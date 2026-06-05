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Pride-hónapAusztriaműsorokmelegközmédia

A másságot népszerűsíti az osztrák közmédia: képernyőre kerülnek az ókori meleg harcosok

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A pride-hónap jegyében teljes műsorcsomaggal készül az ORF: queer témájú dokumentumfilmek, különkiadások és a szivárványfelvonulás közvetítése mellett már az ókori Görögország is képernyőre kerül. Az osztrák közmédia egyik új filmje a thébai szent sereget „meleg harcosokként” mutatja be.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 21:32
LMBTQ TV
LMBTQ TV (Fotó: MTI/Kovács Tamás)
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A The Sacred Band – Gay Warriors of Antiquity című, 90 perces dokumentumfilm azt vizsgálja, hogy valóban létezett-e a legendás elit egység, amely a hagyomány szerint 150 férfi párból, vagyis 300 harcosból állt, valamint milyen szerepet játszhattak a katonák közötti szoros személyes kapcsolatok a hadisikerekben.

A film az ORF pride-hónaphoz kapcsolódó programkínálatának része. A közszolgálati médiaszolgáltató több queer témájú műsort is képernyőre tűz, köztük a Stonewall – A meleg büszkeség születése című dokumentumfilmet, a kulturMontag különkiadását, A queer történelem mérföldkövei című kétrészes sorozatot, valamint több műsort a bécsi szivárványfelvonulásról.

Az ORF idén kiemelt figyelmet fordít a rendezvényre, mivel a bécpride-felvonulás fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Ennek alkalmából június 13-án élő közvetítés lesz látható az ORF ON felületén, este pedig külön műsorral jelentkezik az ORF 1.

A dokumentumfilm ugyanakkor egy olyan történelmi kérdést dolgoz fel, amelynek értelmezéséről a történészek között sincs teljes egyetértés. Több ókortörténész arra hívja fel a figyelmet, hogy a „meleg”, a „heteroszexuális” vagy az „LMBTQ” fogalmak modern identitáskategóriák, amelyek nem feltétlenül alkalmazhatók az ókori társadalmakra.

David M. Halperin klasszika-filológus szerint az ókori görög társadalomban a szexualitáshoz kapcsolódó normák és társadalmi viszonyok jelentősen eltértek a mai felfogástól. Egy férfi lehetett házas és családapa, miközben férfiakkal is fenntartott kapcsolatot anélkül, hogy ezt egy meghatározott szexuális identitás részeként értelmezték volna.

A film ennek ellenére szerelmi kapcsolatban élő párokként mutatja be a thébai harcosokat, és hangsúlyozza, hogy ezek a kötelékek hozzájárulhattak az alakulat összetartásához és harci erejéhez. A kritikusok szerint ugyanakkor ez a megközelítés az ókori viszonyokat mai társadalmi kategóriák alapján értelmezi.

Borítókép: LMBTQ TV (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

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