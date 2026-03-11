szentkirályi alexandratisza pártiskola

A Tisza Párt lebontaná az oktatási rendszert és bezárná a vidéki iskolákat + videó

Magyar Péterék titkolóznak, de a kiszivárgott mondataikból egyértelműen kiderül, a Tisza az iskolabezárások pártja – közölte Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

2026. 03. 11.
Bár Magyar Péter azt ígérte, hogy februárban bemutatják az oktatási szakértőiket, ez nem történt meg – közölte a közösségi oldalán közzétett videójában Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke hozzátette: ennek ellenére tudjuk, hogy mit gondolnak az oktatásról.

Tarr Zoltán szerint az egészségügy és az oktatás jelenlegi rendszerét nem szabad fenntartani, vagyis lebontanák mindazt, ami most jól működik – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra. Bokros Lajos volt baloldali pénzügyminiszter pedig azt fejtegette, hogy nem kell minden kistelepülésen saját iskolát fenntartani. A fideszes politikus arra figyelmeztet, hogy a Tisza Párt bezárná a vidéki iskolákat, pedig ahol nincs iskola, ott jövő sincs. 

Magyarországon ma minden gyerek ingyen kapja a tankönyvet, az ingyenes gyermekétkeztetésre négyszer annyit fordít a kormány, mint 2010-ben, és jövőre az átlag tanári bér már az egymillió forintot is meghaladja – mondta Szentkirályi Alexandra, és hozzátette, ezzel szemben a Tisza csak leépíteni, bezárni és megszüntetni akar.  

 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a kormánypártok országjárásának körmendi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2026. március 5-én (Fotó: MTI/Katona Tibor)

 

