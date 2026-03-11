Itt az újabb bizonyíték: Kijev és Brüsszel Magyar Péter győzelmét szeretné

Ukrajna pénzt kap az EU-tagállamoktól háborús erőfeszítéseinek finanszírozására , még akkor is, ha Magyarország és Szlovákia továbbra is blokkolja az ígért 90 milliárd eurós kölcsönt. Ezt nyilatkozta két EU-diplomata a Politiconak. Az EU vezetői a jövő héten Brüsszelben csúcstalálkozót tartanak, abban a reményben, hogy meggyőzik Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, hogy engedélyezzék a pénz kifizetését.

A Politico kikotyogta Brüsszel és Kijev tervét (Fotó: AFP)

De ha a két ország nem hajlandó meghátrálni, a balti és az északi országoknak van egy tervük arra, hogy elegendő pénzt biztosítsanak Ukrajnának ahhoz, hogy az év első felében is talpon maradhasson – mondta a megbeszéléseket ismerő két EU-s diplomata.

Egy másik, a tárgyalásokkal ismerős személy szerint a szóban forgó teljes összeg 30 milliárd euró. Mivel ezek kétoldalú kölcsönök lennének, nem igényelnének uniós jóváhagyást.

Ettől függetlenül Eelco Heinen holland pénzügyminiszter kedden azt közölte kollégáival, hogy kormánya évi 3,5 milliárd euró kétoldalú támogatást irányzott elő Kijevnek 2029-ig.