Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik + videó

nevelés oktatáskertkisgyerekek

Az iskolakert-fejlesztési program a nevelés fontos része

A gyermekeknek meg kell ismerniük a természetet ahhoz, hogy megszeressék – fogalmazott Raisz Anikó. Az államtitkár szerint az országos iskolakert-fejlesztési program rendkívül sok jótékony hatást gyakorol a gyermekek személyiségfejlődésére.

2026. 03. 11. 18:17
Fotó: Sasiistock Forrás: iStockphoto Sasiistock
– Az országos iskolakert-fejlesztési program fontos nevelési projekt: az iskolakertekben a gyerekek közös élményeket szereznek, megtanulják, hogy a természetnek törvényei vannak, a munkájuknak eredménye lesz, utóbbi olyan erőt ad, amelyre maga az emberségünk épül – mondta az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára Somogyváron.

A little toddler in the garden, watering plants with can.
Az iskolakert-fejlesztési program a nevelés fontos része
(Fotó: Halfpoint Images / Moment RF)

Raisz Anikó a Somogyvári Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény iskolakertjének más iskolakerteknek példaként szolgáló, azok tevékenységét segítő úgynevezett mentorkertté avatásán hangsúlyozta, 

a gyermekeknek meg kell ismerniük a természetet ahhoz, hogy megszeressék, és ha megszeretik, meg fogják védeni, az lesz a természetes számukra.

Az Energiaügyi Minisztérium azon dolgozik, hogy ez minél több program révén megvalósulhasson – tette hozzá. Példaként hozta fel, hogy a kis vízfolyások megóvása érdekében évente hirdetnek fotópályázatot, az általános iskolában és a középiskolában a Kölcsönkapott levegő és a Mindennapi levegő programokkal támogatják a környezeti nevelést, van számos, hulladékkal összefüggő kezdeményezésük is.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy áprilisban rendezik meg a Fenntarthatósági témahetet, amely idén bővül: 

az iskolák már évente többször hívhatnak szakértőket élménygazdag előadásokat tartani, és a gyerekek eljuthatnak vállalkozásokhoz, megismerhetik azok fenntarthatósági gyakorlatát.

Raisz Anikó azt mondta, szeretnék minden téren segíteni a pedagógusokat, az iskolákat abban, hogy minél játékosabban, minél természetesebben tudják megismertetni a gyerekeket a fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel, és bízik abban, hogy a programoknak köszönhetően „észrevétlenül fogják védeni” a környezetünket az utánuk jövők számára is.

Móring József Attila (KDNP), Marcali és térségének a választáson újrainduló kormánypárti országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, a vidék lakosságmegtartó erejének növeléséhez nemcsak orvosi rendelők, kultúrházak, járdák építésére és felújítására, hanem arra is szükség van, hogy olyan iskolákat működtessenek, amelyek lehetőséget nyújtanak a vidéki élettel együtt járó növénytermesztési ismeretek megszerzésére.

Mátyás Izolda, az Iskolakertekért Alapítvány munkatársa kiemelte, az Európában egyedülálló, 2019 óta tartó iskolakert-fejlesztési program révén 431 óvoda- és iskolakert működhet Magyarországon.

A Somogyvári Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben folyó szakmai munkát méltatva felidézte, hogy az iskola 2022-ben még kezdő iskolakert kategóriában nyújtott be pályázatot, munkatársai idővel egyre több tudást szereztek.

A nyitottságuknak, a határozott vezetői elképzeléseknek, nem kevés saját erőnek is köszönhetően mára meseterápiás ösvényt, pajtasulit alakítottak ki, iskolakert-fesztiválnak adtak otthont, 2024-ben Iskolakertekért Díjat nyertek el, és idén már sikerrel pályáztak a mentorkert kategóriára – sorolta.

Hódy Edit, a módszertani intézmény vezetője arról beszélt, hogy fennállásuk nyolc évtizedének pedagógiai tapasztalata, hagyománya kötelezi őket arra, hogy folyamatosan keressék tanulóik fejlődésének legjobb lehetőségeit. Rámutatott arra, hogy mivel óvodás kortól a szakiskolai korosztályig járnak hozzájuk gyerekek – köztük súlyosan halmozottan fogyatékos, középsúlyos értelmi sérült és tanulásban akadályozottak is –, a tapasztalati tanulás kiemelt jelentőségű.

Az iskolakert olyan helyszín, ahol a tanulás kézzel foghatóvá és élményszerűvé válik, a kertben végzett tevékenység során megtapasztalják a természet körforgását, fejlődik a felelősségérzetük, kitartásuk, együttműködési készségük – mondta az intézményvezető.

Borítókép: A kertészkedés a nevelés része, Fotó: illusztráció, forrás: iStockphoto Sasiistock


