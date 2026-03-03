Az öregedésgátló táplálékkiegészítők elősegíthetik a rák növekedését

Egy új kutatás szerint egy, a mindennapi élelmiszerekben és a hosszú életet elősegítő táplálékkiegészítőkben található anyag bizonyos körülmények között segítheti a rákos sejtek szaporodását.

A Journal of Biological Chemistry című folyóiratban 2025 nyarán megjelent tanulmányt – amelyre most, a Tokyo University of Science sajtóközleménye nyomán figyelt fel a világ – a népszerű tudományos sajtó kapta fel, és a hír szétspriccelt a SciTechDaily, a Gizmodo, a Business Standard Health, a ScienceDaily, a ColombiaOne, az ecancer és a Mirage News hasábjain.

A Tokyo University of Science kutatói azt állítják, hogy a poliaminok – a sejtjeinkben természetes módon megtalálható molekulák, amelyeket széles körben forgalmaznak öregedésgátló kiegészítőkben, köztük a spermidintartalmú készítményekben – fokozhatják az eIF5A2 nevű, rákhoz köthető fehérje termelődését. Ez a rákkeltő folyamat egy teljesen más mechanizmuson keresztül működik, mint amelyen keresztül az úgynevezett egészséges öregedést segítik.

Ki szedi – csak idősek, vagy már a középkorúak is?

Egyre inkább a középkorúak is, sőt az úgynevezett longevity-közösségben – más szóval a hosszú élettartam mozgalomban – már 25–30 éves kortól ajánlják. Az egyik márka kifejezetten azt a fogalmazást használja, hogy „az életkor előrehaladtával a spermidin szintje csökkenni kezd a szervezetben, ezért 25 éves kortól ajánlott hozzáadni az étrendhez”, egy másik pedig úgy fogalmaz, hogy „18–50 éves korban napi 10 mg, 50 éven felül napi 20 mg fogyasztása javasolt”.

A spermidin Magyarországon vény nélküli étrend-kiegészítőként kapható: búzacsíra-kivonat alapú kapszula, szójakivonat-alapú kapszula és por formájában egyaránt.

Mik azok a poliaminok, és miért népszerűek?

A tanulmány szerint a poliaminok – beleértve a putreszcint, a spermidint és a spermint – pozitív töltésű molekulák, amelyek minden élő sejtben jelen vannak. Nélkülözhetetlenek a sejtek növekedéséhez, osztódásához és működéséhez.

A spermidin természetes módon előfordul olyan élelmiszerekben, mint a búzacsíra, a gomba, a szójabab és az érlelt sajt. Korábbi kutatások kimutatták, hogy a spermidin beindíthatja az autofágiát, a sejt belső „tisztító” folyamatát. Az autofágia segít eltávolítani a sejteken belüli sérült komponenseket, és összefüggésben áll az egészségesebb öregedéssel és a jobb mitokondriális működéssel.