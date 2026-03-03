A német tartományi miniszterelnök szigorúbb fellépést sürget az antiszemitizmus ellen

A tartományi kormányfő emellett azt is szorgalmazza, hogy a békés gyűlések és demonstrációk résztvevői ellen elkövetett támadásokat a jövőben súlyosabban büntessék.

A javaslat hangsúlyozza: az antiszemitizmust és az Izrael-ellenességet minden tekintetben el kell ítélni, függetlenül attól, hogy az elkövetők milyen ideológiai háttérrel rendelkeznek. A jogállamnak minden rendelkezésére álló eszközzel fel kell lépnie az ilyen jelenségekkel szemben.

Antiszemita támadás egy kieli rendezvényen

A kezdeményezés hátterében egy február végi incidens áll Kiel városában. Az eseményen mintegy húsz fő vett részt egy Izrael melletti demonstráción, míg a másik oldalon körülbelül százhúszan a palesztin ügy mellett tüntettek.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy férfit, aki két izraeli zászlóval sétált a belvárosban, három-négy személy üldözött és bántalmazott, a sértett könnyebb sérüléseket szenvedett.

Ugyanezen a napon két további, Izrael-párti rendezvényen részt vevő személyt is támadás ért egy autóban. Három, az arcát eltakaró elkövető a járművet rugdosta és ütötte, olyannyira, hogy a csomagtartó kinyílt. A támadók egy táskát is elvittek, amelyben a demonstrációhoz szükséges anyagok voltak. A rendőrség egy gyanúsítottat elfogott, a táskát pedig visszaszolgáltatta a tulajdonosoknak.

A rendőrség szóvivője közölte: mindkét esetben feltételezhetően a baloldalhoz köthetők az elkövetők.

Abdallah Alkhatib szír–palesztin rendező palesztin zászlóval a színpadon, miközben átveszi a díjat filmjéért a 76. Berlinale díjátadó ünnepségén. Fotó: AFP/Ralf Hirschberger

Berlinale-botrány Izrael-ellenes antiszemita kijelentések miatt

Az antiszemitizmus és Izrael-ellenesség kérdése a közelmúltban a kulturális életben is vitákat váltott ki. A berlini nemzetközi filmfesztiválon a palesztin rendező, Abdallah Alkhatib díjátadós beszédében a német szövetségi kormányt a gázai népirtás partnerének nevezte. A rendező úgy fogalmazott: