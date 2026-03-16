Daniel Freund a rendezvényen arról beszélt, hogy Ukrajna védelmének egyik kulcsa a folyamatos nemzetközi támogatás. Véleménye szerint Európának engednie kell az ország finanszírozását, valamint a katonai segítségnyújtás fenntartását is.
Soros embere, Daniel Freund szerint Magyar Péter meg fogja védeni az ukránokat
Ukrajna támogatásáról és az Oroszországgal szembeni fellépésről beszélt Daniel Freund európai parlamenti képviselő a Tisza Párt rendezvényén. A hungarofób nézeteiről ismert német politikus elmondta, hogy szerinte miként lehetne hatékonyabban segíteni Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban.
Úgy lehet megvédeni az ukránokat, ha engedjük Ukrajna finanszírozását, és ha lehetővé tesszük a katonai segítségnyújtást is
– mondta a politikus.
Daniel Freund felfedte a Tisza terveit
Freund szerint az európai energiapolitikának is változnia kell. Úgy vélte, Európának meg kell szabadulnia a fosszilis energiahordozóktól, és különösen az Oroszországból származó energiaimporttól kellene elfordulnia.
Azt is gondolom, hogy meg kell szabadulnunk a fosszilis energiahordozóktól, és mindenképpen le kell állnunk az Oroszországból származó fosszilis energiahordozók vásárlásával
– fogalmazott.
A német politikus arról is beszélt, hogy szerinte az európai országoknak határozottabban kell fellépniük az orosz háborús bűnök ellen. Mint mondta, azt szeretné látni, hogy Európa „megvédi az ukránokat az oroszországi háborús bűnösöktől”.
Borítókép: Daniel Freund az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben (Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand)
Két ülés, ugyanaz a kérdés: Magyarország vagy Ukrajna?
A magyar kormány álláspontja világos.
Menczer Tamás: Az ukránbarát bábfigurák ideje lejárt
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: Az ukrán–Tisza-olajblokádot letörjük, Magyarországot megvédjük.
Ukrajna belerokkan Zelenszkij értelmetlen háborújába
Külföldi hitelek és adóemelések tartják életben a gazdaságot.
Öt repülőgép, két helikopter – egy orosz parancsnok meglepő beszámolója
A parancsnok tizedeli az ukrán légierő gépeit.
