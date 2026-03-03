A sajtóhoz eljuttatott határozati javaslat értelmében a jövőben az Izrael vagy zsidók elleni gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat a nép elleni uszítás különösen súlyos esetének kellene minősíteni. Günther azt indítványozza, hogy az ilyen bűncselekmények esetében érzékelhetően emeljék meg a minimálisan kiszabható büntetést, írja a Junge Freiheit.
A német tartományi miniszterelnök szigorúbb fellépést sürget az antiszemitizmus ellen
Határozottabb jogi fellépést és szigorúbb büntetéseket sürget az antiszemita és Izrael-ellenes megnyilvánulásokkal szemben Daniel Günther, Schleswig-Holstein miniszterelnöke. A kereszténydemokrata politikus álláspontja szerint a jogállamnak elszántan kell fellépnie minden olyan antiszemita cselekménnyel szemben, amely gyűlöletet szít a zsidók vagy Izrael ellen.
A tartományi kormányfő emellett azt is szorgalmazza, hogy a békés gyűlések és demonstrációk résztvevői ellen elkövetett támadásokat a jövőben súlyosabban büntessék.
A javaslat hangsúlyozza: az antiszemitizmust és az Izrael-ellenességet minden tekintetben el kell ítélni, függetlenül attól, hogy az elkövetők milyen ideológiai háttérrel rendelkeznek. A jogállamnak minden rendelkezésére álló eszközzel fel kell lépnie az ilyen jelenségekkel szemben.
Antiszemita támadás egy kieli rendezvényen
A kezdeményezés hátterében egy február végi incidens áll Kiel városában. Az eseményen mintegy húsz fő vett részt egy Izrael melletti demonstráción, míg a másik oldalon körülbelül százhúszan a palesztin ügy mellett tüntettek.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy férfit, aki két izraeli zászlóval sétált a belvárosban, három-négy személy üldözött és bántalmazott, a sértett könnyebb sérüléseket szenvedett.
Ugyanezen a napon két további, Izrael-párti rendezvényen részt vevő személyt is támadás ért egy autóban. Három, az arcát eltakaró elkövető a járművet rugdosta és ütötte, olyannyira, hogy a csomagtartó kinyílt. A támadók egy táskát is elvittek, amelyben a demonstrációhoz szükséges anyagok voltak. A rendőrség egy gyanúsítottat elfogott, a táskát pedig visszaszolgáltatta a tulajdonosoknak.
A rendőrség szóvivője közölte: mindkét esetben feltételezhetően a baloldalhoz köthetők az elkövetők.
Berlinale-botrány Izrael-ellenes antiszemita kijelentések miatt
Az antiszemitizmus és Izrael-ellenesség kérdése a közelmúltban a kulturális életben is vitákat váltott ki. A berlini nemzetközi filmfesztiválon a palesztin rendező, Abdallah Alkhatib díjátadós beszédében a német szövetségi kormányt a gázai népirtás partnerének nevezte. A rendező úgy fogalmazott:
Emlékezni fogunk mindenkire, aki mellettünk állt, és emlékezni fogunk mindenkire, aki ellenünk volt.
Borítókép: Emberek az Élet menete elnevezésű felvonuláson, amely a holokauszt végének 80. évfordulóját ünnepli Berlinben (Fotó: Middle East Images/AFP/Stefan Frank)
