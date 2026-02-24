A teljes magyar oktatási rendszer, azon belül a szakképzés megújítása zajlik – jelentette ki Varga-Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a szegedi Móravárosi technikum felújításának alapkőletételén azt mondta, Magyarország nem követője a jelenleg zajló ipari forradalomnak, hanem aktív formálója, és annak nyertesévé is válik. Magyarországnak van stratégiája, programja, ennek elemeként újul meg a teljes magyar oktatási rendszer – tette hozzá.

Fotó: MTI/Komka Péter

Az államtitkár hangsúlyozta, az oktatási rendszer átalakításának célja a versenyképesség javítása, az, hogy mindenkinek biztosítsa a lehető legszélesebb és legmagasabb minőségű képzési palettát, annak érdekében, hogy Magyarország a kutatás és innováció otthona legyen. A reform alapjaiban érinti a magyar szakképzést. A kormány 2020-ban elindította a Szakképzés 4.0 programot, annak érdekében, hogy olyan középfokú képzési rendszert építsen ki, amely világviszonylatban is egyedülálló – közölte.

Törekednek arra, hogy a fiatalokat már középiskolás éveik alatt is motiválják: a duális képzésben 168 ezer forintot elérő munkabért kaphatnak, a sikeres szakmai vizsgát követően akár háromszázezer forintot biztosítanak számukra, frissen végzett szakemberként pedig igényelhetik a maximálisan négymillió forintos munkáshitelt

– emelte ki Varga-Bajusz Veronika. Hozzátette: a kormány az anyagi segítség mellett lehetővé teszi, hogy a szakembereknek megnyíljon az út a felsőoktatásba vagy a vállalkozói világ felé is. A Szegedi Szakképzési Centrum is részt vesz abban a 3 az 1-ben programban, amelyben a fiatalok hét év alatt érettségit, szakmát és diplomát is szerezhetnek.

Nem feledkeznek el a szakképzésben oktatók áldozatos munkájának elismeréséről sem:

a bérrendezéseknek köszönhetően ma már egy pályakezdő pedagógus bére eléri a 775 ezer forintot, míg az átlagkereset közelíti a kilencszáz ezer forintot

– hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a minőségi oktatás nem képzelhető el modern, inspiráló környezet nélkül. Ezért indult több mint 488 milliárdos forintos fejlesztési program, amelyben országszerte újultak, újulnak meg az iskolák. Ennek része az az intézményfejlesztési program, amely csaknem százmilliárd forintot biztosít a szakképzési intézmények modernizációjára. Ebben a programban 18 szakképzési centrum 31 intézményének 34 telephelyén valósulnak meg fejlesztések – tette hozzá.