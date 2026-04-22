Az EU-s országok külügyminiszterei április 22-én, szerdán jóváhagyták a kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajna számára, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot – számolt be róla a Zn.ua.
Jóváhagyták, zöld utat kapott a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának
Április 21–22-én az Európai Unió külügyminiszterei Luxemburgban tartottak tanácsülést, ahol több kulcsfontosságú geopolitikai kérdésről egyeztettek. Szerdán a tisztviselők jóváhagyták a kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajna számára valamint a következő orosz szankciós csomagot is.
Ciprus képviselője elmondta, hogy már elindították a hivatalos eljárást, ami várakozások szerint április 23-án, csütörtökön zárul majd le. Eközben az Oroszország elleni újabb szankciós csomag is előzetes jóváhagyást kapott, ami erősíteni fogja az EU azon törekvéseit, hogy csökkentse Oroszország bevételeit, amiből az orosz–ukrán háborút finanszírozza. Az EU azt tervezte, hogy ezt a csomagot a háború negyedik évfordulójára vezeti be, azonban ezt nem tudta megtenni az összes tagállam egyhangú támogatása nélkül. A szankciók bevezetését korábban Magyarország és Szlovákia is ellenezte.
Jelzést kaptunk arról, hogy az olajszállítások helyreállhatnak, és csak annyit tudok mondani, hogy készek vagyunk támogatni akár a 20. szankciós csomagot is Oroszország ellen, mivel megítélésünk szerint ez nem lesz jelentős hatással Szlovákia gazdaságára. Ezt azonban csak akkor tesszük meg, ha az orosz olaj a Barátság vezetéken keresztül megérkezik Szlovákiába
– közölte április 21-én, kedden a szlovák külügyminisztérium. Ma a szlovák gazdasági minisztérium arról számolt be, hogy Ukrajna már megkezdte a Barátság csővezeték feltöltését és holnapra várják a kőolajtranzit újraindulását. A The Kyiv Independent szintén arról számolt be, hogy véget érhet a Kijev és Budapest közötti, hónapok óta tartó patthelyzet. A Mol április 22-én közölte, hogy az ukrán vezetékszakasz üzemeltetője, az Ukrtransnafta arról tájékoztatta, hogy
a nyersolaj fogadása Belarussziából a Barátság vezetéken keresztül ma délben megkezdődött Ukrajnában.
Ezt megerősítette Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter is, Ukrajna azonban egyelőre nem kommentálta az újraindítást. A Mol már benyújtotta az első tranzitmennyiségekre vonatkozó igényeket, amelyeket egyenlő arányban osztanának el Magyarország és Szlovákia között.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
