Az ukrán parlament döntött a hitel ügyében

Ukrajna hamarosan megkaphatja a 90 milliárd eurós kölcsön első kifizetéseit. Az ukrán parlament csütörtökön hagyta jóvá az Európai Bizottság hitelét, így akár már júniusban érkezhetnek az első összegek.

2026. 05. 28. 16:43
Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Jaroszlav Zseleznyak ukrán törvényhozó szerint a törvényjavaslat szövegét egyik napról a másikra sietősen fordították le, és csütörtök reggel fénysebességgel került a parlament napirendjére. A segélycsomagot várhatóan két, évi 45 milliárd eurós részletben fizetik ki. A kölcsön nagyjából kétharmada Ukrajna védelmi kiadásaira fordítódik, a fennmaradó összeg pedig az általános költségvetést finanszírozza. 

Brüsszel ugyan a kezdetek óta igyekszik kölcsönként keretezni a konstrukciót, a jelen állás szerint azonban Ukrajnának csak akkor kéne visszafizetnie ezt az összeget, ha Oroszország a béketárgyalások után jóvátételt fizet. Erre azonban elenyészően kicsi az esély jelenleg. 

„Hálás vagyok minden képviselőnek, akik ilyen gyorsan ratifikálták az Európai Unióval kötött megállapodást. Ez volt az egyik legfontosabb szavazás” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a parlament döntése kapcsán. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szintén nyilatkozott a döntés után és jelezte, hogy a hitel első kifizetései júniusban érkeznek majd meg Kijevbe. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
