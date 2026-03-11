egyesült államokiránnemzetközi energiaügynökségieaháborúpiacnemzetközihelyzet

A nemzetközi törekvések ellenére is magasan az olajár, támadások történtek a Hormuzi-szorosban

Példa nélküli lépésre szánhatja el magát a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA), hogy megfékezze az iráni konfliktus miatt kialakult piaci feszültséget. A Hormuzi-szoros lezárásának következtében az olajárak változása rendkívül kiszámítatatlanná vált, ami komoly inflációs nyomást helyez a világgazdaságra. A szervezet célzott, a piacok megnyugatatását célzó beavatkozását az ameriai kormányzat ellentmondásos kommunikációja és a teneri támadásokról érkező hírek is bonyolítják.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 11. 9:54
Olyan jöhet az olajpiacon, ami eddig még nem volt
Olyan jöhet az olajpiacon, ami eddig még nem volt Forrás: AFP
A geopolitikai feszültség a hét elején az egekbe lökte az olajárakat. A Hormuzi-szoros – amelyen békeidőben a világ olajkereskedelmének ötöde halad át – gyakorlatilag megbénult, miután az Egyesült Államok és Izrael múlt hónapban légicsapásokat indított Irán ellen. Válaszul Teherán a vízi úton közlekedő hajókat kezdte támadni, aminek következtében a tankhajóforgalom szinte teljesen leállt. A helyzet azonnali és súlyos következményekkel járt: Szaúd-Arábia, Irak, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait együttesen napi 6,7 millió hordóval, a globális kitermelés hat százalékával csökkentették a termelésüket, miközben egy dróntámadás miatt leállt az emírségek legnagyobb olajfinomítója is – derül ki a Bloomberg friss cikkéből.

Gyakorlatilag teljesen leállt az olajszállítás a Hormuz-i szorosban. Nem valószínű, hogy a háború lezárásáig érdemben javul a helyzet. / Fotó: AFP
Gyakorlatilag teljesen leállt az olajszállítás a Hormuzi-szorosban. Nem valószínű, hogy a háború lezárásáig érdemben javul a helyzet
(Fotó: AFP)

Az olajpiac idegesen figyeli a rakétákat

A piac azonnal reagált: a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára a hét elején ismét a 100 dolláros lélektani határ fölé ugrott, komoly inflációs nyomást helyezve a világgazdaságra. A szaúdi Aramco vezérigazgatója, Amin Nasszer szerint a helyzet katasztrofális következményekkel járhat, ha a leállás elhúzódik.

A piaci pánik enyhítésére a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordméretű beavatkozásra készülhet. A Wall Street Journal értesülései szerint a szervezet azt javasolja a tagországoknak, hogy szabadítsák fel a stratégiai olajkészleteiket. A felszabadítandó mennyiség meghaladhatja a 2022-es, orosz–ukrán háború kirobbanása utáni 182 millió hordós rekordot is. Charu Chanana, a Saxo Markets stratégája szerint ez a lépés egyszerre jelent átmeneti megkönnyebbülést és vészjelzést.

Képes átmeneti kínálatot teremteni és megfékezni a pánikot, de azt is üzeni a piacnak, hogy a zavar kockázata elég súlyos ahhoz, hogy vészhelyzeti intézkedéseket tegyenek

– mondta a szakértő.

Ellentmondásos tájékoztatás

A piac azonban továbbra is rendkívül ideges, amit az amerikai kormányzat ellentmondásos kommunikációja is fűt. Chris Wright energiaügyi miniszter tévesen posztolta, hogy az amerikai haditengerészet tankert kísért át a szoroson, amit a Fehér Háznak később cáfolnia kellett. Donald Trump elnök közösségi médiás üzenetei is tovább növelték a bizonytalanságot, miközben a gazdasági és politikai nyomás egyre nő rajta a kialakult helyzet miatt.

A tengeri közlekedés biztonsága továbbra is kritikus. A Brit Haditengerészet legutóbb arról számolt be, hogy egy teherhajó kigyulladt a Hormuzi-szorosban, miután egy azonosítatlan lövedék eltalálta. Az elmúlt hetekben több mint tíz hasonló támadás történt a térségben, a fenyegetettségi szint pedig továbbra is kritikus.

Bár az Egyesült Államok ígéretet tett a hajózás biztosítására, konkrét lépések egyelőre nem történtek. Az IEA-tagok várhatóan szerdán döntenek a stratégiai tartalékok felszabadításáról. Ha nem emelnek kifogást, a javaslatot elfogadják, de egyetlen ország tiltakozása is késleltetheti a tervet. Addig a piacok feszülten figyelik a fejleményeket egy olyan helyzetben, amelyet egy kereskedő úgy jellemzett: „olyan, mintha a háború ködében kereskednénk, valós időben reagálva az eseményekre”.

