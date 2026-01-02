Liverpool FCAlisson BeckerrekordPremier Leaguekapus

A Liverpool játékosa pezsgőt bonthat, szomorkodó csapatánál sem vetik meg érte

A Liverpool FC csupán 0-0-s döntetlenre végzett a vendég Leeds Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokságban. A Vörösök kapusa, Alisson Becker fontos állomáshoz érkezett: a 100. kapott gól nélküli Premier League-mérkőzését teljesítette. A brazil a klubtörténet ötödik játékosaként érte el a bűvös határt, ezzel Ray Clemence, Bruce Grobbelaar, Pepe Reina and Elisha Scott nyomdokaiba lépett. A címvédő Liverpool csak a negyedik helyen áll, hátránya 12 pont a listavezető Arsenalhoz képest.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 02. 7:30
Alisson Becker Liverpool's Brazilian goalkeeper #01 Alisson Becker gestures during the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RE
Alisson Becker a Leeds United ellen nem kapott gólt (Fotó: AFP/Oli Scarff)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem Alisson Beckeren múlt, hogy a Liverpool nem volt képes legyőzni a 16. helyezett Leeds Unitedet az Anfielden. A végre ismét jobbhátvéddé lett Szoboszlai Dominik és társai 0-0-ra végeztek a vendégekkel, s a brazil kapusnak is akadt munkája. A morózus tekintetű hálóőr komoly mérföldkőhöz érkezett.

Alisson Becker
Nem volt mit ünnepelnie Alisson Beckernek és a Liverpoolnak a Leeds elleni meccs után (Fotó: Liverpool FC)

A statisztikák szerint kétszer kellett védenie Alisson Beckernek a Leeds elleni hazai összecsapáson. Az egyik előtt ő maga adta el laza külsős passzal a labdát, de szerencséjére középre érkezett a lövés. Az már nem a véletlen műve, hogy az idényben az ötödik, liverpooli pályafutása során a 100. bajnoki mérkőzését teljesítette kapott gól nélkül. Klubja is megemlékezik egy rövid cikkben a brazil kapus teljesítményéről, kiemelve, hogy 

ötödik Liverpool-játékosként érte el a bűvös határt: Ray Clemence, Bruce Grobbelaar, Pepe Reina and Elisha Scott nyomdokaiba lépett. 

A Premier League-ben a kapott gól nélküli mérkőzések (clean sheet) rekordját Petr Cech tartja, aki 202 találkozón őrizte meg a kapuját a Chelsea és az Arsenal színeiben, míg a legtöbb egymást követő találkozón kapott gól nélküli rekordot a Manchester United korábbi kapusa, Edwin van der Sar tartja 14 meccsel. 

Alisson Becker, a Liverpool hőse

A 33 esztendős brazil talán kevésbé van előtérben, mint a mezőnyjátékosok, holott felettébb fontos láncszeme a Liverpoolnak. Kifejezetten azért igazolták le 2018-ban a Vörösök, mert Loris Karius hibáiért nagy árat fizettek, elvesztették a Real Madriddal szembeni BL-döntőt a Vörösök. 

A több mint 70 millió euróért (mai árfolyamon 27 milliárd forintért) vett kapus bőven megszolgálta a befektetett pénzt: többek közt Bajnokok Ligája-győzelemhez és két bajnoki címhez segítette az angol klubot. 

Eddig 315 mérkőzésen viselte a csapat mezét a csendes, de ha kell, vehemens játékos, 133-szor nem kapott gólt. Sőt, 2021 tavaszán győztes gólt fejelt a West Brom ellen (2-1).

Lehet, hogy a Leeds ellen is előre kellett volna küldeni…

Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu