Földrengést is okozhatnak az erős napkitörések, állítja egy új tanulmány

Földrengést is okozhat az intenzív naptevékenység, különösen egy-egy erőteljes napkitörés – írja az International Journal of Plasma Enviromental Science and Technology tudományos szakfolyóirat február 3-i számában megjelent tanulmányában egy kutatócsoport.

Földrengést is előidézhetnek az erős napkitörések egy új hipotézis szerint. Fotó: AFP

Földrengést is okozhat a központi csillagunk háborgása, állítja egy tudóscsoport

Ismert tény, hogy a napkitörések komoly zavarokat okozhatnak a Föld mágneses erőterében, átmeneti turbulenciákat keletkeztethetnek a telekommunikációban, sőt akár súlyosan meg is rongálhatják a Föld körül keringő műholdak elektronikus berendezéseit. A különösen erős napkitörések látványos velejárója a sarki fényjelenség intenzívvé válása, elég csak az elmúlt bő egy évben Magyarország egén fellobbant aurora borealisokra gondolnunk.

Valósággal izzott az éjszakai égbolt a sarki fénytől a Balaton-felvidéken. Fotó: Veol/Szabó Róbert

A napkitörés a naptevékenység legintenzívebb és leglátványosabb, továbbá a legerőteljesebb földi hatásokkal együtt járó megnyilvánulása, melynek során egyszerre és együtt jelentkezik három naptevékenység; a fler, vagyis a napfelszín egyes pontjainak hirtelen történt erőteljes kifényesedése, a koronakidobódás, a napatmoszféra külső része, a napkorona egy részének kilökődése a bolygóközi térbe és az eruptív protuberancia, azaz a Nap légkörében hosszú ideje egy helyben lebegő hűvösebb anyagfelhő gyors felforrósodása és elszállása.

A Napból kiáramló és a Földet elérő nagy energiájú töltött részecskék változásokat indukálnak a földi ionoszférában, vagyis a felső légkör nyolcvan kilométeres magasságtól kezdődő és a napsugárzás által ionizált tartományában. A most publikált friss kutatás szerint azonban a napkitörések hatásai korántsem csak a felső légkörre vagy a Föld felszínére szorítkoznak, hanem a Föld mélyére is.

A Föld magnetoszférája fogja fel a Napból kiáramló nagy energiájú töltött részecskéket. Forrás: NASA

A tanulmány ugyanis összefüggést vélt felfedezni az erősebb napkitörések, valamint a földrengések kipattanása között.

Így hathat a napkitörés a mélyben zajló tektonikai folyamatokra

A földkéreg valósággal pezseg a természetes úton keletkező elektromosságtól. Különösen a kéreg repedéseire jellemzőek azok a nagy nyomás alatt lévő és magas hőmérsékletű, úgynevezett szuperkritikus folyadékok, amelyekben igen nagy arányt képviselnek a töltött ionok, ami azt jelenti, hogy a földkéreg repedései úgy viselkednek, mint az elektromos energiát tároló kondenzátorok. A kéregrepedések vagy a vetők a földrengések keletkezésének kulcsfontosságú területei.