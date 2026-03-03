Kapitány István lett a Tisza Párt de facto listavezetője

A Tisza Párt hivatalos listavezetője Magyar Péter, őt pedig – hozzá hasonlóan – olyan jelöltek követik, akik egyéni körzetben is elindulnak az országgyűlési választáson. Mivel a lista első négy helyezettje egyéni győzelemre törekszik, így a párt de facto listavezetőjévé Kapitány István válhat, aki az első öt helyen szereplő közül az egyetlen, aki nem méreti meg magát egyéni körzetben április 12-én – mutatott rá Erdélyi Rezső Krisztián a Facebook-oldalán.

Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője. Fotó: MTI/Mónus Márton

A Nézőpont Intézet elemzője a bejegyzésében hangsúlyozta:

Kapitány Istvánt Magyar Péter minden józan számítás szerint nem akarta maga mellé, hanem kapta.

Emlékeztetett, a Shell egykori alelnökének személye régóta vita tárgya. Az elemző szerint kérdéses, hogy egy ilyen háttérrel rendelkező menedzser milyen érdekeket képviselne a politikában, ahogyan az is, hogy egy esetleges választási győzelem után egy belső puccs során átvenné-e a miniszterelnöki tisztséget Magyar Pétertől.

A kérdés azért is jelentős, mert bár Magyar Péter egyértelműen elkötelezett az EU háborús irányvonala mellett, egy a nyugati liberális üzleti világból érkező vezetővel mégiscsak könnyebbnek tűnhet a tárgyalás számos EU-s vezető számára

– mutatott rá Erdélyi Rezső Krisztián.

Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)