Eszkaláció Ukrajnában: egyre több figyelmeztetés hangzik el az európai háború veszélyéről

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma közölte, hogy továbbra is nyitott a közvetítő szerepre a konfliktus rendezésében, a kialakult helyzetről Donald Trump elnököt is tájékoztatták. Az Európai Unió és a német külügy élesen bírálta az orosz fenyegetéseket, és hangsúlyozta: a diplomáciai képviseletek Kijevben maradnak. Brüsszel szerint Moszkva célja a félelemkeltés és a nyugati egység megbontása.

Közben Berlinben tárgyalásokat folytatott az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára, aki német, francia és brit biztonságpolitikai vezetőkkel egyeztetett a háború alakulásáról, a védelmi együttműködésről és a lehetséges tárgyalási folyamatokról.