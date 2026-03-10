Egy volt ukrán ügyész szerint bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött

„A magyar hatóságok március 5-én őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt, akik az osztrák Raiffeisen Banktól szállítottak készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbanknak. A szállítmány értéke mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amit az ukrán fél rutinszerű banki műveletként jellemzett, míg a magyar oldal pénzmosás gyanújával indított büntetőeljárást” – hívta fel a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport.

Bűncselekmény áll az aranykonvoj mögött. Fotó: MTI/Magyarország Kormánya

Az eset a budapesti MO körgyűrűn történt, ahol a magyar terrorelhárítási központ (TEK) páncélozott járművekkel, géppisztolyokkal és gránátvetőkkel állította meg a két páncélozott szállítójárművet. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha állami terrorizmusnak és zsarolásnak nevezte az incidenst, azt állítva, hogy a magyar hatóságok túszul ejtették az Oschadbank alkalmazottait és ellopták a szállítmányt

– írta a portál, hozzátéve:„Stanislav Bronevytskyi, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség volt ügyésze friss nyilatkozatában azt állítja, hogy az eset egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet, amely az ukrán Büntető Törvénykönyv 209. cikke szerinti bűncselekmény jeleit mutatja.”

Ahogy arról az ukrán sajtó is beszámolt, a magyar hatóságok március 5-én őrizetbe vettek… pic.twitter.com/a9rkhZwCgR — Tűzfalcsoport 🇭🇺 (@tuzfalcsoport) March 10, 2026

Szerinte a pénzt ukrán bankból osztrák bankba utalták, ott feldolgozták, majd készpénzként titokban szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba Magyarország területén keresztül. Bronevytskyi felszólította az ukrán Speciális Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) és az Állami Nyomozó Irodát (SBI), hogy indítsanak eljárást, mivel az összeg elegendő a büntetőeljárás megkezdéséhez

– emelte ki a Tűzfalcsoport.