A másságot népszerűsíti az osztrák közmédia: képernyőre kerülnek az ókori meleg harcosok

A The Sacred Band – Gay Warriors of Antiquity című, 90 perces dokumentumfilm azt vizsgálja, hogy valóban létezett-e a legendás elit egység, amely a hagyomány szerint 150 férfi párból, vagyis 300 harcosból állt, valamint milyen szerepet játszhattak a katonák közötti szoros személyes kapcsolatok a hadisikerekben.
A film az ORF pride-hónaphoz kapcsolódó programkínálatának része. A közszolgálati médiaszolgáltató több queer témájú műsort is képernyőre tűz, köztük a Stonewall – A meleg büszkeség születése című dokumentumfilmet, a kulturMontag különkiadását, A queer történelem mérföldkövei című kétrészes sorozatot, valamint több műsort a bécsi szivárványfelvonulásról.
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