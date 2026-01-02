Kulináris költészet Késmárk történelmi belvárosában, a Poézia étteremben

Késmárk XII. századi alapítású, viszontagságos múltú történelmi városunk, Poprád szomszédságában, az azonos nevű folyó mellett. 1910-ben 6.317-en lakták, ebből 3242-an vallották magukat németnek, 1606-an szlováknak és 1314-en magyarnak. 2021-ben 15.552 lakosából 29 volt a magyar.

A festői szépségű kisvárosból egyetlen hely sem került be a tavaly megjelent Gault-Millau kalauzba, így a Tripadvisorhoz fordultunk tanácsért. Ha rákeresünk e portálon a város éttermeire, szponzorált tartalomként a tegnap bemutatott Tatras sörfőzde az első találat. Ezt követi tizennégy, valóban késmárki egység, zöme étterem, de akad köztük cukrászda és kebabozó is.

Első helyen a Poéziát leljük. Önmagában e portálon az előkelő helyezés nem garancia semmire, nem ritkán kerülnek a lista legelejére középszerű, hatásvadász, vagy csak egyszerűen az olasz konyha népszerűségéből táplálkozó vendéglők. Érdemes az utazók által feltöltött fotókat végigpörgetni, tíz-húsz ételfotó már sokat elárul a konyha teljesítményéről. Miután belenéztünk az összes étterem fotóiba, arra következtetésre jutottunk, hogy itt tényleg a Poézia a legjobb hely. Felfedeztünk egyébként egy másikat is, a Nasa-t, mely fél éve nyitott, a Tripadvisoron egyelőre nem szerepel, lesz még róla e rovatban.

Lássuk akkor Poéziát, ami költészetet, lírát jelent szlovákul (románul egyébként verset). Ezt egyébként nem nehéz kikövetkeztetni, a poétikus jelző a magyar nyelvbe is beleolvadt. A névadás is elárul valamit az étterem működtetőinek gasztronómiai elkötelezettségéről, s tény az is, hogy nem egy fogásuk nevezhető poétikusnak.

Az étterem a város szívében működik a legnagyobb szlovák író, Pavol Országh Hviezdoslav nevét viselő, számos rangos elismerést elnyert boutique-hotel keretében. Mint a honlapról megtudhatjuk, a szállodának otthont adó XVII.-ik századi műemléképület-együttes kötődik is a magyar apától és szlovák anyától származó, fiatalkorában magyarul és németül is verselő irodalmi nagysághoz, aki éveket élt a falai között. (Érdemes átfutni a magyar wikipédia adatgazdag oldalát - https://hu.wikipedia.org/wiki/Hviezdoslav - megtudhatjuk például, hogy az említett írónak szobra áll Kiskőrösön Petőfi Sándor fordítóinak szoborparkjában.)