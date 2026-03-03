Gianni és Miki Pomázon: sajt, lovak és Macskafogó

A legjobb hazai sajt nyomába eredve Gianni és Miki ugyanis nem áll meg az ízeknél. Érdekli őket a hely szelleme is: a táj, az emberek, a Pilis különleges hangulata.

Gianni és Miki a legjobb sajtot keresi (Fotó: Mindmegette)

Egy életmű nyomában: otthon, Pomázon

Így jutnak el a pomázi lovasíjász versenypályára, ahol a páros Ternovszky Béla rajzfilmrendezővel találkozott. Mint kiderült, a Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotó hetente többször is nyeregbe száll. Az a nyers, elementáris szabadságérzet pedig, amit itt átél, mélyen átszövi az egész életművét. De hogy pontosan miként? Azt a videóból megtudhatjuk. Ternovszky – akinek nevéhez olyan ikonikus munkák köthetők, mint a Macskafogó, a Mézga család, a Gusztáv sorozat vagy a Kérem a következőt! – ugyanis otthonában is vendégül látja Giannit. Itt szó esik életének fő művéről és azokról, akikre a legbüszkébb.

Gianni és Miki az ízek nyomában

Természetesen Gianni az ételekről is kérdezi Ternovszkyt, akit egy új élethelyzet hozott közel a főzéshez. A beszélgetés során szóba kerülnek továbbá a helyi fogások (így a szerb konyha ikonikus étele, a dzsuvecs) és végül összeáll egy képzeletbeli étlap:

Gyerekkor ízei: zsíros kenyér, grízes tészta

Főétel: vadas

Desszert: palacsinta.

Hogy miért pont ezek az ételek és mit jelent régi pomázi család tagjaként ez a település Ternovszky Bélának, az a videóból kiderül.