épp a pult mögött van az üzletvezető-társtulajdonos Dóci Lóránt, akkor vele izgalmas és érdekes beszélgetést folytathatunk a minőségi vendéglátás alapvető kérdéseiről.

Annyi biztos, hogy miként Gréta mondja a Gado Timesban, a minőség iránti igény itt olyan természetesen jön, mint a levegővétel, és a nemzetközi trendek kéz a kézben járnak a helyi gasztrokultúrával.

***

Elérhetőségek:

Gado bisztró

Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. utca 3.

Telefonszám: + 40-745-208-748

Honlap: https://www.gado.ro

[email protected]