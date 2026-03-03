gianni mikiTernovszky Bélanappali

Gianni és Miki Pomázon: sajt, lovak és Macskafogó

Egy vakteszten kiválasztott sajt. Egy pomázi kitérő. És egy találkozás egy élő legendával. Gianni és Miki ismét úton vannak és megint nagy kincsekre leltek.

Bogos Zsuzsanna
2026. 03. 03. 17:00
Fotó: Mediaworks
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legjobb hazai sajt nyomába eredve Gianni és Miki ugyanis nem áll meg az ízeknél. Érdekli őket a hely szelleme is: a táj, az emberek, a Pilis különleges hangulata.

Gianni és Miki
Gianni és Miki a legjobb sajtot keresi  (Fotó: Mindmegette)

Egy életmű nyomában: otthon, Pomázon

Így jutnak el a pomázi lovasíjász versenypályára, ahol a páros Ternovszky Béla rajzfilmrendezővel találkozott. Mint kiderült, a Kossuth- és Balázs Béla-díjas alkotó hetente többször is nyeregbe száll. Az a nyers, elementáris szabadságérzet pedig, amit itt átél, mélyen átszövi az egész életművét. De hogy pontosan miként? Azt a videóból megtudhatjuk. Ternovszky – akinek nevéhez olyan ikonikus munkák köthetők, mint a Macskafogó, a Mézga család, a Gusztáv sorozat vagy a Kérem a következőt! – ugyanis otthonában is vendégül látja Giannit. Itt szó esik életének fő művéről és azokról, akikre a legbüszkébb.

Gianni és Miki az ízek nyomában

Természetesen Gianni az ételekről is kérdezi Ternovszkyt, akit egy új élethelyzet hozott közel a főzéshez. A beszélgetés során szóba kerülnek továbbá a helyi fogások (így a szerb konyha ikonikus étele, a dzsuvecs) és végül összeáll egy képzeletbeli étlap:  

  • Gyerekkor ízei: zsíros kenyér, grízes tészta
  • Főétel: vadas 
  • Desszert: palacsinta.

Hogy miért pont ezek az ételek és mit jelent régi pomázi család tagjaként ez a település Ternovszky Bélának, az a videóból kiderül.

 

add-square Gianni és Miki gasztrokalandja

A kenyérrel indul, de messzebbre jut: Gianni és Miki sorozata Magyarország rejtett kincseiről

Gianni és Miki gasztrokalandja 6 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu