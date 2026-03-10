március 15Petőfi Irodalmi Múzeum1848/49-es forradalom és szabadságharcingyenes programokkiállításnemzeti ünnep

Életre kelnek a márciusi ifjak a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Egész napos, ingyenes programsorozattal várja a látogatókat március 15-én a Petőfi Irodalmi Múzeum, ahol a nemzeti ünnep alkalmából a márciusi ifjak és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc szellemiségét idézik fel. A látogatók múzeumpedagógiai foglalkozásokon, családi játékokon és egy különleges felolvasószínházi esten is részt vehetnek, miközben a közel kétszáz éves nyomdagép is újra működésbe lép.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 18:01
A Jókai 200 kiállítás egy részlete a PIM-ben Forrás: PIM
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden kiállítását és programját ingyenesen látogathatóvá teszi a Petőfi Irodalmi Múzeum március 15-én. A tárlatok középpontjában idén két meghatározó márciusi ifjú áll: Petőfi Sándor és Jókai Mór. A Költő lenni vagy nem lenni című állandó Petőfi-kiállításon többek között a legendás Pilvax kávéház egyik asztala és Jókai Mór kokárdája is megtekinthető.

március
Március 15-én a Petőfi-kiállítás is ingyenesen látogatható. Forrás: PIM

Március 15-én ünnepi programokkal készül a PIM

A Jókai életművét és személyiségét bemutató időszaki kiállítás, Az üstökös, kit önlángja a végtelenbe visz című tárlat szintén fontos szerepet kap az ünnepi programokban. A kiállítás egy külön teremben idézi fel Jókai és a szabadságharc kapcsolatát, valamint egyik legismertebb regényét, A kőszívű ember fiai történelmi hátterét.

A nap egyik különleges látványossága a nyomdászat világába vezeti vissza a látogatókat. Novokrescsenszkov Tamás vándornyomdász és betűszedő segítségével 10 és 17 óra között újra működésbe lép a forradalom korát idéző Landerer és Heckenast nyomdagépe.

Az érdeklődők saját példányt készíthetnek egy különleges nyomtatványból: Gundel Károly feljegyzése alapján kinyomtathatják a híres Jókai-bableves receptjét, Jókai Mór arcképével díszítve.

A családokat 16 óráig egy városépítő társasjáték is várja, ahol a résztvevők egy képzeletbeli, forradalmi várost tervezhetnek meg.

Az ünnepi programok 18 órakor felolvasószínházi esttel folytatódnak. 

Petrik Andrea színművész előadásában, Darvas Kristóf zongorakíséretével elevenedik meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hangulata.

Az est során korabeli újságcikkek, publicisztikák és politikai viták szövegei hangzanak el, köztük Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós és a korszak más meghatározó alakjainak gondolatai. A műsor azt a szellemi közeget idézi meg, amelyben a szabadság, a nemzeti önrendelkezés és a polgári jogok ügye a közélet központi témájává vált.

A múzeum kertjében álló Petőfi-szobor előtt 12 órakor ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartanak. Beszédet mond Kollár-Klemencz László zenész, író, az ünnepségen pedig Szalay Fatima, az amor fati formáció alapítója énekel.

Az ünnepi programokon való részvételhez előzetes online regisztráció szükséges, de a múzeum minden kiállítása és rendezvénye ingyenesen látogatható március 15-én.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Huth Gergely
idezojelekmigráció

Igazunk volt, van és lesz!

Huth Gergely avatarja

A TUDATOS POLGÁR – A Willkommenskultur? című dokumentumfilm szerint Orbán Viktor kimagasló európai tehetség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu