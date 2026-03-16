Orbán Viktor: Daniel Freund elszólása leleplezte a Tisza Párt Ukrajnával kapcsolatos terveit

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy Daniel Freund német európai parlamenti képviselő a Tisza Párt rendezvényén Ukrajna támogatásáról beszélt. A kormányfő szerint a politikus kijelentései valójában leleplezték, milyen politikát folytatna a Tisza Párt kormányra kerülése esetén.

Forrás: Facebook2026. 03. 16. 13:55
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke Fotó: Nicolas Tucat Forrás: AFP
Orbán Viktor miniszterelnök a bejegyzésében úgy fogalmazott: hiába tagad a Tisza Párt, Daniel Freund szavai világossá tették, hogy kormányon azt tennék, amit Volodimir Zelenszkij parancsol.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: MTI/Fischer Zoltán

Nem mond nekünk ez újat. A Tisza Párt egy ukránbarát kormányt akar. A Tisza Párt valójában a brüsszeli követeléseket Ukrajnától az energiapiacon keresztül a bankokig mindenfajta feltétel nélkül teljesítené. Ezt mindenki tudja, csak legfeljebb nem szokták bevallani

– fogalmazott a miniszterelnök.

 

Orbán Viktor: Freund leleplezte a Tisza valódi szándékait

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt egy Ukrajna-barát kormányt hozna létre, amely feltétel nélkül teljesítené az Európai Unió és Brüsszel elvárásait. Orbán Viktor szerint a német politikus akaratlanul is elárulta politikai szövetségeseinek valódi szándékait.

Szegény német ember azért került ilyen kellemetlen helyzetbe, mert most kikotyogta, azt gondolta, hogy ezek a dolgok, amiket mi tudunk, de itthon a Tisza tagadja ezeket. Ezért elárulta akaratán kívül is a haverjait, de hát ilyen a politika

– mondta Orbán Viktor.

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Szakos Enikő
idezojelekiskola

Az iskolabezárások ára

Szakos Enikő avatarja

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
