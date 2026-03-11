munkalehetőségmunkaerőpiacoklétszámbővülés

Munkaerőpiac: jó hír a munkavállalóknak, több hazai cég is létszámbővítést tervez

2026 második negyedévében a magyar munkáltatók 35 százaléka tervezi bővíteni jelenlegi munkaerőkeretét, miközben csökkentést csupán 17 százalékuk jelez előre. A munkaerő növekedése jelzi a hazai cégek erősödő optimizmusát.

2026. 03. 11. 5:17
Több hazai cég is létszámbővítést tervez Fotó: MTI / Vajda János
A ManpowerGroup a világ 42 országában, közel 42 ezer munkáltató körében folytatta le negyedéves felmérését, amelynek keretében Magyarországon a munkáltatók 540-es reprezentatív mintájában szereplőket kérdezték meg 2026 második negyedéves munkaerő-felvételi szándékaikról.

Munkaerő piaci növekedés
Munkaerő: Létszámnövekedési várakozások/Fotó: Manpower

Több kulcságazatnál is megfigyelhető a létszám bővítése

A létszámnövekedést, illetve -csökkenést előre jelző cégek számának különbségéből származtatott, majd szezonális hatásokkal igazított Nettó Foglalkoztatási Mutató (NFM) +18 százalékos átlagos értéket ért el, ami kilenc százalékponttal magasabb az előző negyedéves értéknél, az egy évvel korábbit pedig 10 százalékponttal haladja meg – emelte ki a felmérés összefoglalója.

Egy ekkora elmozdulás már világosan jelzi a hazai cégek erősödő optimizmusát piacaik élénkülését, gazdasági mozgásterük bővülését illetően

– mutatott rá Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója. 

Különösen 

  • az építőipar és ingatlan, 
  • a kereskedelem és logisztika, 
  • illetve pénzügyi szektorokban működő cégek kezdhetnek aktívabb toborzásba a közeljövőben. 

Az is pozitív változást jelez, hogy nagy arányban terveznek létszámbővítést az olyan kulcságazatok, mint az autóipar és az informatika is, illetve a jelentős munkaerőt foglalkoztató gyártás területén is az átlagnak megfelelő szintre emelkedett a munkaerő-felvételt előrevetítő cégek száma – tette hozzá.

A válaszolók 40 százaléka a cég méretének növekedése, piaci expanziója miatt tervez létszámnövelést, 29 százalék válaszolta azt, hogy most töltik majd újra be azokat a pozíciókat, amelyek a korábban távozó munkatársak után egy időre betöltetlenek maradtak, 26 százalék pedig azt jelezte, hogy új piaci szegmensekbe nyomul be, és az ehhez szükséges új pozíciókba keresnek munkatársakat.

