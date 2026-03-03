antiszemitaIzraelfellépésnémet

A német tartományi miniszterelnök szigorúbb fellépést sürget az antiszemitizmus ellen

Határozottabb jogi fellépést és szigorúbb büntetéseket sürget az antiszemita és Izrael-ellenes megnyilvánulásokkal szemben Daniel Günther, Schleswig-Holstein miniszterelnöke. A kereszténydemokrata politikus álláspontja szerint a jogállamnak elszántan kell fellépnie minden olyan antiszemita cselekménnyel szemben, amely gyűlöletet szít a zsidók vagy Izrael ellen.

Szabó István
2026. 03. 03. 19:56
Emberek az „Élet Menete” elnevezésű felvonuláson, amely a holokauszt végének 80. évfordulóját ünnepli Berlinben Fotó: Stefan Frank Forrás: Middle East Images/AFP
A sajtóhoz eljuttatott határozati javaslat értelmében a jövőben az Izrael vagy zsidók elleni gyűlöletkeltő megnyilvánulásokat a nép elleni uszítás különösen súlyos esetének kellene minősíteni. Günther azt indítványozza, hogy az ilyen bűncselekmények esetében érzékelhetően emeljék meg a minimálisan kiszabható büntetést, írja a Junge Freiheit.

antiszemita
Daniel Günther (CDU), Schleswig-Holstein miniszterelnöke a tartományi parlamentben. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Marcus Brandt

A tartományi kormányfő emellett azt is szorgalmazza, hogy a békés gyűlések és demonstrációk résztvevői ellen elkövetett támadásokat a jövőben súlyosabban büntessék.

A javaslat hangsúlyozza: az antiszemitizmust és az Izrael-ellenességet minden tekintetben el kell ítélni, függetlenül attól, hogy az elkövetők milyen ideológiai háttérrel rendelkeznek. A jogállamnak minden rendelkezésére álló eszközzel fel kell lépnie az ilyen jelenségekkel szemben.

 

Antiszemita támadás egy kieli rendezvényen

A kezdeményezés hátterében egy február végi incidens áll Kiel városában. Az eseményen mintegy húsz fő vett részt egy Izrael melletti demonstráción, míg a másik oldalon körülbelül százhúszan a palesztin ügy mellett tüntettek.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy férfit, aki két izraeli zászlóval sétált a belvárosban, három-négy személy üldözött és bántalmazott, a sértett könnyebb sérüléseket szenvedett.

Ugyanezen a napon két további, Izrael-párti rendezvényen részt vevő személyt is támadás ért egy autóban. Három, az arcát eltakaró elkövető a járművet rugdosta és ütötte, olyannyira, hogy a csomagtartó kinyílt. A támadók egy táskát is elvittek, amelyben a demonstrációhoz szükséges anyagok voltak. A rendőrség egy gyanúsítottat elfogott, a táskát pedig visszaszolgáltatta a tulajdonosoknak.

A rendőrség szóvivője közölte: mindkét esetben feltételezhetően a baloldalhoz köthetők az elkövetők.

Syrian-Palestinian director Abdallah Alkhatib stands on stage with a Palestinian flag as he accepts the GWFF Best Feature Film Debut Award for Chronicles From the Siege during the Award Ceremony of the 76th Berlinale, Europe's first major film festival of the year, in Berlin on February 21, 2026. German culture officials plan to summon on February 26, 2026 organisers of the Berlin film festival after the event was rocked this year by controversy over the Israel-Palestinian conflict and Gaza war. The Culture minister's office confirmed to AFP that an extraordinary supervisory board meeting of the KBB will be held on February 26, 2026 to discuss "the direction of the Berlinale", but said it would "not comment on further speculation". (Photo by RALF HIRSCHBERGER / AFP)
Abdallah Alkhatib szír–palesztin rendező palesztin zászlóval a színpadon, miközben átveszi a díjat filmjéért a 76. Berlinale díjátadó ünnepségén. Fotó: AFP/Ralf Hirschberger

 

Berlinale-botrány Izrael-ellenes antiszemita kijelentések miatt

Az antiszemitizmus és Izrael-ellenesség kérdése a közelmúltban a kulturális életben is vitákat váltott ki. A berlini nemzetközi filmfesztiválon a palesztin rendező, Abdallah Alkhatib díjátadós beszédében a német szövetségi kormányt a gázai népirtás partnerének nevezte. A rendező úgy fogalmazott:

Emlékezni fogunk mindenkire, aki mellettünk állt, és emlékezni fogunk mindenkire, aki ellenünk volt.

 

Borítókép: Emberek az Élet menete elnevezésű felvonuláson, amely a holokauszt végének 80. évfordulóját ünnepli Berlinben (Fotó: Middle East Images/AFP/Stefan Frank)

