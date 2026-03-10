ukránukrán aranykonvojbűncselekmény

Egy volt ukrán ügyész szerint bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött

Egy volt ukrán ügyész szerint bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött. Stanislav Bronevytskyi büntetőeljárást kezdeményezett pénzmosás alapos gyanúja miatt a pénzszállító akció kapcsán – írta elemzésében a Tűzfalcsoport.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 16:28
Ukrajna behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt
Ukrajna behívatta a kijevi magyar nagykövetet az ukrán aranykonvoj miatt Fotó: MTI/Magyarország Kormánya
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A magyar hatóságok március 5-én őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt, akik az osztrák Raiffeisen Banktól szállítottak készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbanknak. A szállítmány értéke mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amit az ukrán fél rutinszerű banki műveletként jellemzett, míg a magyar oldal pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárást” – hívta fel a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport. 

Bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött Fotó: MTI/Magyarország Kormánya
Bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött. Fotó: MTI/Magyarország Kormánya

Az eset a budapesti MO körgyűrűn történt, ahol a magyar terrorelhárítási központ (TEK) páncélozott járművekkel, géppisztolyokkal és gránátvetőkkel állította meg a két páncélozott szállítójárművet. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha állami terrorizmusnak és zsarolásnak nevezte az incidenst, azt állítva, hogy a magyar hatóságok túszul ejtették az Oschadbank alkalmazottait és ellopták a szállítmányt

– írta a portál, hozzátéve:„Stanislav Bronevytskyi, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség volt ügyésze friss nyilatkozatában azt állítja, hogy az eset egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet, amely az ukrán Büntető Törvénykönyv 209. cikke szerinti bűncselekmény jeleit mutatja.”

 Szerinte a pénzt ukrán bankból osztrák bankba utalták, ott feldolgozták, majd készpénzként titokban szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba Magyarország területén keresztül. Bronevytskyi felszólította az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) és az Állami Nyomozó Irodát (SBI), hogy indítsanak eljárást, mivel az összeg elegendő a büntetőeljárás megkezdéséhez

– emelte ki a Tűzfalcsoport. 

„Szerinte a rendelkezésre álló információk szerint a pénzt az ukrán bankból az osztrák bankba utalták át, ahol feldolgozták, majd a készpénzt titokban Magyarország területén keresztül szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba. A rendszer klasszikus: készpénzmentes átutalás egy puha banki ellenőrzéssel rendelkező joghatóságon keresztül, a készpénz fizikai eltávolítása futárok segítségével, a nyomok törlése a tranzitországon keresztül” – írták.

A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy „Bronevytskyi közvetlenül a SAPO és az SBI vezetőihez, Olekszandr Klimenkóhoz és Olekszij Krivonoszhoz fordult: két nap telt el az őrizetbevétel óta, és hivatalos reakció nem érkezett. Az átutalt összeg szerinte elegendő a büntetőeljárás megindításához és az információk beviteléhez az Egységes Nyomozási Rendszerbe.

 

Borítókép: Az ukrán aranykonvoj az osztrák Raiffeisen Banktól szállított készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbanknak (Fotó: MTI/Magyarország Kormánya)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekminiszterelnök

A Telex benézett a miniszterelnök büfékocsijába – és aggódni kezdett

Lázár Emese avatarja

A rántott hús hirtelen közéleti kérdéssé vált, a lángos stratégiai kockázattá, a pacal pedig potenciális egészségpolitikai fordulóponttá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu