Ukrajnában egyre nagyobb az eszkaláció veszélye, Magyar Péter a NATO-főtitkárral találkozott

Ukrajna azt szeretné, ha az Európai Unió már júniusban megnyitná az összes csatlakozási tárgyalási klasztert Kijev előtt. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az ország megérdemli ezt az elismerést, miközben az EU-nak is szüksége van Ukrajnára. A tárgyalások egyik legfontosabb akadálya továbbra is a magyar kisebbség helyzete, amelyet Budapest kulcsfontosságú feltételként említ az előrelépéshez. Szibiha szerint ugyanakkor a Magyarországgal kialakuló új, kedvező kétoldalú kapcsolatok most olyan lehetőséget teremtenek, amelyet az európai szövetségeseknek nem szabad elszalasztaniuk.