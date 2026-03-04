Azóta manipulálják a fotókat, amióta a fotózás létezik

A fotómanipuláció története egy múzeumi kiállításon

Több mint ötven olyan fénykép látható az amszterdami Rijksmuseum új kiállításán, amelyek lehetetlen dolgokat mutatnak be. A képek 1860 és 1940 között készültek, és mindegyik valamilyen módon manipulálja a valóságot.

A Rijksmuseum Európa és Amszterdam egyik nagy kulturális nevezetessége Fotó: Marco Almbauer / Wikimedia Commons

A látogatók különös jelenetekkel találkoznak. Egy férfi egy hatalmas fejet tol talicskában. Óriási libák sétálnak a parkban. Egy másik képen Adolf Hitler Karl Marxra emlékeztető szakállt visel.

Goebbels Marxot csinál Hitlerből Fotó: Rijksmuseum, Amsterdam

A fotók mindegyikét tudatosan alakították át, hogy megtévesszék, meglepjék vagy szórakoztassák a nézőt. A kiállítás címe Fake! (Hamis!), és azt mutatja meg, hogy a fotómanipuláció már jóval a digitális korszak előtt is létezett.

Fotómanipuláció már a fényképezés kezdetén

A kiállítást Hans Rooseboom kurátor állította össze a Rijksmuseum gyűjteményéből. A bemutatott képek azt bizonyítják, hogy a fotómanipuláció szinte egyidős magával a fényképezéssel.

Rooseboom szerint a manipulált képek története végigkíséri a fotográfia egész múltját.

A korai fotósok különféle technikai trükkökkel érték el a kívánt hatást. Gyakran több negatívot használtak egyetlen képhez, vagy a fotólemeznek csak egy részét világították meg.

A kiállítás egyik korai fotója Fotó: Rijksmuseum Staeske Rebers

Ezekkel a módszerekkel ugyanaz a személy akár kétszer is megjelenhetett egy fényképen. A nézők sokszor tudták, hogy trükköt látnak, mégsem értették pontosan, hogyan készül a kép. Rooseboom ezt a jelenséget egy bűvész mutatványához hasonlítja: a közönség tudja, hogy átverik, de nem látja a trükk működését.

Szórakoztató trükkök és vizuális játékok

A gyűjteményben szereplő képek nagyjából háromnegyede szórakoztató céllal készült. A fotósok játékos és látványos trükkökkel kísérleteztek.Egy névtelen fotós az 1900-as évek elején valószínűleg több negatív kombinálásával készítette el azt a képet, amelyen egy férfi egy hatalmas fejet tol talicskában.

Az elhíresült talicskás fotó Fotó: Rijskmuseum, Amsterdam

A trükk annyira meggyőző, hogy első pillantásra nehéz megállapítani, hol kezdődik és hol ér véget a manipuláció. Az ilyen képek a kor közönségét ugyanúgy lenyűgözték, ahogyan ma a digitális effektek.