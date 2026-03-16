Mutatjuk Orbán Viktor kaposvári gyűlésének legmeghatóbb pillanatát + videó

A miniszterelnök nevét ismételgette hangosan, plüssmackójával a kezében egy, a magasba emelt kislány Orbán Viktor beszéde közben a miniszterelnök kaposvári választási fórumán. A kormányfő a kedves közjátékról meg is osztott egy videót közösségi oldalán.
Itt vagyok, szívem!
– integetett Orbán Viktor a kislánynak, akit beszéde végén kézbe is vett, majd közös fénykép is készült róluk.
A kormányfő bejegyzésében hangsúlyozta:
Itt vagyok, veletek, értetek!
Mint ahogyan arról beszámoltunk, Orbán Viktor a választási kampány hajrájában Kaposváron kezdte országjárását. A miniszterelnököt óriási tömeg várta a Somogy vármegyei településen. Beszédében kijelentette:
olyan kormánya van Magyarországnak, amely a magyarok mellett áll, és megvédi az emberek érdekeit.
Orbán Viktor a kampányidőszakban több nagyvárost is meglátogat, hogy beszéljen az ott élő emberekkel.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
