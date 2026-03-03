földrengésnaptevékenységföldkéreglemeztektonikalemezhatárionoszférasztatikus elektromosságnapszél

Földrengést is okozhatnak az erős napkitörések, állítja egy új tanulmány

Az erős naptevékenységnek, különösen a masszív koronakidobódásoknak számos geofizikai és élettani hatását feltárta már a tudomány. Egy tudóscsoport a most nemrég publikált tanulmányában arra az eredményre jutott, hogy egy-egy nagyobb erejű napkitörés akár földrengést is kiválthat, mivel a napkitörések megváltoztathatják a földkéregben lévő elektromos mezőket, ami pedig hatással lehet a rengések kipattanásáért felelős vetők stabilitására. Ha ez az egyelőre még hipotetikus összefüggés bizonyítást nyer, az új megvilágításba helyezheti az űridőjárás hatásaival kapcsolatos ismereteinket.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 03. 03. 21:26
Érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet egy új kutatás a napkitörésekkel kapcsolatban
Érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet egy új kutatás a napkitörésekkel kapcsolatban Fotó: NASA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Földrengést is okozhat az intenzív naptevékenység, különösen egy-egy erőteljes napkitörés – írja  az International Journal of Plasma Enviromental Science and Technology tudományos szakfolyóirat február 3-i számában megjelent tanulmányában egy kutatócsoport.

Földrengést is előidézhetnek az erős napkitörések egy új hipotézis szerint
Földrengést is előidézhetnek az erős napkitörések egy új hipotézis szerint. Fotó: AFP

Földrengést is okozhat a központi csillagunk háborgása, állítja egy tudóscsoport

Ismert tény, hogy a napkitörések komoly zavarokat okozhatnak a Föld mágneses erőterében, átmeneti turbulenciákat keletkeztethetnek a telekommunikációban, sőt akár súlyosan meg is rongálhatják a Föld körül keringő műholdak elektronikus berendezéseit. A különösen erős napkitörések látványos velejárója a sarki fényjelenség intenzívvé válása, elég csak az elmúlt bő egy évben Magyarország egén fellobbant aurora borealisokra gondolnunk.

Valósággal izzott az éjszakai égbolt a sarki fénytől a Balaton-felvidéken. Fotó: Veol/Szabó Róbert

A napkitörés a naptevékenység legintenzívebb és leglátványosabb, továbbá a legerőteljesebb földi hatásokkal együtt járó megnyilvánulása, melynek során egyszerre és együtt jelentkezik három naptevékenység; a fler, vagyis a napfelszín egyes pontjainak hirtelen történt erőteljes kifényesedése, a koronakidobódás, a napatmoszféra külső része, a napkorona egy részének kilökődése a bolygóközi térbe és az eruptív protuberancia, azaz a Nap légkörében hosszú ideje egy helyben lebegő hűvösebb anyagfelhő gyors felforrósodása és elszállása.

A Napból kiáramló és a Földet elérő nagy energiájú töltött részecskék változásokat indukálnak a földi ionoszférában, vagyis a felső légkör nyolcvan kilométeres magasságtól kezdődő és a napsugárzás által ionizált tartományában. A most publikált friss kutatás szerint azonban a napkitörések hatásai korántsem csak a felső légkörre vagy a Föld felszínére szorítkoznak, hanem a Föld mélyére is.

A Föld magnetoszférája fogja fel a Napból kiáramló nagy energiájú töltött részecskéket. Forrás: NASA

A tanulmány ugyanis összefüggést vélt felfedezni az erősebb napkitörések, valamint a földrengések kipattanása között.

 

Így hathat a napkitörés a mélyben zajló tektonikai folyamatokra

A földkéreg valósággal pezseg a természetes úton keletkező elektromosságtól. Különösen a kéreg repedéseire jellemzőek azok a nagy nyomás alatt lévő és magas hőmérsékletű, úgynevezett szuperkritikus folyadékok, amelyekben igen nagy arányt képviselnek a töltött ionok, ami azt jelenti, hogy a földkéreg repedései úgy viselkednek, mint az elektromos energiát tároló kondenzátorok. A kéregrepedések vagy a vetők a földrengések keletkezésének kulcsfontosságú területei. 

A pusztító erejű földrengések általában az aktív lemezhatárokon pattannak ki. Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin

A vetők jelölik ki a nagy tektonikus lemezek határait, amelyek aktív területnek számítanak, mivel ezek mentén mozdulnak el vagy ütköznek egymással a kéreglemezek, ez pedig hatalmas mechanikai feszültséget halmoz fel a vetők mentén. 

Amikor ezek a fokozatosan felhalmozódó feszültségek elérnek egy kritikus szintet, a mechanikai energia földrengések formájában szabadul fel. 

Az új tanulmányukban a kutatók egy olyan modellt hoztak létre, amely a földkérget és az ionoszférát egy óriási, szivárgó akkumulátor két végeként kezeli – írja a Live Science tudományos hírportál. Modelljükben egy elektromos mező segítségével kapcsolták össze a kéreg „kondenzátorát” az ionoszférával. 

A Földet folyamatosan bombázzák a Napból kiáramló töltött részecskék. Forrás: SPB

A tudósok azt jósolták a modellszámításaik alapján, hogy amikor egy intenzív napkitörés elektromos töltésű részecskéi eltalálják a Földet, ennek hatására az ionoszférában lévő szabad elektronok lefelé tolódnak, ami alacsonyabb magasságban koncentrálja őket, egy negatív töltésű réteget alakítva ki. 

Ez a töltés viszont növeli a földkéreg töltéseire ható elektrosztatikus erőt, nyomásváltozásokat okozva

 – mutatta ki a kutatócsoport modellje. A tudósok azzal érvelnek, hogy az így kialakuló nyomásváltozások más olyan egyéb erőkkel is összehasonlíthatók, amelyek befolyásolják a törésvonalak stabilitását, mint például a gravitáció vagy az árapályerők.

A Nap 11 évente lép a különösen aktív ciklusába. Forrás: NASA/JPL-Caltech

 Lényegében a kéregben lévő elektrosztatikus erő megnövekedése nagyobb nyomást gyakorol a környező kéregre, ami a törésvonal elmozdulásához és ezen keresztül egy földrengés kipattanásához vezethet – állítják a tanulmányt jegyző kutatók.

 

Nem mindenki osztja a tudóscsoport végkövetkeztetéseit

A tudósok szerint a 2024-es japán Noto-félszigeti földrengés alátámasztja modelljük eredményeit, mivel ez a rengés egybeesett egy igen erős napkitöréssel. 

Más szaktudósok azonban jóval szkeptikusabbak az új modell következtetéseivel, 

mivel szerintük a gyakorlatban igen nehéz validálni a kéreg és az ionoszféra közötti kapcsolatot. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata már régebb óta azt hangoztatja, a földrengések statisztikai vizsgálatából megállapítható, hogy a szeizmikus események aktivitása nem követi a naptevékenység 11 éves ciklusát. 

Szeizmikusan azok a területek a legaktívabbak, ahol az óceáni kéreg a kontinentális kéreg alá nyomódik. Forrás: USGS

Más szkeptikusok a véletlen egybeesésekre hivatkoznak: 

mivel a napkitörések és a földrengések is meglehetősen gyakoriak, így mindig lesz némi véletlenszerű átfedés a két különböző típusú esemény között, még akkor is, ha ezek nem feltétlenül befolyásolják egymást. De arra is rámutatnak a tanulmánnyal kapcsolatban, hogy a modell nem tükrözi a földkéreg teljes komplexitását és leegyszerűsíti a tektonikai folyamatok összetettségét. „A javasolt modell nagymértékben leegyszerűsített” – hangsúlyozza Viktor Novikov, az Orosz Tudományos Akadémia geofizikusa, aki nem vett részt a kutatásban. 

A sarki fény a naptevékenység leglátványosabb jelensége. Fotó:  AFP

Hozzátette, hogy a tanulmányt jegyző tudósok a modelljük kidolgozása során nem vették teljes mértékben figyelembe azt a körülményt, hogy számos kőzetréteg ellenálló az elektromos vezetéssel, ami még azt megelőzően elnyomhatja az elektromos mezőt, mielőtt az hozzájárulhatna a földrengés kipattanásához. 

A megfigyelési eredmények nem támasztják alá a javasolt elképzelést

– összegezte a véleményét Viktor Novikov.

 

Még feltérképezésre vár a naptevékenység és a lemeztektonika közötti lehetséges kapcsolat

Mindezek ellenére a kutatók továbbra is keresik az űridőjárás és a lemeztektonika közötti kapcsolatot, bármennyire is finomak lehetnek ezek az összefüggések.

Az űridőjárás a központi csillag körüli napszél, a magnetoszféra, a termoszféra és az ionoszféra állapotaiból tevődik össze, ami egyaránt hatással van a Föld körül keringő űreszközök teljesítményére, illetve megbízhatóságára, továbbá a földi telepítésű elektronikus eszközök használhatóságára és működésére, valamint az élőlények egészségére és életére is.

A modellt kidolgozó szaktudósok megjegyzik, hogy egyelőre csak olyan hipotézisnek tekintik a tanulmányukat, amelynek a megalapozottságát további megfigyelésekkel és mélyebb elemzésekkel szükséges tesztelni. 

Egy látványos koronakidobódás. Fotó: NASA/SkyLab

Az, hogy a naptevékenység hatással lehet-e a földkéreg törésvonalaira, pontosabban befolyásolhatja-e a lemezhatárokon kialakuló mechanikai energiák kipattanását, vagyis közrehat-e bármilyen formában a szeizmikus tevékenységre, egyelőre még nem tekinthető lezárt kérdésnek. A kutatás azonban arra mindenképpen rávilágít, hogy a nagy természeti rendszerek és ezek kölcsönhatásai jóval összetettebbek lehetnek még annál is, mint amit jelenleg tudunk róluk.

A tanulmány teljes terjedelmében angol nyelven itt olvasható el.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.