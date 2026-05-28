Az ukrán parlament döntött a hitel ügyében

„Hálás vagyok minden képviselőnek, akik ilyen gyorsan ratifikálták az Európai Unióval kötött megállapodást. Ez volt az egyik legfontosabb szavazás” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a parlament döntése kapcsán. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén nyilatkozott a döntés után és jelezte, hogy a hitel első kifizetései júniusban érkeznek majd meg Kijevbe.

Borítókép: Urusla von der Leyen, az Európai Bizottság elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)