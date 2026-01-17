Rendkívüli

Stadionnyi ember várja Orbán Viktort Miskolcon

Bajnai Gordon rajongója Magyar Péter új igazolása

Bemutatta energetikai szakértőjét a Tisza Párt elnöke.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 11:01
Fotó: Nagy BŽla
Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai felkészülését Kapitány István vezeti. A Tisza új arcát korábban ebben a cikkben mutattuk be részletesen. A Shell egykori alelnöke 2024-ben, az európai parlamenti választások előtt nem sokkal hagyta ott a globális nagyvállalatot, ahol 1987 óta dolgozott. Kapitány Istvánnak egyébként már korábban is voltak politikai megnyilvánulásai, nem meglepő módon a balos szereplőket támogatta főképp. 

Bajnai Gordon támogatója a Tisza új gazdasági és energetikai szakembere

Bajnai Gordon például szerinte „nagyon jó nagykövete a professzionális, globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak”. A megszorításaival hírhedtté vált, utolsó 2010 előtti miniszterelnök mellett az SZDSZ egykori miniszterével is jó kapcsolatot ápol a Shell egykori alelnöke. Kapitány István Kóka Jánossal közös fotót készített 2025. február 5-én. A fényképet Gyurcsány Ferenc egykori gazdasági és közlekedési minisztere osztotta meg a Facebook-oldalán, aki a kísérőszövegben az üzletember és Bajnai Gordon összefogásáért „fohászkodott”.  

A két balliberális nagyágyú ezúttal a Tisza Pártban nyomul. (Fotó: Facebook)

Fidesz: Ez fájni fog!

A bejelentésre reagált a Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs is. Azt írta a közösségi oldalán: „Magyar Péter bemutatta új »gazdaságfejlesztési« szakemberét, aki bevallottan Bajnai Gordon nagy rajongója.

Ez fájni fog!! De csak akkor, ha hagyjuk, hogy a Bajnai-csapat átvegye az ország irányítását.

– Ha jön Bajnai, az fájni fog minden magyar családnak és nyugdíjasnak. 2010 előtt megismertük őket! – emlékeztetett kommentben a fideszes politikus. 

Borítókép: Bajnai Gordon 2013-ban, amikor az Együtt nevű formációval szeretett volna visszatérni a hatalomba. Fotó: Nagy Balázs

