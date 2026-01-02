étteremíztörténelmi belvárosKésmárk

Kulináris költészet Késmárk történelmi belvárosában, a Poézia étteremben

Az étterem a város szívében működik a legnagyobb szlovák író, Pavol Országh Hviezdoslav nevét viselő, számos rangos elismerést elnyert boutique-hotel keretében.

Borbély Zsolt Attila
2026. 01. 02. 15:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Késmárk XII. századi alapítású, viszontagságos múltú történelmi városunk, Poprád szomszédságában, az azonos nevű folyó mellett. 1910-ben 6.317-en lakták, ebből 3242-an vallották magukat németnek, 1606-an szlováknak és 1314-en magyarnak. 2021-ben 15.552 lakosából 29 volt a magyar.

A festői szépségű kisvárosból egyetlen hely sem került be a tavaly megjelent Gault-Millau kalauzba, így a Tripadvisorhoz fordultunk tanácsért. Ha rákeresünk e portálon a város éttermeire, szponzorált tartalomként a tegnap bemutatott Tatras sörfőzde az első találat. Ezt követi tizennégy, valóban késmárki egység, zöme étterem, de akad köztük cukrászda és kebabozó is.

Első helyen a Poéziát leljük. Önmagában e portálon az előkelő helyezés nem garancia semmire, nem ritkán kerülnek a lista legelejére középszerű, hatásvadász, vagy csak egyszerűen az olasz konyha népszerűségéből táplálkozó vendéglők. Érdemes az utazók által feltöltött fotókat végigpörgetni, tíz-húsz ételfotó már sokat elárul a konyha teljesítményéről. Miután belenéztünk az összes étterem fotóiba, arra következtetésre jutottunk, hogy itt tényleg a Poézia a legjobb hely. Felfedeztünk egyébként egy másikat is, a Nasa-t, mely fél éve nyitott, a Tripadvisoron egyelőre nem szerepel, lesz még róla e rovatban.

Lássuk akkor Poéziát, ami költészetet, lírát jelent szlovákul (románul egyébként verset). Ezt egyébként nem nehéz kikövetkeztetni, a poétikus jelző a magyar nyelvbe is beleolvadt. A névadás is elárul valamit az étterem működtetőinek gasztronómiai elkötelezettségéről, s tény az is, hogy nem egy fogásuk nevezhető poétikusnak.

 

Az étterem a város szívében működik a legnagyobb szlovák író, Pavol Országh Hviezdoslav nevét viselő, számos rangos elismerést elnyert boutique-hotel keretében. Mint a honlapról megtudhatjuk, a szállodának otthont adó XVII.-ik századi műemléképület-együttes kötődik is a magyar apától és szlovák anyától származó, fiatalkorában magyarul és németül is verselő irodalmi nagysághoz, aki éveket élt a falai között. (Érdemes átfutni a magyar wikipédia adatgazdag oldalát - https://hu.wikipedia.org/wiki/Hviezdoslav - megtudhatjuk például, hogy az említett írónak szobra áll Kiskőrösön Petőfi Sándor fordítóinak szoborparkjában.)

 

A szálloda keretében az éttermen kívül működik egy lobby bár is, mely a Múzsa névre hallgat, szivar- és konyakszoba, irodalmi kávézó s egy borbár, melynek borszelekciójáért Jaroslav Katrenič országos sommelier-bajnok felel. Valóságos labirintuson keresztül juthatunk el a szálloda éttermébe. A beltér eklektikus, vannak megnyerő elemei, mint például a falakat díszítő, Késmárk ikonikus épületeit ábrázoló rajzok, de a belsőépítésznek nem sikerült igazán meghitt, intim hangulatot teremteni.

A magyar szakmai kommunikációban ritkán emlegetett, de ezzel együtt fontos hivatkozásnak számító Falstaff étteremkalauz, mint az egyik tábla tanúskodik róla, 84 ponttal jutalmazta a helyet. 

Az étlap racionális, nem eltúlzott, de ugyanakkor fantáziadús, széles alapanyagskálára támaszkodó választékot kínál helyi és nemzetközi fogásokból. A menü két szezonális szarvasspecialitással kezdődik. Az állandó étlapon kínálnak többek között aszaltparadicsomos vöröslencsepástétomot, sertéspofa-paprikást, csirke supréme-et, borjúbécsit, hátszínsteaket rendkívül izgalmas, ötletes, komplex köretekkel. A szarvasbélszínt például csicsókapürével, cékla-krokettel, egresmártással, marinált fehérrépával és szederrel tálalják.

Az itallapot egybeszerkesztették az étlappal, ezen csak az alkoholmentes tételek, a sör, valamint a decire kimért tucatnyi, zömmel helyi minőségi bor szerepel. 

A világhálón elérhető a teljes, közel félszáz felvidéki és nemzetközi nedűt integráló borlap. Ugyancsak a honlap tájékoztat a töményválasztékról, mely impozáns és igényes minden tekintetben.

A kiszolgálás udvarias, kissé személytelen. Értékeltük, hogy a kötelező protokolláris mosoly mindvégig ott lebegett a fiatal és csinos pincér hölgyek arcán.

Négyen voltunk, mindenki rendelt két-két fogást, negyedúton pörgettük a tányérokat. Megvan az előnye annak, ha az ember csupa hasonszőrű gasztro-kalandozóval utazik, aki nem a maga fogásával akar jóllakni, hanem arra törekszik, hogy minél többet kóstoljon.

 

A májgombócos csirkehúsleves szép színű, kifejező ízű, harmonikus, a gombóc jó tartású, szépen formázott, ízre is remek. Üdítik a levest az apróra vágott petrezselymen kívül a roppanósságukat megőrző vékony gyökérzöldségcsíkok.

 

Koncentrált, jó ízű a sütőtökkrémleves is, amit sushigyömbérrel, egy kevés zöld korianderrel és pirított tökmaggal dobtak fel.

 

A tatárbifsztek ízre nem rossz, de nem ér fel az étterem színvonalához, nem vagdosták, hanem darálták, pépesre, ami nagy kár. Jóféle, zsiradékban pirított magos kenyeret adnak mellé. A tálalás megnyerő, a tatár tetején mikrozöldek, lilahagyma, mustármagkaviár, savanyú chili, egész fokhagymagerezdek. Utóbbinak a Felvidéken megvan a kultúrája, Belső-Magyarországon nem jellemző, hogy fokhagymát adjanak a tatárhoz azért, hogy a vendég bekenje vele a pirítóst.

 

A hirtelen sült libamáj tartása lehetne határozottabb, de hála a jó alapanyagnak, ízre rendben van, a mellé adott, esztétikusan tálalt gyümölcsgél nem meggyőző.

 

Pazarul sikerült viszont a vékonyra szelt füstölt marhanyelv, ami mellé leheletkönnyű juhtúróhabot, céklát, aszalt szilvát és mogyorót adtak. Ritka jól sikerült előétel.

 

A sütőben hőkezelt lazac szárazabb az optimálisnál, de nem élvezhetetlen, a füstölt petrezselyemgyökérpüré-köret ízletes, akárcsak a tárkonyos vermutmártás.

 

A citrusmártásos, helyben készült, selymes, ízre is csodás fagylalttal kiegészített töltött fehércsokis desszertkompozíció egy valódi kulináris költemény, megállná a helyét a felső szegmensben bárhol a világon. Jól sikerült a hely nevét viselő karamellás gyümölcsös palacsinta is.

„Minden jó, ha vége jó” – tartja a mondás, ami persze általánosságban túlzás, de ezúttal igaznak éreztük, a desszertek feledtették az apró hibákat. A számla is barátságos volt, 95 eurót fizettünk minderre italokkal együtt.

Kiemelkedő gasztro-élményt nyújtott a Poézia, ott lenne a helye a sárga kalauzban, hisz felülmúlja több olyan vendéglő színvonalát, mely viszont bekerült a válogatásba. Talán jövőre kiigazítják a szerkesztők ezt a méltánytalanságot. Addig is, aki Késmárkon jár, tudhatja, hogy itt emlékezetes vacsorára számíthat.

 

Elérhetőségek:

Poézia étterem

Késmárk, Fő tér, 95/49

Telefonszám: +421 917 954 369

Honlap: https://www.hotelhviezdoslav.sk/en/poezia-restaurant

E-mail-cím: [email protected]

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.