A Liverpool játékosa pezsgőt bonthat, szomorkodó csapatánál sem vetik meg érte

Nem Alisson Beckeren múlt, hogy a Liverpool nem volt képes legyőzni a 16. helyezett Leeds Unitedet az Anfielden. A végre ismét jobbhátvéddé lett Szoboszlai Dominik és társai 0-0-ra végeztek a vendégekkel, s a brazil kapusnak is akadt munkája. A morózus tekintetű hálóőr komoly mérföldkőhöz érkezett.

Nem volt mit ünnepelnie Alisson Beckernek és a Liverpoolnak a Leeds elleni meccs után (Fotó: Liverpool FC)

A statisztikák szerint kétszer kellett védenie Alisson Beckernek a Leeds elleni hazai összecsapáson. Az egyik előtt ő maga adta el laza külsős passzal a labdát, de szerencséjére középre érkezett a lövés. Az már nem a véletlen műve, hogy az idényben az ötödik, liverpooli pályafutása során a 100. bajnoki mérkőzését teljesítette kapott gól nélkül. Klubja is megemlékezik egy rövid cikkben a brazil kapus teljesítményéről, kiemelve, hogy

ötödik Liverpool-játékosként érte el a bűvös határt: Ray Clemence, Bruce Grobbelaar, Pepe Reina and Elisha Scott nyomdokaiba lépett.

A Premier League-ben a kapott gól nélküli mérkőzések (clean sheet) rekordját Petr Cech tartja, aki 202 találkozón őrizte meg a kapuját a Chelsea és az Arsenal színeiben, míg a legtöbb egymást követő találkozón kapott gól nélküli rekordot a Manchester United korábbi kapusa, Edwin van der Sar tartja 14 meccsel.

Alisson Becker, a Liverpool hőse

A 33 esztendős brazil talán kevésbé van előtérben, mint a mezőnyjátékosok, holott felettébb fontos láncszeme a Liverpoolnak. Kifejezetten azért igazolták le 2018-ban a Vörösök, mert Loris Karius hibáiért nagy árat fizettek, elvesztették a Real Madriddal szembeni BL-döntőt a Vörösök.

A több mint 70 millió euróért (mai árfolyamon 27 milliárd forintért) vett kapus bőven megszolgálta a befektetett pénzt: többek közt Bajnokok Ligája-győzelemhez és két bajnoki címhez segítette az angol klubot.

Eddig 315 mérkőzésen viselte a csapat mezét a csendes, de ha kell, vehemens játékos, 133-szor nem kapott gólt. Sőt, 2021 tavaszán győztes gólt fejelt a West Brom ellen (2-1).

Lehet, hogy a Leeds ellen is előre kellett volna küldeni…