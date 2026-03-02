Retek bisztró: hagyományos magyar ételek meghitt környezetben

A Rákóczi téri nemrég nyílt ramenező alapítója valamit nagyon jól csinál. Két dologban legalábbis biztosan kimagasló a hely: a marketingben és a ramen-készítésben. Nem emlékszem, hogy volt-e valaha egyetlen vendéglátóegység, mely megnyitásáról annyi ismerőstől, sok esetben nem is gasztro-rajongóktól kaptam volna értesítést, mint Hetey Márton januárban nyitott Nem Ramen-jéről. A kezdeti láz pedig nem csitul, eltelt több, mint egy hónap, s még mindig hatalmas sor kígyózik az új ramenező előtt, amint azt magam is tapasztaltam a minap. Nem álltam be a végére, nekem elegem lett egy életre a sorbanállásból a Ceausescu-korban, de minden tiszteletem azoké, akik rászánják arra a csekély várakozási időt, hogy megkóstolják az új kulináris szenzációt. A Nem Ramen mellett említhetnék kapásból további több tucat népszerű távolkeleti egységet az utóbbi évekből, s akkor nem szóltunk az északi stílusú, a közelkeleti, mexikói vagy olasz helyekről, melyek mind megtalálják a maguk közönségét.

A legörömtelibb az, mindeközben szépen gyarapodnak a magyar konyhára alapozó trendi helyek is, ezek közül nem eggyel foglalkoztam már e rovatban. Jó érzés végigpörgetni a 2025 őszén megjelent Gault-Millau kalauzt azzal a szemmel, hogy miként szerepeltek benne a magyar konyha hagyományaira alapozó egységek. Nézzünk néhány meghatározót közülük: pop kategóriában ott találjuk a Dödöllézőt, a Nokedlischt, 10 pontot kapott a Pörc és prézli, a Mimama, a Menza, a Korhely, a Király100, 10,5 pontot az épp felújítás alatt álló És bisztró, a Búsuló Juhász, 11-et a Vasmacska, a Rézkakas, a Gettó Gulyás, 11,5-öt a Vadrózsa, a Szék, a Pest-Buda, 12-öt a Simaliba, a Pasarét bisztró, a Gléda, a Tati s a Rosenstein, 12,5-öt az Ida, a Gundel s a Déryné, 13-at a Szépilona s a Kami, 14,5-öt a Szaletly, a Stand25 s a Hoppá bisztró, 15,5-öt a Virtu. Tegyük hozzá ismét, hogy a Gault-Millau étteremkalauz húszas skáláján egy átlagos hely 7-8 pont, a köznyelv a 9 pontosokat jónak, a 10 pontosokat nagyon jónak nevezi. A 2025-ös újraindult kalauzban a 10 pont a belépő szint.