Fontos, hogy a tanyavilágban is biztonságban legyenek az emberek

A rendkívüli időjárási viszonyok között jól látszik, mennyire fontos a tanya- és a falugondnokok szerepe

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 19:17
Fotó: Ruprech Judit Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Fontos, hogy a tanyavilágban is biztonságban legyenek az emberek; a mostani, rendkívüli időjárási viszonyok között jól látszik, mennyire fontos a tanya- és a falugondnokok szerepe – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára csütörtöki Facebook-videójában.

Illusztráció (Forrás: Facebook)

Fülöp Attila a tanyavilágból bejelentkezve közölte: az ilyen elzárt helyen élők esetében ebben a hidegben kiemelten fontos, hogy legyen, aki odafigyel rájuk, bevigye a tűzifát, eltakarítja a havat, hozza az élelmet és a gyógyszert A magyar kormány az elmúlt években fokozatosan növelte a falu- és tanyagondnoki szolgálatok számát – tette hozzá.

Ma háromszor annyi falu- és tanyagondnoki szolgáltatás van, mint volt hat évvel ezelőtt, és folyamatosan növeltük a rendelkezésre álló forrást is

– emelte ki az államtitkár . Fülöp Attila a posztban rámutatott: a falu- és tanyagondnoki szolgálatok finanszírozása az elmúlt hat évben 50 százalékkal emelkedett.

Borítókép: Illusztráció (MTI/Ruprech Judit)


