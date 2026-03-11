Gyermekek és unokák

„Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.” Ez a mondat hagyta el Hrihorij Omelcsenko mocskos pofáját. S hogy az kicsoda? Ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt alezredese. És egy rohadt állat. Az ukrán latorállam egyik díszpéldánya. Olyan éppen, mint az összes eddigi fenyegetődző, gyáva gazember, Zelenszkijtől az ukrán náci, banderista katonatisztekig.

De ez a Hrihorij Omelcsenko (onnan lehet tudni, hogy nem orosz, mert Hrihorij és nem Grigorij) most négyzetre emelte a patkányságot. Ugyanis valakit a gyerekei és az unokái megölésével fenyegetni mindennek a legalja. Ez a banderisták tempója.

És igen, most és itt ismételjük meg, mi hangzott el pontosan ennek rohadt állatnak a pofájából az egyik ukrán csatornán. Pontosan ez:

„Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.”

Erre egyszerűen nincsenek szavak.

És – sajnos – azt is tudjuk, mi lesz most. Most majd befutnak a tiszás kommentelők, mint Zelenszkij fenyegetése után, és sötét, bűzhödt odújuk mélyéről elkezdik beirkálni, miszerint nagyon várják már, hogy jöjjenek az ukránok, és öljék meg Orbánt, és persze ha „szükséges”, akkor a gyerekeit és az unokáit is.

Ne legyenek illúzióink, jönni fognak, mert pontosan ugyanolyanok, mint ez az ukrán patkány.

Második hullámban pedig jön majd az ellenzéki sajtó (MP s…gge vége), és elkezdik majd megfejteni, hogy de hát a jó Hrihorij nem is ezt mondta, nem is úgy mondta, nem is ezt akarta mondani, nem is úgy értette, és majd előkerülnek a „szakértők” (nem csak „ócska bolsevista trükk”, ma már undorító hazaárulók gyülekezete), és megfejtik, hogy ukránul a vízipipa nem is úgy van, hanem amúgy, tehát marhaság az egész, és legvégül befut majd MP1G, és ki fogja jelenteni, miszerint Hrihorijt az orosz propaganda találta ki és „Tóni” fizeti.