Gumipókok és nejlonzacskók belső védelem helyett: maffiapénz lehetett az aranykonvojban

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint nem véletlen, hogy egy volt titkosszolgálati vezető kísérte a konvojt, a szakember szerint ugyanis a legfelsőbb szintről kapta a feladatot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 7:11
Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában az „aranykonvojról” szólva elmondta, azt a pénzt várta valaki Ukrajnában. A fizetéseket és a nyugdíjakat nem euróban és dollárban, hanem hrivnyában fizetik, ezért nem zárható ki, hogy az ukrán maffia által prostitúcióból, szervezett bűnözésből, drog- vagy fegyverkereskedelemből nyugaton megtermelt pénzeket folyatták így vissza.

Budapest, 2026. március 6. A Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett képen lefoglalt készpénz 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. MTI/Magyarország Kormánya
A két páncélozott pénzszállító autó Ausztriából Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított. (Fotó: MTI/Magyarország Kormánya)

Horváth József szerint erre utal, hogy a pénzszállító autóknak komoly belső védelmi rendszerük is van az önrablás ellen, „itt meg gumipókokat és nejlonzacskókat láttunk”. 

Ráadásul az is árulkodó, hogy egy volt titkosszolgálati vezető kísérte a konvojt, aki a szakember szerint vélhetően Zelenszkij bizalmi embere lehet, valószínűleg a legfelsőbb szintről kapta a kérést a feladat elvégzésére

 – vélekedett.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint „csak a fantáziánk tud határt szabni” az azzal kapcsolatos találgatásoknak, hogy a Tisza Párt támogatása állhat-e a művelet mögött. Közölte, az ukrán titkosszolgálat orosz tábornokokat likvidál, a Közel-Keleten vasutakat robbant fel, és jól láthatóan 1,5-2 éve a magyarországi kormányváltás a céljuk. Horváth József szerint ennek eszköze lehet egy lejárató- vagy dezinformációs kampány, de akár félelemkeltéssel a választási hajlandóság csökkentése is.

A szakember közölte, azt látják, hogy 

míg négy éve az USAID-en keresztül érkezett a külföldi kampánytámogatás az ellenzékhez, most ezt európai uniós alapítványok vették át.

Horváth József elmondta, a Barátság kőolajvezeték elzárását nem az ukránok találták ki, ők most elesnek a tranzitdíjtól, amit egy csődközelben lévő ország nem engedhet meg magának, „csak ha ezt valaki pótolja nekik” – fogalmazott.

A szakember szerint komolyan kell venni az Orbán Viktor ellen tett halálos kijelentést. Naponta ezrek érkeznek Ukrajnából Magyarországra, köztük akár egy „önmagát igazságosztónak tartó”, magányos elkövető átjuthat, és egy szétszedett drónt is be lehet csempészni az országba. Aláhúzta ugyanakkor, hogy 

a magyar rendvédelem, titkosszolgálati struktúra, biztonsági rendszer stabil, „Magyarország nem kiszolgáltatott hely”.

Horváth József az adás végén megjegyezte, 2027-ben Franciaországban is választás lesz, ahol nyerhetnek a Macron elnökkel szembenálló erők. Ha addig nem sikerül Ukrajnát behozni az EU-ba, „ez a hajó elmehet”, és ezt tudják az ukránok.

Borítókép: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. (Forrás: MTI/Magyarország Kormánya)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

