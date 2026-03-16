Mutatjuk Orbán Viktor kaposvári gyűlésének legmeghatóbb pillanatát + videó

A miniszterelnök nevét ismételgette hangosan, plüssmackójával a kezében egy, a magasba emelt kislány Orbán Viktor beszéde közben a miniszterelnök kaposvári választási fórumán. A kormányfő a kedves közjátékról meg is osztott egy videót közösségi oldalán.

Itt vagyok, szívem!

– integetett Orbán Viktor a kislánynak, akit beszéde végén kézbe is vett, majd közös fénykép is készült róluk.

„Orbán Viktor! Orbán Viktor!” – ismételgette a miniszterelnök nevét egy kislány Kaposváron annak beszéde közben (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta:

Itt vagyok, veletek, értetek!

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Orbán Viktor a választási kampány hajrájában Kaposváron kezdte országjárását. A miniszterelnököt óriási tömeg várta a Somogy vármegyei településen. Beszédében kijelentette:

olyan kormánya van Magyarországnak, amely a magyarok mellett áll, és megvédi az emberek érdekeit.

Orbán Viktor a kampányidőszakban több nagyvárost is meglátogat, hogy beszéljen az ott élő emberekkel.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)