Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

A rendőrség számolta fel a családi dílerközpontot

Egy háromfős család ellen emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség, akik kiskorú vevőjüknek 480 adag dizájnerdrogot adtak el – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség .

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 15:07
Illusztráció Forrás: Police.hu
A szülők és felnőtt fiuk 2023 őszétől abból éltek, hogy lajosmizsei lakóhelyükön kristályt árultak. A fehér port 0,1 gramm tömegű adagokra porciózták, és alufóliába csomagolva ezer forintért értékesítették. 

Felnőtt vevőik mellett egy 15 éves fiatalt is napi rendszerességgel kiszolgáltak, akit másfél év alatt 480 adag droghoz juttattak.

Az ügyészség a családtagokat bűnszövetségben, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel vádolja, velük szemben a végrehajtandó börtönbüntetés kiszabása mellett vagyonelkobzást is indítványoz.

A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság dönt.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)


