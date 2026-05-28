Itt van egy nagyon rossz hír a magyar jégkorong-válogatottnak

A magyar férfi-jégkorongválogatott egymás után második alkalommal maradt bent az A-csoportban. Ez nagy dolog, s ez akkor is így van, ha az idei – még jelenleg is zajló – világbajnokságon a legtöbb gólt – 38-at 0ľ a mieink kapták. A csoportban azonban így is megelőztük Nagy-Britanniát, s ez elvileg bentmaradást érhet. Csakhogy két bombaerős jégkorong-válogatott, az orosz és a fehérorosz már ott dörömböl a vb kapuja előtt, s szinte biztos, hogy nem vágják rájuk az ajtót.

Magyar Nemzet
2026. 05. 28. 17:12
Az orosz jégkorong-válogatott (és a fehérorosz is) visszatérhet a vb mezőnyébe Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA Forrás: AFP
Egy másik megoldás számunkra még rosszabb lenne. 

Ez pedig az, hogy az IIHF most úgy dönt, hogy a svájci vb két csoportjának két hetedik helyezettje, Magyarország és Szlovénia is kiesik – utólag.

Helyükre jönnének be az oroszok és a beloruszok. Ennek azért kisebb a sansza, mert ez a döntés utólag nyúlna bele egy már lezárult esemény eredményébe. Van egy harmadik megoldás is, hogy a két visszatérő csapatot a B-csoportba, azaz a Divízió I/A-ba teszik be, de valljuk meg, sportszakmailag ez teljesen nonszensz lenne.

A döntés tehát napokon belül megszülethet. A magyarok pedig izgulhatnak, mi lesz a sorsunk az orosz és a fehérorosz csapat visszatérésével.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
