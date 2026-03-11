Bayern MünchenBajnokok LigájaAtalantaMichael OliseVincent Kompany

„Ez az egész olasz futball szégyene” – kiakadtak a Bayern München mészárlása után

A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében találkozott az Atalanta és a Bayern München. Az olaszországi mérkőzés után lényegében el is dőlt a párharc, ugyanis 6-1-re nyertek a bajorok. Az olasz sajtóban háborognak a kiütéses vereség után, miközben a Bayern München vezetőedzőjét, Vincent Kompanyt nem lepte meg az eredmény.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 7:48
A Bayern München gálázott, Olaszországban a vészharangokat kongatják.
A Bayern München gálázott, Olaszországban a vészharangokat kongatják. Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto
Nagy iramban kezdte a találkozót a Bayern München, amely viszonylag korán előnyt is szerzett, Stanisic szerezte az első gólt a 12. percben. Még az első fél órán belül a második és harmadik bajor találat is megszületett Olise és Gnabry révén. Mondhatjuk, hogy szinte lényegében egy félidő alatt eldőlt a teljes párharc. A fordulást követően újabb három gólt rámolt be Vincent Kompany együttese: Jackson, Olise és Musiala volt eredményes. Az Atalanta a hosszabbítás harmadik percében, Pasalic révén szerezte a szépségtapaszt jelentő gólt. Totális kiütés, 1-6 lett a vége.

Átgázolt a Bayern München az Atalantán. Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto
Átgázolt a Bayern München az Atalantán (Fotó: NurPhoto/Mairo Cinquetti)

„Ez az egész olasz futball szégyene”

Az olasz sajtóban nem finomkodtak az Atalanta veresége után. A La Gazzetta dello Sport cikkében azt írták, hogy

 ez nem szimplán csak az Atalanta, hanem az egész olasz futball szégyene.

Hangsúlyozzák, hogy ez nemcsak egy súlyos vereség, hanem inkább mészárlás volt. A találkozó a Bayern München számára egy gálaest, az Atalanta számára egy szomorú felismerés volt, hogy valóban ekkora a különbség a felek között.

Valószínűleg nem vigasztalja a bergámóiakat, de a mostani idény során nem sok csapatnak sikerül a bajorok útját állni, sőt akár kapott gól nélkül megúszni: Kompany együttese már 134 gólt szerzett ebben az idényben.

Kiakadtak Olaszországban a megsemmisítő vereség után. Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP
Kiakadtak Olaszországban a megsemmisítő vereség után (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

A Bayern München trénere nem volt meglepett

Vincent Kompanyt nem lepte meg csapata teljesítménye, mivel jól ismerték az ellenfél játékstílusát. „Egy az egy elleni játék az egész pályán” – a Bayern München játékosai többször is hangsúlyozták az Atalanta taktikáját a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzése előtti felkészülés során, ebből kiválóan felkészültek a bajorok.

A vendégek nagyon okosan mozogtak a pályán, amivel kicsalták helyükről a hazai védőket, ezután pedig érkeztek a jobbnál jobb labdák a védelem mögé. Luis Díaz sok teret teremtett magának azzal, hogy könnyedén megnyerte az egy az egy elleni párharcait.

Tehetség és minőség van a csapatban. A srácok szeretik az ilyen meccseket, az egy az egy elleni párharcok nem jelentenek problémát a számukra. Az edzéseken is mindig nagyon nagy intenzitással játszunk, ezért nem meglepő, hogy ezeken a mérkőzéseken megoldást találunk az ilyen típusú védők ellen – magyarázta Vincent Kompany, akit különösen lenyűgözött az, hogy üres területre is milyen jó labdákat tudtak adni.

Ez egy olyan teljesítmény volt, amit elvártunk magunktól. Az egész mérkőzés alatt veszélyesek voltunk.

Elégedett volt Vincent Kompany a Bayern sikere után. Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU
Elégedett volt Vincent Kompany a Bayern sikere után (Fotó: Anadolu/Isabella Bonotto)

Michael Olise Zinedine Zidane nyomdokába lépett

A legnagyobb meglepetés talán az volt, hogy Harry Kane nélkül nyújtott ilyen teljesítmény, és lőtt ennyi gólt a Bayern Müchen. Az angol támadó ugyanis ezt megelőzően a bajorok mezében 33 BL-meccsen 33 gólban volt benne. Ennél jobb statisztikával senki sem rendelkezik a 2023–24-es idény kezdete óta.

Az Atalanta ellen Michael Olise magára vállalta a vezérszerepet. A francia középpályás két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a fölényes sikerhez.

Olise lett az első francia középpályás Zinedine Zidane 1998-as rekordja óta, aki hét vagy több gólt szerzett egymást követő Bajnokok Ligája-szezonokban.

