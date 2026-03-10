Szoboszlai, Kerkez és Sallai is ugyanúgy járt, mint ősszel: itt a Galatasaray és a Liverpool kezdője

Ebben az idényben már másodszor csap össze a Galatasaray és a Liverpool, s jövő héten következik a két csapat idénybeli harmadik egymás elleni BL-meccse is. A tét most nagyobb, mint ősszel volt, akkor az alapszakaszban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végig a pályán volt, de a csereként beszálló Sallai Roland lehetett boldogabb, a törökök 1-0-ra nyertek az angol csapat ellen. A török sajtó részben az akkori összeállításra alapozva azt vetítette előre, hogy Sallai most is a cserepadon kezd majd, amikor már a nyolc közé jutás a tét a BL-ben. Szoboszlai és Kerkez csapata újra megpróbálja, ami eddig nem sikerült: idegenbeli tétmeccset nyerni a Galatasaray ellen.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is tagja a Liverpool kezdőcsapatának a Galatasaray elleni BL-meccsen, akárcsak Kerkez Milos. Sallai Roland a cserepadon kezd. Fotó: AFP/Peter Powell

A 18.45-kor kezdődő mérkőzés után jövő szerdán Liverpoolban rendezik a visszavágót. A Vörösök a 2022-es döntőjük óta először juthatnának be a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, a Galatasaray legutóbb a 2012/13-as idényben járt a legjobb nyolc között a BL-ben.

A Galatasaray Sallai nélkül kezd

A török sajtó információi helyesnek bizonyultak: Sallai Roland valóban a kispadon találta magát, akárcsak az őszi meccsen. A törökök keretében rengeteg játékos van, aki keddi sárga lap esetén lemaradna a visszavágóról, közéjük tartozik Sallai is.

BL: A Liverpool kezdőcsapatában Szoboszlai és Kerkez

Így is lesz már az első perctől kezdve magyar futballista a pályán, a Liverpool kezdőjében Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott. A kezdőre ránézve Szoboszlai várhatóan a középpályán játszik majd, támadó feladatkörben.