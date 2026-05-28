Az orosz–ukrán háború új, veszélyes szakaszába lépett a nemzetközi elemzők szerint. Miközben Kijev egyre mélyebben orosz területeken hajt végre támadásokat, Moszkva válaszul kiterjedt csapásokat és további eszkalációt helyez kilátásba.
Ukrajnában egyre nagyobb az eszkaláció veszélye, Magyar Péter a NATO-főtitkárral találkozott
Egy svájci vasútállomáson késes támadás történt. Az orosz–ukrán háborúban aggasztóan megnőtt az eszkaláció veszélye. Magyar Péter Brüsszelben tárgyal – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Ukrajna azt szeretné, ha az Európai Unió már júniusban megnyitná az összes csatlakozási tárgyalási klasztert Kijev előtt. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az ország megérdemli ezt az elismerést, miközben az EU-nak is szüksége van Ukrajnára. A tárgyalások egyik legfontosabb akadálya továbbra is a magyar kisebbség helyzete, amelyet Budapest kulcsfontosságú feltételként említ az előrelépéshez. Szibiha szerint ugyanakkor a Magyarországgal kialakuló új, kedvező kétoldalú kapcsolatok most olyan lehetőséget teremtenek, amelyet az európai szövetségeseknek nem szabad elszalasztaniuk.
Késes támadás történt egy svájci vasútállomáson csütörtök reggel, ahol több embert megsebesített egy férfi. A Winterthur állomásánál történt incidens után nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentők, a környéket lezárták. Helyi beszámolók szerint az elkövető „Allah akbart” kiabált a támadás közben.
Egy izraeli katona meghalt, két tartalékos pedig megsebesült a Hezbollah újabb dróntámadásában a libanoni határ közelében. Az izraeli hadsereg már a határtól távolabbi térségekben is Hezbollah-célpontokat támad, a konfliktus eszkalációja pedig egyre komolyabb aggodalmat vált ki a térségben.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök Bart De Wever belga kormányfővel (Fotó: Belga via AFP)
