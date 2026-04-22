Jóváhagyták, zöld utat kapott a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának

Április 21–22-én az Európai Unió külügyminiszterei Luxemburgban tartottak tanácsülést, ahol több kulcsfontosságú geopolitikai kérdésről egyeztettek. Szerdán a tisztviselők jóváhagyták a kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajna számára valamint a következő orosz szankciós csomagot is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 14:27
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EU-s országok külügyminiszterei április 22-én, szerdán jóváhagyták a kilencvenmilliárd eurós hitelt Ukrajna számára, valamint az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot – számolt be róla a Zn.ua.

Ciprus képviselője elmondta, hogy már elindították a hivatalos eljárást, ami várakozások szerint április 23-án, csütörtökön zárul majd le. Eközben az Oroszország elleni újabb szankciós csomag is előzetes jóváhagyást kapott, ami erősíteni fogja az EU azon törekvéseit, hogy csökkentse Oroszország bevételeit, amiből az orosz–ukrán háborút finanszírozza. Az EU azt tervezte, hogy ezt a csomagot a háború negyedik évfordulójára vezeti be, azonban ezt nem tudta megtenni az összes tagállam egyhangú támogatása nélkül. A szankciók bevezetését korábban Magyarország és Szlovákia is ellenezte.

Jelzést kaptunk arról, hogy az olajszállítások helyreállhatnak, és csak annyit tudok mondani, hogy készek vagyunk támogatni akár a 20. szankciós csomagot is Oroszország ellen, mivel megítélésünk szerint ez nem lesz jelentős hatással Szlovákia gazdaságára. Ezt azonban csak akkor tesszük meg, ha az orosz olaj a Barátság vezetéken keresztül megérkezik Szlovákiába

– közölte április 21-én, kedden a szlovák külügyminisztérium. Ma a szlovák gazdasági minisztérium arról számolt be, hogy Ukrajna már megkezdte a Barátság csővezeték feltöltését és holnapra várják a kőolajtranzit újraindulását. A The Kyiv Independent szintén arról számolt be, hogy véget érhet a Kijev és Budapest közötti, hónapok óta tartó patthelyzet. A Mol április 22-én közölte, hogy az ukrán vezetékszakasz üzemeltetője, az Ukrtransnafta arról tájékoztatta, hogy 

a nyersolaj fogadása Belarussziából a Barátság vezetéken keresztül ma délben megkezdődött Ukrajnában.

Ezt megerősítette Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter is, Ukrajna azonban egyelőre nem kommentálta az újraindítást. A Mol már benyújtotta az első tranzitmennyiségekre vonatkozó igényeket, amelyeket egyenlő arányban osztanának el Magyarország és Szlovákia között.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu