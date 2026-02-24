varga - bajusz veronikamunkaerőpiacfelnőttképzésképzés

Varga-Bajusz Veronika: A megújult felnőttképzés kulcsa a gyors alkalmazkodás

A technológiai változásokhoz és a mesterséges intelligencia okozta munkaerőpiaci kihívásokhoz igazították a hazai felnőttképzési rendszert – hangsúlyozta Varga-Bajusz Veronika egy konferencián. Az államtitkár rávilágított: a mikrotanúsítványok és az egyéni tanulási számlák rendszere már rövid távon is tízezreknek segít a munkaerőpiaci alkalmazkodásban, miközben milliárdos keretösszegű projekt támogatja a vállalkozások kompetenciafejlesztését.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 24. 13:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A megújult felnőttképzés célja egy olyan rugalmas rendszer létrehozás volt, amely a technológiai változásokra gyorsan reagál, segíti a munkahelyek stabilitását, valamint új munkahelyek létrejöttét rövid, de minőségi képzések megteremtésével – emlékeztetett Varga-Bajusz Veronika egy budapesti szakmai konferencián.

Budapest, 2026. február 19. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztériumfelsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszédet mond a Nemzeti Tehetség Program 2026-os évadának indító sajtóeseményén a Természettudományi Múzeumban 2026. február 19-én. MTI/Kocsis Zoltán
Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár rámutatott:

a magyar oktatási rendszer sikerének egyik legfontosabb záloga, hogy az érdekelt felek egymással közösen, szövetségesekként tudnak párbeszédet folytatni, dolgozni.

Mint mondta, az elmúlt évek technlógiai változásai, valamint a munkaerőpiac kihívásai miatt egyre gyorsabban kell reagálni a változó világ kihívásaira, hiszen a munkaerőpiac a technológiai megoldások megjelenésével gyorsuló ütemben változik. Számos új munkakör jön létre, valamint a mesterséges intelligencia megjelenésével számos munkakör át is alakul – mutatott rá az államtitkár, hozzátéve: így nem meglepő, hogy Magyarországon bővül a munkaerőpiac és a kereslet a képzett munkaerő után.

Ennek egyik eszköze a mikrotanúsítványok rendszere, amely lehetővé teszi kis volumenű tanulási egységek elvégzését. Ezeket hatékonyan és gyorsan lehet elismerni a munkaerőpiacon. Továbbá ezek a tanúsítványok különösen fontosak a dinamikusan változó gazdasági környezetben, ahol a folyamatos tanulás és az új készségek gyors elsajátítása kulcsfontosságú. A mikrotanúsítványokat fokozatosan vezették be az elmúlt években: 2023 szeptemberében a felsőoktatásban, 2024-ben a felnőttképzésben és 2025 őszén a szakképzésben indultak el az ilyen tanúsítványokat adó képzések – sorolta az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte:

a mikrotanúsítványokat adó képzések jelentőségét mutatja, hogy a felnőttképzésben az elmúlt bő egy évben több mint ötvenezren iratkoztak be ilyen típusú képzésre.

Szintén fontos előrelépési lehetőségként jelölte meg az egyéni tanulási számla bevezetését, hiszen – mint mondta – a képzési támogatások mellett különböző képzésválasztó funkciót alakítanak ki. Az ehhez kapcsolódó pilot projekt idén indul a kisegyermekes édesanyák és az otthoni gondoskodásban dolgozók munkaerőpiaci reintegrációját segítő képzések támogatásával. Emellett fokozatosan alakítanak ki olyan funkciókat, mint a képzések összehasonlító, értékelő szolgáltatása – közölte.

Az államtitkár elmondta, egy hetvenmilliárd forintos keretösszegű projekt támogatja a munkaerőpiaci kompetenciafejlesztést, képzést felnőttképzők bevonásával.

Eddig már több mint 4100 pályázat érkezett be, az elnyert támogatást képzési díjra, valamint bértámogatásra lehet fordítani. A pályázatok legaktívabb szerepelői a kis- és közepes vállalkozások, és eddig több mint 107 ezren vehettek részt képzésekben 28 milliárd forintot meghaladó értékben

– tette hozzá.

A különböző programok mellett számos jogszabályi változás is megvalósult a felnőttképzés területén. Ezek mind azt szolgálják, hogy a rendszer átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és minőségibbé váljon – mutatott rá. Szólt arról is, hogy működtetnek még munkaerőpiaci előrejlező és pályakövetési rendszert is.

Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta, kiemelt feladatnak tekintik, hogy a felnőttképzés szereplői naprakész információhoz jussanak, ezért havonta frissülő statisztikai, szakmai anyagokat tesznek közzé és rendezvényeket szerveznek.

A fejlődést a számok is visszaigazolják: több mint kilencmillió alkalommal vett részt valamilyen felnőttképzésben csaknem hárommillió ember, valamint a felnőttképzők 1,7 millió képzést valósítottak meg – mutatott rá az államtitkár kiemelve: ezek az eredmények önmagukért beszélnek és jól mutatják, hogy milyen jelentős szerepe van a felnőttképzésnek a munkaerőpiaci alkalmazkodásban, a versenyképesség növelésében és a társadalmi mobilitás támogatásában.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu