Lezárult az utolsó jogorvoslati eljárás is, jogerősek az országos listák

Jogerőssé vált szerdán a Nemzeti Választási Bizottságnak a Tea Párt Közösség országos listájának nyilvántartásba vételét visszautasító határozata is, így minden, az országos listák nyilvántartásba vételével kapcsolatos jogorvoslati eljárás lezárult.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 11. 16:35
Nagy Balazs Időközi választást tartottak Tiszaburán.
Az országgyűlési képviselők választásán az a párt állíthatott országos listát, amely legalább 14 vármegyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet; két párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján közös pártlistát állíthatott. Az országos listákat szombaton 16 óráig lehetett bejelenteni.

Budapest, 2024. június 9. Egy férfi leadja szavazatát az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon a főváros a VII. kerületi Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskolában kialakított szavazókörben 2024. június 9-én. MTI/Balogh Zoltán
Forrás: MTI/Balogh Zoltán

A Nemzeti Választási Bizottság korábban már nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom listáját, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös listáját, valamint a Demokratikus Koalíció önálló listáját. A bizottság szombaton vette nyilvántartásba a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) listáját, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáját, valamint A Szolidaritás Pártja – Magyar Munkáspárt közös pártlistáját, és utasította vissza a Tea Párt Közösség listájának nyilvántartásba vételét, mert a párt nem teljesítette a lista nyilvántartásba vételének feltételeit, egyetlen egyéni választókerületben sem állított jelöltet.

A döntések ellen három napon belül lehetett bírósági felülvizsgálati kérelemmel fordulni a Kúriához

A nyilvántartásba vett listák esetében nem érkezett jogorvoslat, így azok kedden jogerőre emelkedtek, a Tea Párt Közösség listájának visszautasítása miatt azonban a párt elnöke a Kúriához fordult jogorvoslatért. A Kúria a szerdai határozatában érdemi vizsgálat nélkül elutasította a felülvizsgálati kérelmet, mert azt ügyvédi képviselet nélkül nyújtották be. 

Ezzel valamennyi, az országos listákkal kapcsolatos NVB-döntés jogerőre emelkedett.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szavazólapon hat pártlista fog szerepelni. Az NVB-nek az országos listák nyilvántartásba vételekor a jelölőszervezetnek a lista nyilvántartásba vételéig bejelentett egyéni választókerületi jelöltjeinek a számát kellett figyelembe vennie, kivéve azokat a jelölteket, akiknek nyilvántartásba vételét az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok elutasították. A választási eljárásról szóló törvény szerint a Nemzeti Választási Irodának (NVI) törölnie kell a nyilvántartásból a pártlistát, ha a jelölőszervezet jogerősen nyilvántartásba vett és nem törölt, valamint a bejelentett, de még jogerősen el nem bírált egyéni választókerületi jelöltjeinek száma együttesen nem éri el az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényben foglalt minimumot.

Az országgyűlési választáson a nemzetiségi választóként regisztráltak saját nemzetiségük országos nemzetiségi listáját és az egyéni képviselőjelöltek szavazólapját kapják kézhez, miután valamennyi országos nemzetiségi önkormányzat – bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szlovák, szlovén, ukrán – is állított listát. Ezek a határozatok is jogerőre emelkedtek már korábban, az NVB pedig kedden jóvá is hagyta a nemzetiségi listás szavazólapok mintáit.

Ha legalább egy érvényes szavazat érkezik a nemzetiség országos listájára, a nemzetiség – szavazati joggal nem rendelkező – szószólót küldhet az új Országgyűlésbe, de ha a megfelelő számú szavazatot is megkapja a lista, kedvezményes mandátummal akár szavazati joggal rendelkező képviselőt is küldhet az adott nemzetiség a parlamentbe.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Nagy Balázs)


Gulyás Virág
idezojelekhormuzi - szoros

A világ gazdasága egy őrült kezében remeg

Gulyás Virág avatarja

A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, és ha ott zavar keletkezik, az azonnal megjelenik az olajárakban.

