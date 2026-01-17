kapitány istvántiszamagyar péter

Nem tetszenek a különadók Magyar Péter új globalista emberének

A Tisza Párt kivezetné a bankok és az energiaszektor különadóját, helyette a magyar embereken csattanna az ostor.

2026. 01. 17. 21:28
Kapitány István szerint nem lehet kiszámítani a magyar adórendszer változásait, a nagyvállalatok nem tudják, milyen különadókra számíthatnak. A Tisza energetikai szakértője erről a Magyar Péterrel készült interjújában beszélt. Az energiaszektorból érkező menedzser szerint nincsenek egyeztetve ezek a változások, emiatt nem jó a rendszer. A Tisza Bajnai-rajongó emberének szavaiból kihallik, hogy kevesebb adót kellene a nagyvállalatokra kivetni, így a bankszektor és az energiaszektor is mentesülne a pluszterhek alól. 

Nem meglepő ez a Tisza Bajnai-rajongó szakértőjétől, akinek pártja az embereket szeretné inkább megadóztatni, főleg azokat, akik valamivel többet vihetnek haza. A többkulcsos személyi jövedelemadóval ugyanis több szja-t fizetnének azok, akik több pénzt keresnek. Világos: Magyar Péter pártja a nagyvállalatok helyett az átlagembereket adóztatná meg. 

