„Ez az egész olasz futball szégyene” – kiakadtak a Bayern München mészárlása után

Nagy iramban kezdte a találkozót a Bayern München, amely viszonylag korán előnyt is szerzett, Stanisic szerezte az első gólt a 12. percben. Még az első fél órán belül a második és harmadik bajor találat is megszületett Olise és Gnabry révén. Mondhatjuk, hogy szinte lényegében egy félidő alatt eldőlt a teljes párharc. A fordulást követően újabb három gólt rámolt be Vincent Kompany együttese: Jackson, Olise és Musiala volt eredményes. Az Atalanta a hosszabbítás harmadik percében, Pasalic révén szerezte a szépségtapaszt jelentő gólt. Totális kiütés, 1-6 lett a vége.

Átgázolt a Bayern München az Atalantán (Fotó: NurPhoto/Mairo Cinquetti)

„Ez az egész olasz futball szégyene”

Az olasz sajtóban nem finomkodtak az Atalanta veresége után. A La Gazzetta dello Sport cikkében azt írták, hogy

ez nem szimplán csak az Atalanta, hanem az egész olasz futball szégyene.

Hangsúlyozzák, hogy ez nemcsak egy súlyos vereség, hanem inkább mészárlás volt. A találkozó a Bayern München számára egy gálaest, az Atalanta számára egy szomorú felismerés volt, hogy valóban ekkora a különbség a felek között.

Valószínűleg nem vigasztalja a bergámóiakat, de a mostani idény során nem sok csapatnak sikerül a bajorok útját állni, sőt akár kapott gól nélkül megúszni: Kompany együttese már 134 gólt szerzett ebben az idényben.

Kiakadtak Olaszországban a megsemmisítő vereség után (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

A Bayern München trénere nem volt meglepett

Vincent Kompanyt nem lepte meg csapata teljesítménye, mivel jól ismerték az ellenfél játékstílusát. „Egy az egy elleni játék az egész pályán” – a Bayern München játékosai többször is hangsúlyozták az Atalanta taktikáját a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzése előtti felkészülés során, ebből kiválóan felkészültek a bajorok.

A vendégek nagyon okosan mozogtak a pályán, amivel kicsalták helyükről a hazai védőket, ezután pedig érkeztek a jobbnál jobb labdák a védelem mögé. Luis Díaz sok teret teremtett magának azzal, hogy könnyedén megnyerte az egy az egy elleni párharcait.

– Tehetség és minőség van a csapatban. A srácok szeretik az ilyen meccseket, az egy az egy elleni párharcok nem jelentenek problémát a számukra. Az edzéseken is mindig nagyon nagy intenzitással játszunk, ezért nem meglepő, hogy ezeken a mérkőzéseken megoldást találunk az ilyen típusú védők ellen – magyarázta Vincent Kompany, akit különösen lenyűgözött az, hogy üres területre is milyen jó labdákat tudtak adni.