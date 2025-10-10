Inkább hírhedt, mint híres: ő Magyar Péter új embere

Egy fényképet osztott meg a közösségi médiában pénteken Magyar Péter, amelyen Kapitány Istvánnal, a Shell volt topvezetőjével beszélget. Kapitány két hónappal Magyar Péter közéletben való megjelenését követően váratlanul távozott az olajcégtől, és már több hónapja nyilatkozatokban sejtette, hogy kész belépni a politikába.

Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Facebook)

Az Ellenpont szerint a Shell volt alelnökének megjelenése is azt igazolja, hogy a Tisza Párt hatalomra jutása esetén azonnal felmondaná az orosz olajszerződéseket, és kizárólag a drágább – és egyelőre bizonytalan megbízhatóságú – nyugati szállításokat preferálná, ezzel hatalmas áremelkedést és ellátási hiányokat okozva.

Impexes vállalatnál kezdte a karrierjét

Érdekes állomás volt Kapitány István életében az Interag: az impexes cég nyerte el a hatvanas években a Royal Dutch Shell petrolkémiai vállalat kizárólagos magyarországi képviseletét. Akkori vezetője egy Gerő László nevű állambiztonsági SZT-tiszt volt, és olyan növényvédő szereket értékesíthettek Magyarországon, amelyeket Nyugaton akkor már régen betiltottak.

Kapitány 1987-ben került az Interaghoz – és bár akkor már más szelek fújtak, a külkereskedelmi vállalatoknál betöltött vezetői funkció mindenképpen jó viszonyt követelt meg az állampárttal.

Kapitány István ezután 37 évig dolgozott a Schellnél, ahol végül globális alelnöki pozícióig jutott. A vállalatvezető – egyben a Menedzserszövetség elnöke – az olajcégtől való távozása előtt nem sokkal, 2023-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét is megkapta.

A topmenedzser 2024 áprilisi távozását többen úgy értékelték, hogy váratlanul érte őket. Könnyen lehet, hogy ezzel Kapitány már a baloldalra történő pozícionálását készítette elő.

Kóka János üzent neki, hogy a baloldal és Bajnai számítana rá

Kapitány István – bár a hazai sajtóban addig csak csúcsmenedzserként volt róla szó – ezután több interjúban is elmondta, hogy a politika világa sem állna messze tőle. Na meg kapott is felkérést.

Kóka János már korábban feltűnt a Tisza környékén: az SZDSZ volt elnökét már januárban látták a tiszás Nagy Ervinnel utazni egy római repülőjáraton. A lebukást követően mindketten pozitívan nyilatkoztak a másikról.