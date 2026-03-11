Munkaerőpiac: jó hír a munkavállalóknak, több hazai cég is létszámbővítést tervez

A ManpowerGroup a világ 42 országában, közel 42 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, amelynek keretében Magyarországon a munkáltatók 540-es reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg 2026 második negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.
Több kulcságazatnál is megfigyelhető a létszám bővítése
A létszámnövekedést, illetve -csökkenést előre jelző cégek számának különbségéből származtatott, majd szezonális hatásokkal igazított Nettó Foglalkoztatási Mutató (NFM) +18 százalékos átlagos értéket ért el, ami kilenc százalékponttal magasabb az előző negyedéves értéknél, az egy évvel korábbit pedig 10 százalékponttal haladja meg – emelte ki a felmérés összefoglalója.
Egy ekkora elmozdulás már világosan jelzi a hazai cégek erősödő optimizmusát piacaik élénkülését, gazdasági mozgásterük bővülését illetően
– mutatott rá Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója.
Különösen
- az építőipar és ingatlan,
- a kereskedelem és logisztika,
- illetve pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben.
Az is pozitív változást jelez, hogy nagy arányban terveznek létszámbővítést az olyan kulcságazatok, mint az autóipar és az informatika is, illetve a jelentős munkaerőt foglalkoztató gyártás területén is az átlagnak megfelelő szintre emelkedett a munkaerő-felvételt előrevetítő cégek száma – tette hozzá.
A válaszolók 40 százaléka a cég méretének növekedése, piaci expanziója miatt tervez létszámnövelést, 29 százalék válaszolta azt, hogy most töltik majd újra be azokat a pozíciókat, amelyek a korábban távozó munkatársak után egy időre betöltetlenek maradtak, 26 százalék pedig azt jelezte, hogy új piaci szegmensekbe nyomul be, és az ehhez szükséges új pozíciókba keresnek munkatársakat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!