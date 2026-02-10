Antiszemitizmus igen, őshonos kisebbségek nem: botrányos kezdeményezéseket támogat Brüsszel

A CÖF–CÖKA online kampányt indít az Európai Unióban jelenleg egyetlen közvetlen demokratikus eszköz, az európai polgári kezdeményezés megreformálására – tudatta ifj. Lomnici Zoltán, a szervezet szóvivője sajtótájékoztatóján. Mint jelezte, áttekintették az elmúlt bő egy évtized statisztikáit, amiből kiderült, hogy az Európai Bizottság az összes kezdeményezés mindössze tíz százalékát fogadta be. Példaként említette az őshonos kisebbségek jogaiért küzdő Minority Safepack kezdeményezést, aminek a kálváriája mutatja meg igazán, hogy a bizottság számára nem fontos témákat milyen elfogadhatatlan módon söprik félre.

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Aggályos kezdeményezéseknek adott zöld jelzést az Európai Bizottság

Ifj. Lomnici ismertetett három olyan kezdeményezést, amit a közelmúltban befogadott az Európai Bizottság, ám azokat a CÖF–CÖKA kifogásolja. Az első az abortusz megkönnyítéséért indított polgári kezdeményezés, amely a szervezet álláspontja szerint nemcsak embertelen és keresztényellenes, hanem a tagállami jogalkotással is szembemegy. Ugyanis célja egy föderális, könnyített abortuszhoz való hozzáférésről szóló szabályozás.

Egy másik kezdeményezés arról szól, hogy állítsák le Oroszország háborújának a finanszírozását. Ennek kapcsán a szóvivő elmondta, hogy az előző évben nyolcszáz európai uniós cég volt jelen az orosz piacon. Ezek összesen több mint 120 milliárd eurónyi forgalmat bonyolítottak le.

Mennyire vehető komolyan egy olyan polgári kezdeményezés, amelyet a bizottság büszkén befogad, miközben hallgatólagosan támogatja azokat, akik titokban kereskednek Oroszországgal?

– tette fel a kérdést ifj. Lomnici. Megjegyezte, hogy eközben elnyomják azokat a kormányzatokat, amelyek felvállalják azt, hogy olcsó energiát kívánnak vásárolni az oroszoktól.

Majd bemutatta a Szabadítsuk fel Palesztinát elnevezésű kezdeményezést, ami véleménye szerint az EU antiszemita külpolitikáját tükröző polgári kezdeményezés. Szégyenteljesnek és kirekesztőnek nevezte, hogy a bizottság ezt befogadta.

Izrael népe és minden normális, józanul gondolkodó európai számára is sértő egy ilyen kezdeményezés befogadása

– tette hozzá.