Orbán Viktor miniszterelnök a bejegyzésében úgy fogalmazott: hiába tagad a Tisza Párt, Daniel Freund szavai világossá tették, hogy kormányon azt tennék, amit Volodimir Zelenszkij parancsol.
Orbán Viktor: Daniel Freund elszólása leleplezte a Tisza Párt Ukrajnával kapcsolatos terveit
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy Daniel Freund német európai parlamenti képviselő a Tisza Párt rendezvényén Ukrajna támogatásáról beszélt. A kormányfő szerint a politikus kijelentései valójában leleplezték, milyen politikát folytatna a Tisza Párt kormányra kerülése esetén.
Nem mond nekünk ez újat. A Tisza Párt egy ukránbarát kormányt akar. A Tisza Párt valójában a brüsszeli követeléseket Ukrajnától az energiapiacon keresztül a bankokig mindenfajta feltétel nélkül teljesítené. Ezt mindenki tudja, csak legfeljebb nem szokták bevallani
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor: Freund leleplezte a Tisza valódi szándékait
A miniszterelnök szerint a Tisza Párt egy Ukrajna-barát kormányt hozna létre, amely feltétel nélkül teljesítené az Európai Unió és Brüsszel elvárásait. Orbán Viktor szerint a német politikus akaratlanul is elárulta politikai szövetségeseinek valódi szándékait.
Szegény német ember azért került ilyen kellemetlen helyzetbe, mert most kikotyogta, azt gondolta, hogy ezek a dolgok, amiket mi tudunk, de itthon a Tisza tagadja ezeket. Ezért elárulta akaratán kívül is a haverjait, de hát ilyen a politika
– mondta Orbán Viktor.
Borítókép: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
