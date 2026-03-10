Életre kelnek a márciusi ifjak a Petőfi Irodalmi Múzeumban

Minden kiállítását és programját ingyenesen látogathatóvá teszi a Petőfi Irodalmi Múzeum március 15-én. A tárlatok középpontjában idén két meghatározó márciusi ifjú áll: Petőfi Sándor és Jókai Mór. A Költő lenni vagy nem lenni című állandó Petőfi-kiállításon többek között a legendás Pilvax kávéház egyik asztala és Jókai Mór kokárdája is megtekinthető.

Március 15-én a Petőfi-kiállítás is ingyenesen látogatható. Forrás: PIM

Március 15-én ünnepi programokkal készül a PIM

A Jókai életművét és személyiségét bemutató időszaki kiállítás, Az üstökös, kit önlángja a végtelenbe visz című tárlat szintén fontos szerepet kap az ünnepi programokban. A kiállítás egy külön teremben idézi fel Jókai és a szabadságharc kapcsolatát, valamint egyik legismertebb regényét, A kőszívű ember fiai történelmi hátterét.

A nap egyik különleges látványossága a nyomdászat világába vezeti vissza a látogatókat. Novokrescsenszkov Tamás vándornyomdász és betűszedő segítségével 10 és 17 óra között újra működésbe lép a forradalom korát idéző Landerer és Heckenast nyomdagépe.

Az érdeklődők saját példányt készíthetnek egy különleges nyomtatványból: Gundel Károly feljegyzése alapján kinyomtathatják a híres Jókai-bableves receptjét, Jókai Mór arcképével díszítve.

A családokat 16 óráig egy városépítő társasjáték is várja, ahol a résztvevők egy képzeletbeli, forradalmi várost tervezhetnek meg.

Az ünnepi programok 18 órakor felolvasószínházi esttel folytatódnak.

Petrik Andrea színművész előadásában, Darvas Kristóf zongorakíséretével elevenedik meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hangulata.

Az est során korabeli újságcikkek, publicisztikák és politikai viták szövegei hangzanak el, köztük Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós és a korszak más meghatározó alakjainak gondolatai. A műsor azt a szellemi közeget idézi meg, amelyben a szabadság, a nemzeti önrendelkezés és a polgári jogok ügye a közélet központi témájává vált.

A múzeum kertjében álló Petőfi-szobor előtt 12 órakor ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartanak. Beszédet mond Kollár-Klemencz László zenész, író, az ünnepségen pedig Szalay Fatima, az amor fati formáció alapítója énekel.