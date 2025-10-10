Inkább hírhedt, mint híres: ő Magyar Péter új embere

Rendkívüli

Új arc tűnt fel Magyar Péter társaságában, Kapitány Istváné. A pártelnök egy pénteki közösségi médiás posztban tudatta követőivel, hogy a topmenedzserrel egyeztetett gazdasági és energetikai kérdésekben.

Egy fényképet osztott meg a közösségi médiában pénteken Magyar Péter, amelyen Kapitány Istvánnal, a Shell volt topvezetőjével beszélget. Kapitány két hónappal Magyar Péter közéletben való megjelenését követően váratlanul távozott az olajcégtől, és már több hónapja nyilatkozatokban sejtette, hogy kész belépni a politikába. 

Az Ellenpont szerint a Shell volt alelnökének megjelenése is azt igazolja, hogy a Tisza Párt hatalomra jutása esetén azonnal felmondaná az orosz olajszerződéseket, és kizárólag a drágább – és egyelőre bizonytalan megbízhatóságú – nyugati szállításokat preferálná, ezzel hatalmas áremelkedést és ellátási hiányokat okozva.

Impexes vállalatnál kezdte a karrierjét

Érdekes állomás volt Kapitány István életében az Interag: az impexes cég nyerte el a hatvanas években a Royal Dutch Shell petrolkémiai vállalat kizárólagos magyarországi képviseletét. Akkori vezetője egy Gerő László nevű állambiztonsági SZT-tiszt volt, és olyan növényvédő szereket értékesíthettek Magyarországon, amelyeket Nyugaton akkor már régen betiltottak.

Kapitány 1987-ben került az Interaghoz – és bár akkor már más szelek fújtak, a külkereskedelmi vállalatoknál betöltött vezetői funkció mindenképpen jó viszonyt követelt meg az állampárttal.

Kapitány István ezután 37 évig dolgozott a Schellnél, ahol végül globális alelnöki pozícióig jutott. A vállalatvezető – egyben a Menedzserszövetség elnöke – az olajcégtől való távozása előtt nem sokkal, 2023-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét is megkapta.

A topmenedzser 2024 áprilisi távozását többen úgy értékelték, hogy váratlanul érte őket. Könnyen lehet, hogy ezzel Kapitány már a baloldalra történő pozícionálását készítette elő.

Kóka János üzent neki, hogy a baloldal és Bajnai számítana rá

Kapitány István – bár a hazai sajtóban addig csak csúcsmenedzserként volt róla szó – ezután több interjúban is elmondta, hogy a politika világa sem állna messze tőle. Na meg kapott is felkérést. 

Kóka János már korábban feltűnt a Tisza környékén: az SZDSZ volt elnökét már januárban látták a tiszás Nagy Ervinnel utazni egy római repülőjáraton. A lebukást követően mindketten pozitívan nyilatkoztak a másikról.

Kapitány István aztán egyre több interjúban bukkant fel. Pár hónappal később, májusban a Partizánban is szóba került – amit már korábban az ATV-ben is megerősített –, hogy nem zárkózna el a politikai szerepvállalástól.

Brüsszel parancsát teljesíteni kell: teljesen le kell válni az orosz energiahordozókról

Ugyancsak az ATV-ben felvetett egy másik érdekes témát is: Kapitány elmesélte, hogy ő a Shell és a magyar kormány között is lobbizott azért, hogy LNG-t, azaz cseppfolyósított gázt tudjanak eladni az országnak energiadiverzifikáció címén, „segítségképpen”. A lobbizás a jelek szerint sikeres volt: szeptemberben a kormány egy évtizedre elegendő LNG-re kötött szerződést, 2026-tól kezdődően. Ugyanakkor az üzletet nem politikai színrelépés követte, hanem egy találkozó Magyar Péterrel.

Magyar Péter számára azért lehet fontos a nyugati beszerzési útvonalakat ismerő szakértőkkel való tárgyalás, mert a brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését, hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról. Előbbi helyett pedig éppen az LNG beszerzését erőlteti a bizottság, ami kiegészítő elemként – ahogy a magyar kormány megkötötte a szerződést – ugyan segítség, de ha az orosz olaj kizárásával kizárólagossá (vagy közel kizárólagossá) válna, az Magyarországnak súlyos károkat okozna.

A Shell éléről a Tisza Pártig

Kapitány István – sokak szerint – váratlanul, Magyar Péter színre lépése után két hónappal távozott a Shelltől 2024 áprilisában. Egyre több interjúban bukkant fel ezután, azt is többször megerősítve, hogy nem zárkózik el politikai szerepvállalástól.

Idén már egyenesen Kóka János biztatta nyilvánosan, hogy egyesítsék erejüket Bajnai Gordonnal, október elején – miután sikeresen lobbizta ki volt cégének az LNG-üzletet – pedig ott találjuk Magyar Péter mellett.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


