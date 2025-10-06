Magyar Péter mellett ágál a magyarfóbiás Daniel Freund, már előre elszólta magát

Elszólta magát Daniel Freund: a magyargyűlölő német EP-képviselő tényként írta le, hogy az Európai Parlament Magyar Péter mellett áll.

Daniel Freund szerint az EP Magyar Péter mellett áll (Fotó: AFP)

Az Európai Parlament kedden szavaz a magyar kérelemről – és nem fogja feloldani Magyar Péter mentességét

– fogalmazott Freund.

Freund szerint a Tisza vezetője ellen felhozott vádak „abszurdak”, és az Európai Parlament nem hagyja, hogy eszközként használják.

Brüsszel természetesen nem véletlenül nem akarja engedni Magyar Péter felelősségre vonását. Mint arról beszámoltunk, Tarr Zoltán azt mondta a Tisza Pártról, hogy sok kérdésben nincs önálló véleményük, ezekben a kérdésekben az Európai Néppárt álláspontja irányadó.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy rezsicsökkentés, a 13. havi nyugdíj, a jogállamisági eljárás és az illegális migráció példái mind azt mutatják, hogy Brüsszel és a Tisza Párt érvelése között szoros az összhang. A kormány által nemzeti sorskérdésnek tekintett intézkedéseket Brüsszel kívülről, a Tisza pedig belföldről támadja, gyakran azonos retorikával. Brüsszel kívülről adja a kritikát, a Tisza pedig Magyarországon belül érvényesíti azt – mutatott rá elemzésében az Ellenpont.

Borítókép: Daniel Freund német EP-képviselő (Fotó: Hans Lucas via AFP)