Fel Balatonra! Irány: Balatonfüred – Csopak

Tetszik, nem tetszik az ember személyes kötődése valamelyest meghatározza későbbi kapcsolatait, akár egy-egy borvidékhez is. Így van ez nálam is, Csopakkal. Ugyan a saját, összesen tizenkét szüretet megélt kővágóőrsi szőlőnk Badacsonyhoz kötött, mégis sokat jártunk Csopakra. Valójában a balatoni borokhoz és különösen az olaszrizlinghez való, azóta is szoros kapcsolatomat egy csopaki termelő, Focht Géza és az ő Berekháton lévő olaszrizlingje alapozta meg. Géza a domb tetején gyönyörű kilátással a tóra egy hagyományos, öreg tőkés 1 x 1 méteres térállású szőlőben gazdálkodott, nagyjából 10.000 tőkével.

Pincéjében semmi nem volt, ami a modernnek mondott borkészítéshez kötötte volna, a pince maga és a borok mégis kifogástalanul tiszták és határozottak voltak. Kitűnő arányok, remek savak, hosszú és kerek borok a fajta elmaradhatatlan kis fanyarságával.

Ezek a borok nem csak itatták magukat, de hosszabb ideig is bírták az érlelést. Nem egy palackot tizenöt éves korában vettünk elő, és akkor is remek formát mutatott. Saját borunk mellett tehát rendszeresen ittuk a csopakit is. Rengeteg kispincét végig jártunk, így elég tiszta és reális képet kaptunk az akkori – kilencvenes évek eleje – hazai borvilágról. Valójában ezek a pincejárások vezettek oda, hogy megpróbáltuk megkeresni a kistermelői borok igényes fogyasztókhoz való eljuttatását.

Ilyen előzmények után – vagy éppen mellett – szintén meghatározó Csopak élményünk lett Figula Mihály sok olyan bora, amit még a 90-es évek elején a Csopaki Kistermelői Pinceszövetkezet pincéjében készített. Igaz, hogy a fűzfői gyártelep felől időnként durva fémes illat és íz telepedett a szőlőre, amit a borban is érezni lehetett, de még így is kimagaslóan iható borok voltak ezek. Lassan saját borai is megjelentek a piacon, ami persze egészen más léptéket képviselt. Valamivel később érkezett Jásdi István.

Ízléses megjelenésű palackjaiban szintén tiszta borok voltak, amit azóta sokkal jobb formában élvezhetünk.

A borvidék egy 12 km hosszú sávot ölel fel Zánka és Balatonalmádi között északon, a Balaton partján. A borvidék jelenlegi teljes termőterülete 2027 hektár. Ennek a területnek több mint a duplája lenne alkalmas, I. osztályú dűlő komoly borok készítésére, de a már ismert „Balaton” szindróma itt is érvényesül. Ennek az alacsony kihasználtsági szintnek az egyik oka az, hogy