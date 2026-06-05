A másságot népszerűsíti az osztrák közmédia: képernyőre kerülnek az ókori meleg harcosok

Az ORF idén kiemelt figyelmet fordít a rendezvényre, mivel a bécpride-felvonulás fennállásának 30. évfordulóját ünnepli. Ennek alkalmából június 13-án élő közvetítés lesz látható az ORF ON felületén, este pedig külön műsorral jelentkezik az ORF 1.

A dokumentumfilm ugyanakkor egy olyan történelmi kérdést dolgoz fel, amelynek értelmezéséről a történészek között sincs teljes egyetértés. Több ókortörténész arra hívja fel a figyelmet, hogy a „meleg”, a „heteroszexuális” vagy az „LMBTQ” fogalmak modern identitáskategóriák, amelyek nem feltétlenül alkalmazhatók az ókori társadalmakra.

David M. Halperin klasszika-filológus szerint az ókori görög társadalomban a szexualitáshoz kapcsolódó normák és társadalmi viszonyok jelentősen eltértek a mai felfogástól. Egy férfi lehetett házas és családapa, miközben férfiakkal is fenntartott kapcsolatot anélkül, hogy ezt egy meghatározott szexuális identitás részeként értelmezték volna.