Gyermekek és unokák

Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

„Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.” Ez a mondat hagyta el Hrihorij Omelcsenko mocskos pofáját.

Bayer Zsolt
ukránOrbán Viktorukrán biztonsági szolgálathrihorij omelcsenkogyerekunoka 2026. 03. 11. 17:16
0

„Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.” Ez a mondat hagyta el Hrihorij Omelcsenko mocskos pofáját. S hogy az kicsoda? Ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt alezredese. És egy rohadt állat. Az ukrán latorállam egyik díszpéldánya. Olyan éppen, mint az összes eddigi fenyegetődző, gyáva gazember, Zelenszkijtől az ukrán náci, banderista katonatisztekig.

De ez a Hrihorij Omelcsenko (onnan lehet tudni, hogy nem orosz, mert Hrihorij és nem Grigorij) most négyzetre emelte a patkányságot. Ugyanis valakit a gyerekei és az unokái megölésével fenyegetni mindennek a legalja. Ez a banderisták tempója.

És igen, most és itt ismételjük meg, mi hangzott el pontosan ennek rohadt állatnak a pofájából az egyik ukrán csatornán. Pontosan ez:

„Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni. Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.”

Erre egyszerűen nincsenek szavak.

És – sajnos – azt is tudjuk, mi lesz most. Most majd befutnak a tiszás kommentelők, mint Zelenszkij fenyegetése után, és sötét, bűzhödt odújuk mélyéről elkezdik beirkálni, miszerint nagyon várják már, hogy jöjjenek az ukránok, és öljék meg Orbánt, és persze ha „szükséges”, akkor a gyerekeit és az unokáit is.

Ne legyenek illúzióink, jönni fognak, mert pontosan ugyanolyanok, mint ez az ukrán patkány.

Második hullámban pedig jön majd az ellenzéki sajtó (MP s…gge vége), és elkezdik majd megfejteni, hogy de hát a jó Hrihorij nem is ezt mondta, nem is úgy mondta, nem is ezt akarta mondani, nem is úgy értette, és majd előkerülnek a „szakértők” (nem csak „ócska bolsevista trükk”, ma már undorító hazaárulók gyülekezete), és megfejtik, hogy ukránul a vízipipa nem is úgy van, hanem amúgy, tehát marhaság az egész, és legvégül befut majd MP1G, és ki fogja jelenteni, miszerint Hrihorijt az orosz propaganda találta ki és „Tóni” fizeti.

Ez fog úszkálni a becstelenség pöcegödrének tetején.

Velünk pedig itt marad a leírhatatlan megdöbbenés és harag, hogy akkor tehát már ezt is lehet. Lehet a gyerekek és az unokák életével szórakozni.

És persze az EU kussolni fog. Hiszen „csak” Orbánról, Orbán gyerekeiről és unokáiról van szó, nincs itt semmi látnivaló, sőt sötét és bűzhödt odújuk mélyén majd össze is fognak röhögni, és elmondják majd egymásnak, hogy „de jó lenne”…

Nem értem én már ezt a világot. És nem is akarom megérteni. Undorodom az egésztől. Megyek inkább, és megnézem Mihalkov A szibériai borbélyát, utána pedig Tarkovszkij Andrej Rubljovját.

És visszagondolok azokra az időkre, amikor gyűlöltük a szovjeteket és a szovjet állam képviselőit, és rajongtunk a nagyszerű orosz művészekért, írókért, filmrendezőkért, a Mojszejev együttesért.

Ma gyűlölöm az ukrán latorállamot és annak összes gyáva, aljas, szemét patkányát, élén ezzel a Hrihorijjal.

A többi néma csend…

Persze sok mindent el kell viselnie egy politikusnak. Ez valahogy bele van kódolva ebbe a hivatásba. De nem hiszem, hogy ezt is el kellene viselnie.

Remélem, nagyon vigyáznak a magyar miniszterelnökre és a családjára. A Jóisten mentsen meg bennünket attól, hogy történjen valami.

Bortókép: Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus (Fotó: képernyőkép)

