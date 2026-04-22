Jóváhagyták, zöld utat kapott a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának

Ciprus képviselője elmondta, hogy már elindították a hivatalos eljárást, ami várakozások szerint április 23-án, csütörtökön zárul majd le. Eközben az Oroszország elleni újabb szankciós csomag is előzetes jóváhagyást kapott, ami erősíteni fogja az EU azon törekvéseit, hogy csökkentse Oroszország bevételeit, amiből az orosz–ukrán háborút finanszírozza. Az EU azt tervezte, hogy ezt a csomagot a háború negyedik évfordulójára vezeti be, azonban ezt nem tudta megtenni az összes tagállam egyhangú támogatása nélkül. A szankciók bevezetését korábban Magyarország és Szlovákia is ellenezte.