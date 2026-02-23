Rendkívüli

Rejtett kincs Késmárk központjában: a Nasa kávézó-bisztró

Időbe telt, de megszokhattuk, hogy a hosszú étlap inkább gyanakvásra adhat okot, hiszen nem kétszáz, de hatvan-hetven ételt is nehéz frissen elkészíteni.

Borbély Zsolt Attila
2026. 02. 23. 13:56
A kilencvenes évek első felében a külhoni diákoknak szállást biztosító, Márton Áron nevét viselő kollégiumban a jó ér/érték arányú vendéglőtippek szájról szájra jártak. Ezek közé tartozott a sajnos rég megszűnt, de egykor legendásnak számító Szent Jupát, ahol komoly teljesítmény volt megenni egy főételt, akkor adagokat adtak, a ma is működő Gigler, mely nem esett messze a szintén óbudai kollégiumtól, az ezidőtájt Pozsonyi kisvendéglőként funkcionáló Delikátesz vagy a Kispipa, mely drágább volt ugyan az említetteknél, de megfizethető és hatalmas respektussal emlegettük, hogy kétszáz-féle ételt kínálnak. 

Kár lenne tagadni, akkoriban a mennyiség, a hosszú étlap s persze a kedvező ár volt a legfontosabb szempont, a tetszetős beltér, a meghitt atmoszféra mellett, mely az igazság szerint ma is sokat nyom nálam a latban.

Mert amúgy a többi szempontot igencsak átírta az élet és a tapasztalat.

Időbe telt, de megszokhattuk, hogy a hosszú étlap inkább gyanakvásra adhat okot, hiszen nem kétszáz, de hatvan-hetven ételt is nehéz frissen elkészíteni, az adag méreténél sokkal fontosabb a jó alapanyag, a technológiai tudás és a kreativitás. Végül pedig sokat fizetni senki nem szeret, de egy olyan étteremben, ahol nagyjából annyian dolgoznak a konyhán a tökéletes élményért, mint ahányan ülnek a vendégtérben, természetes, hogy a számla egy átlagos vendéglői fogyasztás többszöröse legyen.

Egy olyan Kárpát-medencei városban, ahol még nem fordultam meg soha, étteremkalauzokban tájékozódom először,

ezt követi a Tripadvisor és a Google Maps, de nem zárom ki annak esélyét sem, hogy merő véletlenségből beleakadjunk valami jó helybe, mint történt az a decemberi szepességi gasztroturnénk alkalmából több ízben is.

Késmárkon igen jó tapasztalatunk volt a Tripadvisor első helyezett Poeziaban, nagyjából azt kaptuk, amire vártunk az utazók által a világhálón közzétett fotók alapján, arra viszont nem számítottunk, hogy egy rejtett kincsre lelünk, ami nemhogy nincs az említett portálon az élbolyban, de máig sincs regisztrálva ott.

 

Ez pedig a Nasa nevű otthonos, hangulatos, szépen berendezett kávézó-étterem Késmárk központjában. A nyerstéglás beltér, a nyírfacsemetékből összeállított válaszfal-féleség, a falakat ékítő, keret nélküli festmények, a bútorzat egyfajta korszerűen rusztikus atmoszférát teremt. A terem végében a fémből készült polcrendszeren szakkönyvek, dísztárgyak, tányérok, vágódeszkák, konyhai edények pihennek, továbbá aszalványok hatalmas befőttesüvegekben.

A beltér egyik különleges eleme egy megkezdett egész minőségi érlelt sonka, amiből a vendég magának farigcsálhat szeletkéket egy erre szinte alkalmatlan késsel. De hát ajándék sonkaszeletelésnek ne nézd az eszközét. Az asztalon só- és borsdaráló, aprócska üvegváza ágakkal. A hely Facebook-oldala kávézóként definiálja az egységet, de a bisztró-vonal legalább olyan erős, nem szólva a gondosan összeválogatott alkoholos italokról.

Az étlap könnyen áttekinthető, átgondolt, lényegre törő. Kínálnak három előételt, két levest hat főételt, egy desszertet.

Szerepel a választékban az általunk rendelt fogásokon és a napi ajánlaton kívül sült édesburgonya szarvasgombás majonézzel és tehénsajttal, céklás rizottó parmezánnal fetával és rukkolával, szarvasgulyás házi zsemlegombóccal, áfonyalekvárral, lazac zöldségpürével és grillezett zöldséggel, valamint borjúbécsi petrezselymes burgonyával és áfonyalekvárral. Mint látható, kissé eltúlzott az áfonyalekvár belekombinálása az egyes fogásokba, de azért érezhető a minőség iránti elkötelezettség is mindebből.

Egy prosecco mellett két tételt kínálnak a kürti Berta pincétől, további kettőt a senkőci Repa birtoktól, valamennyi kapható decire is. Kiemelkedő kávékat tartanak, a hely szerepel az europeancoffetrip,com oldalon. Tartanak prémium üdítőket, közel húsz felső kategóriás gint, a szűkebbre szabott likőr-, whisky-, konyak- és rumműfajban is lelhetünk néhány különleges tételt. A zólyomi ERB főzde négy palackos söre mellett csapon a napi ajánlat szerint helyi kézműves tételek váltják egymást. Ottjártunk idején a szentgyörgyi Pálffy főzde két sörét kóstolhattuk.

A kiszolgálás álomszerű, az ifjú hölgy kedves, közvetlen, motivált, kommunikatív és felkészült.

 

Nézzük, mit ettünk! Az áfonyalekvárral és kovászos kenyérrel kínált csavarmentes kacsapástétom korrekt, élvezetes minden elemében.

 

A zöldséges marhahúsleves ízletes, harmonikus, házias, a betétek nem főttek túl.

 

A juhtúróval töltött zsályás vajas pirog tésztája könnyed, élvezet enni.

 

Jól sikerült a légies házi gőzgombóc, amit szilvalekváros csokitöltelékkel, bőséges mákszórássál tálaltak és áfonyaszemekkel, valamint epercikkekkel díszítettek. Talán a legjobb produkció volt, amit ebben a műfajban elénk tettek.

A Nasa nem Késmárknak, de az egész szepességi, több tucat vendéglátóegységet érintő gasztro-turnénknak egyik legjobb élményét adta, jó szívvel ajánljuk mindenkinek, akit az éttermek kiválasztásában a minőségelv vezérel.

 

Elérhetőségek:

Nasa kávézó

Késmárk Hviedoslavova 6.

Honlap ITT elérhető.

E-mail-cím: Online kapcsolatfelvétel messengeren lehetséges.

Fotók és borítókép: Borbély Zsolt Attila

