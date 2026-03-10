Sallai Roland rossz hírt kapott a Galatasaray vezetőedzőjétől a török média szerint

Törökországban hatalmas várakozás előzi meg a Galatasaray és a Liverpool összecsapását. Szoboszlai Dominik jó eséllyel ott lesz a Pool kezdőcsapatában, Arne Slot vezetőedző a balhátvéd posztján Kerkez Milos és Andy Robertson között választhat, ugyanakkor a török média délután arról számolt be, hogy a Galatasaray trénere, Okan Buruk vezetőedző váratlant húzott: Sallai Roland helyett az elefántcsontparti Wilfried Singo kezd.

A török média szerint Sallai Roland kispados lesz a Galatasaray–Liverpool mérkőzésen. Fotó: NurPhoto

A törököknél hét játékos is az eltiltás szélén áll: Ugurcan, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Noa Lang és Osimhen is kénytelen lesz kihagyni a visszavágót, ha ma sárga lapot kap. De ez a helyzet Okan Buruk vezetőedzővel is. A török média szerint Buruk egyrészt éppen azért ülteti a kispadra Sallait, nehogy sárga lapot kapjon, de a döntésében taktikai megfontolás is rejlik. Az idei BL-ben az alapszakasz második fordulójában a Liverpool és a Galatasaray már találkozott egymással, szeptember 30-án, akkor is Isztambulban, a törökök 1-0-ra nyertek, és Sallai azon a meccsen sem kezdett, csak a 72. percben állt be. A Galata jobbhátvédjeként Singo végig a pályán volt, és jól játszott.

A Galatasaray a múlt hét végén 1-0-ra megnyerte a Besiktas elleni idegenbeli rangadót, Sallai kezdőként a 92. percig a pályán volt, s jegyezzük meg, hogy kapott egy sárga lapot. Singo csak a 82. percben állt be. A török média hétfőn még biztosra vette, hogy Sallai a Liverpool ellen is kezd, ezért is tálalják nagy meglepetésként, hogy a Galatasaray háza tájáról az szivárgott ki, honfitársunk a kispadra kerül. Majd meglátjuk, hogy így lesz-e.