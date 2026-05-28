Az ugyanakkor egyértelműen látszik a szakemberek szerint, hogy a globális hőmérséklet folyamatosan emelkedik, ez pedig várhatóan egyre extrémebb formában ölt majd testet. Nagyon valószínű tehát, hogy a 2024-es legmelegebb év rekordja megdőlhet 2030-ig. Ráadásul ha nem változtatunk, a szakemberek szerint az új rekord sem fogja magát sokáig tartani és egyre gyakrabban kell majd extrém hőmérsékletekre készülni.
Nagy a baj: a következő öt évben minden rekord megdőlhet
A szakértők szerint a globális felmelegedés egyre extrémebb formában jelentkezik majd. Az elkövetkezendő öt évben a várakozások szerint az átlaghőmérséklet az összes korábbi rekordot megdöntheti.
Egy ponton számolnunk kell vele, hogy a változások visszafordíthatatlanok lesznek, hiszen ha sarki jégsapkák megolvadnak, akkor a tengeri áramlásokat és ezzel akár a teljes bolygó időjárását is felboríthatja.
Borítókép: Egy nő védi magát esernyővel a hőség ellen (Fotó: AFP)
