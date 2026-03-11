– Az országos iskolakert-fejlesztési program fontos nevelési projekt: az iskolakertekben a gyerekek közös élményeket szereznek, megtanulják, hogy a természetnek törvényei vannak, a munkájuknak eredménye lesz, utóbbi olyan erőt ad, amelyre maga az emberségünk épül – mondta az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára Somogyváron.

Az iskolakert-fejlesztési program a nevelés fontos része

(Fotó: Halfpoint Images / Moment RF)

Raisz Anikó a Somogyvári Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény iskolakertjének más iskolakerteknek példaként szolgáló, azok tevékenységét segítő úgynevezett mentorkertté avatásán hangsúlyozta,

a gyermekeknek meg kell ismerniük a természetet ahhoz, hogy megszeressék, és ha megszeretik, meg fogják védeni, az lesz a természetes számukra.

Az Energiaügyi Minisztérium azon dolgozik, hogy ez minél több program révén megvalósulhasson – tette hozzá. Példaként hozta fel, hogy a kis vízfolyások megóvása érdekében évente hirdetnek fotópályázatot, az általános iskolában és a középiskolában a Kölcsönkapott levegő és a Mindennapi levegő programokkal támogatják a környezeti nevelést, van számos, hulladékkal összefüggő kezdeményezésük is.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy áprilisban rendezik meg a Fenntarthatósági témahetet, amely idén bővül:

az iskolák már évente többször hívhatnak szakértőket élménygazdag előadásokat tartani, és a gyerekek eljuthatnak vállalkozásokhoz, megismerhetik azok fenntarthatósági gyakorlatát.

Raisz Anikó azt mondta, szeretnék minden téren segíteni a pedagógusokat, az iskolákat abban, hogy minél játékosabban, minél természetesebben tudják megismertetni a gyerekeket a fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel, és bízik abban, hogy a programoknak köszönhetően „észrevétlenül fogják védeni” a környezetünket az utánuk jövők számára is.

Móring József Attila (KDNP), Marcali és térségének a választáson újrainduló kormánypárti országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, a vidék lakosságmegtartó erejének növeléséhez nemcsak orvosi rendelők, kultúrházak, járdák építésére és felújítására, hanem arra is szükség van, hogy olyan iskolákat működtessenek, amelyek lehetőséget nyújtanak a vidéki élettel együtt járó növénytermesztési ismeretek megszerzésére.